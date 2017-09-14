Bobua написав:

проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....

e="5731111:Banderlog"]ote="5731085:Бетон"]Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодикаВидео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцыquote]При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав,ніби 2, 3 роки життя це нічого.quote]Навіть для “порєшаних” --. Замість рпв. Хай і на 2-3 роки.Крім хіба що типків, які сидять на воєн.потоках... 😡АлеРакети не летять, тривоги не заколупують, на фронт можна завести будтехніку, матеріали і робити справді глибокі та надійні укриття.Москвини теж закопаються -- то й чорт з ними...АлеВід рпв-війська вже не так завзято тікатимуть...Бо санкції -- це просто прояв небажання співпрацювати з упирями. От до війни ще “не знали”, що там упирі, “не знали” про ГолодоМор 32-33рр і про все інше. Але тепер нарешті дізнались. Яка може бути співпраця? Ніяка. Аж поки замість упирів там раптом нізвідки з`являться ясночолі ельфи, покаються у всіх гріхах “папєрєдніков”, посиплють себе попелом, і будуть практикувати самокатування.А буде, мабуть, навпаки.влаштують “танци й пляскі”, п`яними мордами гудітимуть “юхо-васток наш, маларосія наша, счастьє то какоє...”Ракети на склади штампуватимуть. Дрони.Але для них рпв -- це єдиний спосіб зупинити війну. Бо “тіпа вєсь мір папрасіл”.Просто так зупинити не можуть -- “бо пацани нє паймут...”То й ми штампуймо ракети й дрони в рпв...ще збереженими територіями. Може візьмуть... Їм теж вигідно якнайдалі на схід своє ппо перемістити.Все одно воювати нема кому навіть у “бідній Україні”, як показала більша остання частина 27місяців. То навіщо все оце надування щік?Копати, копати і ще раз копати -- може хоч тоді елої перестануть плакатись. А це можливо лише в рпв...