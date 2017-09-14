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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:35
Дюрі-бачі написав:
Я в селі міняв старий котел на новий. За котел з роботою заплатив 25k, а за документацію - ще 20 к...
це ще дрібниці. Батьки приблизно в 2015-му встановили газову колонку Бош за 1200грн а документацію їм нарахували на той момент біля 10000 грн !! (додали за рахунок абонента і виніс лічильника з кухні на вулицю). Так до тепер та колонка й працює без документів (але звісно через лічильник)
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Letusrock
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:42
Letusrock написав:
Так до тепер та колонка й працює без документів (але звісно через лічильник)
там штраф за такие дела, но да по рейтингу халявных денег облгазы и нотариусы впереди всех.
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vitaliiangel
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