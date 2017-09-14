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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:48
_hunter написав: Дюрі-бачі написав:mephala
Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
1. Спускають всі гроші на війну, самі купують авто, приціли, дрони, амуніцію...
2. Спускають всі гроші на бухло/казино. Ще й в борги залазять.
3. Переводять всі гроші дружині, а та спускає їх на шуби, смартфони, ремонти...
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.
Вы впервые заметили нестыковку "статистика al la Budivelnik" и реальной жизни?
здається хтось у нас схожий на Марію-Антуанетту з відомої байки про "хліб та тістечка" ))
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:54
flyman написав: ЛАД написав:
Вы уверены в правдивости информации от неизвестного автора без указания источника?
Згідно інформації від ОльУА та подібних там давно вже буряти та кадирівці замість аборигенів.
Вообще-то с окупированных територий люди едут в Европу, США, Канаду. Меньше телек смотрите
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:57
flyman написав:
Відмовитися то відмовилися, але громадянство залишається доки не буде підпиисано відповідний Указ
sens написав:
https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/ukrainski-shahisti-masovo-vidmovilisya-vid-gromadyanstva-ukraini.htm
Українські шахісти масово відмовилися від громадянства України
То бюрократические будни , главное в тенденции відмовляння кращіх нації від Держави
зробили усіх разом(с)
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:24
whois2010 написав:
Та зачекайте, крім громадянина зеленського нема альтернатив? Нехай будуть вибори, кандидати знайдуться. Той же порошенко, старий політик. Можливо у залужного є амбіції. Тимошенко непогано подрихтувалася - років 20 скинула.
А якщо серйозно, то не вважаєте, що колективний запад, дивлячись на дії кабаре-95, задоволений станом речей? На рівні чуток, але вони не на порожньому місці, впевнений, скільки вже громадянину зеленському передавали "обов'язкових планів дій та змін", щоб отримувати подальшу допомогу?
А з ким повинен домовлятися новий перзидент? Питання з "парнерами" не залежитья від прізвийща президента. У них більш ширші причини не допомогати як слід, а не тільки корупція.
А про домовленості з расією піде запит після зими без світла та тепла, поки суспільство не готово, тоді і повилазять "кулі в лоб", тимошенки, порошенки..
Востаннє редагувалось d44
в П'ят 31 тра, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:34
detroytred написав: Bobua написав:
e="5731111:Banderlog"]
ote="5731085:Бетон"]Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика
ㅤ
Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы
quote]
При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....
ніби 2, 3 роки життя це нічого.
quote]
Навіть для “порєшаних” -- незрозуміло яка цінність від режиму війни
. Замість рпв. Хай і на 2-3 роки.
Крім хіба що типків, які сидять на воєн.потоках... 😡
Але майже для всіх -- рпв було би добре.
Ракети не летять, тривоги не заколупують, на фронт можна завести будтехніку, матеріали і робити справді глибокі та надійні укриття.
Москвини теж закопаються -- то й чорт з ними...
Але деелоїзація в Україні піде краще.
Від рпв-війська вже не так завзято тікатимуть...Санкції скасовувати нема потреби.
Бо санкції -- це просто прояв небажання співпрацювати з упирями. От до війни ще “не знали”, що там упирі, “не знали” про ГолодоМор 32-33рр і про все інше. Але тепер нарешті дізнались. Яка може бути співпраця? Ніяка. Аж поки замість упирів там раптом нізвідки з`являться ясночолі ельфи, покаються у всіх гріхах “папєрєдніков”, посиплють себе попелом, і будуть практикувати самокатування.
А буде, мабуть, навпаки.В московії
влаштують “танци й пляскі”, п`яними мордами гудітимуть “юхо-васток наш, маларосія наша, счастьє то какоє...”
Ракети на склади штампуватимуть. Дрони.
Але для них рпв -- це єдиний спосіб зупинити війну. Бо “тіпа вєсь мір папрасіл”.
Просто так зупинити не можуть -- “бо пацани нє паймут...”
