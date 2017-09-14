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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8445844684478448
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:32

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:І так-є ще 10% мажорів....

Саме так, а в Україні 90% мільйонерів заробили свої статки чесною працею...


та він просто дивиться на успіха і думає що у всіх так.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:34

  ЛАД написав:
  sens написав:На тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни примусово мобілізують чоловіків у віці від 60 до 65 років

https://sud.ua/uk/news/ukraine/302010-n ... o-65-rokiv

Вы уверены в правдивости информации от неизвестного автора без указания источника?

Згідно інформації від ОльУА та подібних там давно вже буряти та кадирівці замість аборигенів.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:38

mephala Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
1. Спускають всі гроші на війну, самі купують авто, приціли, дрони, амуніцію...
2. Спускають всі гроші на бухло/казино. Ще й в борги залазять.
3. Переводять всі гроші дружині, а та спускає їх на шуби, смартфони, ремонти...
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:42

  Дюрі-бачі написав:mephala Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
1. Спускають всі гроші на війну, самі купують авто, приціли, дрони, амуніцію...
2. Спускають всі гроші на бухло/казино. Ще й в борги залазять.
3. Переводять всі гроші дружині, а та спускає їх на шуби, смартфони, ремонти...
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.

Вы впервые заметили нестыковку "статистика al la Budivelnik" и реальной жизни? :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:43

  Бетон написав:
  fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.

Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин

"мудрий нарід" вибирає то не двічі несудимого, то нікомунічогоневинного із чотирма повістками ненатуадресу
flyman
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3
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:48

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:mephala Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
1. Спускають всі гроші на війну, самі купують авто, приціли, дрони, амуніцію...
2. Спускають всі гроші на бухло/казино. Ще й в борги залазять.
3. Переводять всі гроші дружині, а та спускає їх на шуби, смартфони, ремонти...
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.

Вы впервые заметили нестыковку "статистика al la Budivelnik" и реальной жизни? :D

здається хтось у нас схожий на Марію-Антуанетту з відомої байки про "хліб та тістечка" ))
Letusrock
 
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  #<1 ... 8445844684478448
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