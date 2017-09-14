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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:32
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
І так-є ще 10% мажорів....
Саме так, а в Україні 90% мільйонерів заробили свої статки чесною працею...
та він просто дивиться на успіха і думає що у всіх так.
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mephala
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:34
ЛАД написав:
Вы уверены в правдивости информации от неизвестного автора без указания источника?
Згідно інформації від ОльУА та подібних там давно вже буряти та кадирівці замість аборигенів.
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flyman
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3
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:38
mephala Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
1. Спускають всі гроші на війну, самі купують авто, приціли, дрони, амуніцію...
2. Спускають всі гроші на бухло/казино. Ще й в борги залазять.
3. Переводять всі гроші дружині, а та спускає їх на шуби, смартфони, ремонти...
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:42
Дюрі-бачі написав:mephala
Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
1. Спускають всі гроші на війну, самі купують авто, приціли, дрони, амуніцію...
2. Спускають всі гроші на бухло/казино. Ще й в борги залазять.
3. Переводять всі гроші дружині, а та спускає їх на шуби, смартфони, ремонти...
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.
Вы впервые заметили нестыковку "статистика al la Budivelnik" и реальной жизни?
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_hunter
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2
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:43
Бетон написав: fler написав:
Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися,
як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
"мудрий нарід" вибирає то не двічі несудимого, то нікомунічогоневинного із чотирма повістками ненатуадресу
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flyman
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3
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:48
_hunter написав: Дюрі-бачі написав:mephala
Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
1. Спускають всі гроші на війну, самі купують авто, приціли, дрони, амуніцію...
2. Спускають всі гроші на бухло/казино. Ще й в борги залазять.
3. Переводять всі гроші дружині, а та спускає їх на шуби, смартфони, ремонти...
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.
Вы впервые заметили нестыковку "статистика al la Budivelnik" и реальной жизни?
здається хтось у нас схожий на Марію-Антуанетту з відомої байки про "хліб та тістечка" ))
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Letusrock
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