То й ми штампуймо ракети й дрони в рпв... І просімось в нати
ще збереженими територіями. Може візьмуть... Їм теж вигідно якнайдалі на схід своє ппо перемістити.
Все одно воювати нема кому навіть у “бідній Україні”, як показала більша остання частина 27місяців. То навіщо все оце надування щік?
Копати, копати і ще раз копати -- може хоч тоді елої перестануть плакатись. А це можливо лише в рпв...
І як знайти, прийти до якогось рішення, коли що на цивілці, що серед військових одна третина за "тіко Перемога, ми за ціною не постоїм", друга - рпв у будь-якій формі, третя - пофіг в самих різних його видах. 10% похибка.
От як?
Маємо тіко обмін думками між цими групами))
На боці першої групи -- закони.
Другої -- здоровий глузд.
Третьої -- *поддєржка і єнтузіазм мілліонів", природа людини.
Як звести до одного знаменнику?
Окрім примусу, звісно.
Хто на зустріч кому піде?
Чи можна сьогодення вважати наявним компромісом між групами? Якщо да, то скільки можна ще тримати такий баланс? Отже добровольці втомилися та витрачаються.
Перша третина -- це схоже на “лінію партії”. Перевзуються аж бігом.
Друга -- люди, що справді ризикують, якщо “хтосі” вирішать не “постоювати ціною”, але чужих життів...
Трета -- “болото”, як у французів часів революції? І теж не ризикують. І теж побіжать куди і всі. Бо привчені до цього змалку...
Московія наразі в режимі постійного приниження.
І греблі, і нафтобази, і модні рлс... -- все ж валиться з лап. “вялічіє” тріщить по швах.
От мені навіть як інженерові складно збагнути, як можна було не помітити в N-й раз ослаблення конструкцій гребель, як українцям вдається летіти на такі грандіозні відстані й не бути заглушеними навіть біля критичних об`єктів, як москвини навіть елементи своєї ядерної довбні не змогли вберегти...
Тому прагнення москвинів до рпв зрозуміле. Нагальна потреба щось робити з “ліцом”.
А парад принижень (дозволений Заходом, як не крути...) -- аби у москвинів не виникало думки вимагати якусь маячню в обмін на рпв.
Найближчі 6-8 місяців ЗСУ будуть завдавати ударів по Кримському мосту і знищувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх стратегічних засобів ведення війни.
Про це в ефірі Апостроф TV розповів генерал армії України Микола Маломуж.
А в України все ж ніби добре.
Лінія фронту -- проходить по територіях із відчутно антиукраїнським населенням. В селах донбасу бува розповідають скільки мають вати, родичі якої чи в московії, чи навіть воють за елдеенери...
Спокійно і без жалю можна потрошку відступати. Тут “втрати” для України можливо навіть кращі за “прибутки”. Головне -- аби позаду вже були готові укріплення на заміну пристріляних і розбитих фронтових.
Про людське око Україна страждає від ампутацій. А де факто московія у ролі корисних ідіотів -- бореться з гангреною. А кожна ракет.атака, хай хоч які малі жертви -- а щільніше закриває мордяки любителям “блатскіх налодов” в Україні.
Що далі триває війна, то більше принижена московія всіма тими “феєрверками” у себе.
І тим краще для України. Навіть якщо і втрачає потрошку територію. Бо це фетиш лише для москвинів, для прикриття голої дупи всієї цієї авантюри...
А неможливість після рпв повернути в укр.електоральне поле крими і ордла з млн зазомбованих осіб -- це ідеально для майбутнього України. Це, водночас, і роль ображеної невинності перед усім світом, і фільтрація токсичних співвітчизників -- бо навіть переїхати на велику укр.землю зможуть лише на умовах тієї великої землі. Без “регіанал.язиков” та “асобих статусов”.
Єдина причина чому рпв ще нема, як мені здається -- московія ще не відчула глибини глибин, які собі копає, і досі надуває щоки та торгується?
