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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8446844784488449
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я в селі міняв старий котел на новий. За котел з роботою заплатив 25k, а за документацію - ще 20 к...

це ще дрібниці. Батьки приблизно в 2015-му встановили газову колонку Бош за 1200грн а документацію їм нарахували на той момент біля 10000 грн !! (додали за рахунок абонента і виніс лічильника з кухні на вулицю). Так до тепер та колонка й працює без документів (але звісно через лічильник)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:42

  Letusrock написав:Так до тепер та колонка й працює без документів (але звісно через лічильник)
там штраф за такие дела, но да по рейтингу халявных денег облгазы и нотариусы впереди всех.
vitaliiangel
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  #<1 ... 8446844784488449
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