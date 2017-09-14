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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 844784488449845084518452>
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я в селі міняв старий котел на новий. За котел з роботою заплатив 25k, а за документацію - ще 20 к...

це ще дрібниці. Батьки приблизно в 2015-му встановили газову колонку Бош за 1200грн а документацію їм нарахували на той момент біля 10000 грн !! (додали за рахунок абонента і виніс лічильника з кухні на вулицю). Так до тепер та колонка й працює без документів (але звісно через лічильник)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:42

  Letusrock написав:Так до тепер та колонка й працює без документів (але звісно через лічильник)
там штраф за такие дела, но да по рейтингу халявных денег облгазы и нотариусы впереди всех.
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?

Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало.
Я в селі міняв старий котел на новий. За котел з роботою заплатив 25k, а за документацію - ще 20 к...

да сейчас. Тарифы и налоги наоборот планируется увеличить. Тут многие гадают что будет через 2-3 года войны. Налоги будут конские на всё. А монополисты вообще задерут цены в космос. Налоги и тарифы нас отбросят в 19й век.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 31 тра, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:45

  Bobua написав:...............
А в України все ж ніби добре.
Лінія фронту -- проходить по територіях із відчутно антиукраїнським населенням. В селах донбасу бува розповідають скільки мають вати, родичі якої чи в московії, чи навіть воють за елдеенери...
Спокійно і без жалю можна потрошку відступати. Тут “втрати” для України можливо навіть кращі за “прибутки”. Головне -- аби позаду вже були готові укріплення на заміну пристріляних і розбитих фронтових.
Про людське око Україна страждає від ампутацій. А де факто московія у ролі корисних ідіотів -- бореться з гангреною. А кожна ракет.атака, хай хоч які малі жертви -- а щільніше закриває мордяки любителям “блатскіх налодов” в Україні.

Що далі триває війна, то більше принижена московія всіма тими “феєрверками” у себе.
І тим краще для України. Навіть якщо і втрачає потрошку територію. Бо це фетиш лише для москвинів, для прикриття голої дупи всієї цієї авантюри...
А неможливість після рпв повернути в укр.електоральне поле крими і ордла з млн зазомбованих осіб -- це ідеально для майбутнього України. Це, водночас, і роль ображеної невинності перед усім світом, і фільтрація токсичних співвітчизників -- бо навіть переїхати на велику укр.землю зможуть лише на умовах тієї великої землі. Без “регіанал.язиков” та “асобих статусов”.
.........

Если всё так "в України все ж ніби добре" и нам не нужны ни те территории, ни те люди, так какого хрена мы вообще воюем?
Можно было отдать их (территории вместе с людьми) ещё в 2014, ну уж, как минимум, Донбасс и Крым, и спокойно жить без войны.
Правильно я вас понял?
Или, может, проще было учесть мнение этих людей тогда, в 2014, а не рубить сплеча - "кто не с нами, тот против нас"?
А то как-то получается, что мы, вроде, за "демократию и плюрализм", но как-то избирательно - кому демократия, кому "не вякайте".
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:46

  Vadim_ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?

Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало.

Чим , дровами?
Бо без ЕЕ котли не працюють , газу без ЕЕ теж не буде.

Регулятори тиску газу на пониження -- працюють без електрики.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:47

  Vadim_ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?

Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало.

Чим , дровами?
Бо без ЕЕ котли не працюють , газу без ЕЕ теж не буде.

ну, аккумы на котлы еще той зимой ставить научились. Генератор на распред-узел поставить -тоже не так уж мегапроблема...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:53

  Bobua написав:
  Vadim_ написав:
  Дюрі-бачі написав:Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало.

Чим , дровами?
Бо без ЕЕ котли не працюють , газу без ЕЕ теж не буде.

Регулятори тиску газу на пониження -- працюють без електрики.

А шо вони будуть регулювати якщо газа не буде в магістральній трубі ?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО враховуючи війну, то є 3 шляхи:
1. Дозволити людям самим за свій кошт робити індивідуальне опалення, СЕС і т.д., без бюрократичних перепон: дешево, швидко вирішить проблему, але небезпечно, що буде багато пожеж і хаос. Шлях перевірений в Ужгороді в 90.
2. Правильний шлях: будувати міні ТЕС на 10-20 будинків. Дорого, повільно, але найперспективніше.
3. Не робити нічого і чекати коли вся система остаточно здохне.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:55

  Schmit написав:.........
Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?

Я не знаю планов "партнёров" - может, они нас в ближайшие недели закидают "Патриотами", F-16 и прочими плюшками в таком количестве, что нам смешно будет смотреть на потуги росс. армии и мы их "сделаем одной левой". Но пока на это не похоже.
Тогда я вижу выход только в рпв.
"легітимність чи нелегітимність Зе" на это никак не влияет.
Кстати, в условиях надёжного рпв возможна и отмена военного положения, соответственно, можно и провести выборы и президента, и ВР. Хотя я не вижу, что это изменит.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:56

  Дюрі-бачі написав:ИМХО враховуючи війну, то є 3 шляхи:
1. Дозволити людям самим за свій кошт робити індивідуальне опалення, СЕС і т.д., без бюрократичних перепон: дешево, швидко вирішить проблему, але небезпечно, що буде багато пожеж і хаос. Шлях перевірений в Ужгороді в 90.
2. Правильний шлях: будувати міні ТЕС на 10-20 будинків. Дорого, повільно, але найперспективніше.
3. Не робити нічого і чекати коли вся система остаточно здохне.

І поряд міні АЕС :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:57

  Дюрі-бачі написав:ИМХО враховуючи війну, то є 3 шляхи:
1. Дозволити людям самим за свій кошт робити індивідуальне опалення, СЕС і т.д., без бюрократичних перепон: дешево, швидко вирішить проблему, але небезпечно, що буде багато пожеж і хаос. Шлях перевірений в Ужгороді в 90.
2. Правильний шлях: будувати міні ТЕС на 10-20 будинків. Дорого, повільно, але найперспективніше.
3. Не робити нічого і чекати коли вся система остаточно здохне.

є ще четвертий шлях : всіх бідних та здорових в ЗСУ, а решту за кордон, тоді інфраструктура взагалі не потрібна, тобто проблему вирішено))
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