Але якщо не взагалі тупі, то мали би згодитись на пропозиції.
Мирна конференції щодо України запланована на 15−16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не рф. У Швейцарії пояснили, що не запрошували росію «на цьому етапі», проте вважають мирний процес загалом «немислимим» без участі рф.
Так.
Себе трошки переконав.
Здам, мабуть, трошки долярів онлайн.
Бо з офлайном чомусь дуже важко -- давно не дають відпустки...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:08
Schmit написав: ЛАД написав:Schmit
Очень много слов, но практически нет аргументов.
А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.
Если война на 10-20 лет, то мы "житимемо не без виборів", а без эл-энергии, тепла, жилья, а, может, и еды.
У Сирії на скільки все затягнулось і досі тліє, усім пох на поневіряння населення без електроенергії, тепла, їжі... Так що і у нас 10+ років - цілком можливий варіант.
І що, весь цей час Зе буде преЗеденствувати без виборів?
О Сирии:
Климат в Сирии субтропический средиземноморский с зимне-весенним максимумом осадков и летней засухой. В Антиливане зимой выпадает снег. На побережье климат морской, средние температуры января 12 °C, августа 27 °C. Восточная часть страны отличается сухим континентальным климатом; средние температуры января 4–7 °C (характерны почти ежегодные заморозки), августа до 33 °C (макс. 49 °C)
Тоже, конечно, не тропики, но и не Украина.
Когда у вас не будет "електроенергії, тепла, їжі", то имя президента вас будет волновать в последнюю очередь. Разве что для того, чтобы было кого облаять.
И "усім пох", кроме самих сирийцев. Им вряд ли "пох".
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:18
ЛАД написав: Schmit написав:
У Сирії на скільки все затягнулось і досі тліє, усім пох на поневіряння населення без електроенергії, тепла, їжі... Так що і у нас 10+ років - цілком можливий варіант.
І що, весь цей час Зе буде преЗеденствувати без виборів?
О Сирии:
Климат в Сирии субтропический средиземноморский с зимне-весенним максимумом осадков и летней засухой. В Антиливане зимой выпадает снег. На побережье климат морской, средние температуры января 12 °C, августа 27 °C. Восточная часть страны отличается сухим континентальным климатом; средние температуры января 4–7 °C (характерны почти ежегодные заморозки), августа до 33 °C (макс. 49 °C)
Тоже, конечно, не тропики, но и не Украина.
Когда у вас не будет "електроенергії, тепла, їжі", то имя президента вас будет волновать в последнюю очередь. Разве что для того, чтобы было кого облаять.
И "усім пох", кроме самих сирийцев. Им вряд ли "пох".
Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:23
ЛАД написав:
О Сирии:
Климат в Сирии субтропический средиземноморский с зимне-весенним максимумом осадков и летней засухой. В Антиливане зимой выпадает снег. На побережье климат морской, средние температуры января 12 °C, августа 27 °C. Восточная часть страны отличается сухим континентальным климатом; средние температуры января 4–7 °C (характерны почти ежегодные заморозки), августа до 33 °C (макс. 49 °C)
Тоже, конечно, не тропики, но и не Украина.
Когда у вас не будет "електроенергії, тепла, їжі", то имя президента вас будет волновать в последнюю очередь. Разве что для того, чтобы было кого облаять.
И "усім пох", кроме самих сирийцев. Им вряд ли "пох".
Мабуть РПВ у якомусь вигляді до холодів, бо не бачу як ми пройдемо зиму без електрики, а хоч щось кацапи до зими ще вразять з електричної інфраструктури.
Якщо не РПВ то до нового року тилу не стане
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:25
Schmit написав:
Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?
Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало.
Я в селі міняв старий котел на новий. За котел з роботою заплатив 25k, а за документацію - ще 20 к...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:31
Дюрі-бачі написав: Schmit написав:
Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?
Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення
без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало.
Чим , дровами?
Бо без ЕЕ котли не працюють , газу без ЕЕ теж не буде.
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