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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84488449845084518452>
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:А шо вони будуть регулювати якщо газа не буде в магістральній трубі ?

якщо навіть газу небуде то взагалі печаль. виживуть лише в селах що біля залишків лісів
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:02

  ЛАД написав:
  Bobua написав:...............
А в України все ж ніби добре.
Лінія фронту -- проходить по територіях із відчутно антиукраїнським населенням. В селах донбасу бува розповідають скільки мають вати, родичі якої чи в московії, чи навіть воють за елдеенери...
Спокійно і без жалю можна потрошку відступати. Тут “втрати” для України можливо навіть кращі за “прибутки”. Головне -- аби позаду вже були готові укріплення на заміну пристріляних і розбитих фронтових.
Про людське око Україна страждає від ампутацій. А де факто московія у ролі корисних ідіотів -- бореться з гангреною. А кожна ракет.атака, хай хоч які малі жертви -- а щільніше закриває мордяки любителям “блатскіх налодов” в Україні.

Що далі триває війна, то більше принижена московія всіма тими “феєрверками” у себе.
І тим краще для України. Навіть якщо і втрачає потрошку територію. Бо це фетиш лише для москвинів, для прикриття голої дупи всієї цієї авантюри...
А неможливість після рпв повернути в укр.електоральне поле крими і ордла з млн зазомбованих осіб -- це ідеально для майбутнього України. Це, водночас, і роль ображеної невинності перед усім світом, і фільтрація токсичних співвітчизників -- бо навіть переїхати на велику укр.землю зможуть лише на умовах тієї великої землі. Без “регіанал.язиков” та “асобих статусов”.
.........

Если всё так "в України все ж ніби добре" и нам не нужны ни те территории, ни те люди, так какого хрена мы вообще воюем?
Можно было отдать их (территории вместе с людьми) ещё в 2014, ну уж, как минимум, Донбасс и Крым, и спокойно жить без войны.
Правильно я вас понял?
Или, может, проще было учесть мнение этих людей тогда, в 2014, а не рубить сплеча - "кто не с нами, тот против нас"?
А то как-то получается, что мы, вроде, за "демократию и плюрализм", но как-то избирательно - кому демократия, кому "не вякайте".


Єдина причина гарячої війни -- вони лізуть далі.
Якби зупинились, якби били лише у відповідь -- знову запрацював би якийсь мінськ.
Навряд чи хоч хтось стерпів би “смертельні контрнаступи” зі значним знаком мінус уьвсьому -- просто аби було. Ні Захід. Ні укр.населення...

Хто їм винен, що такі тупі, і не можуть знайти спосіб зупинитись без великих репутац.втрат?

Ми вже віддали ті території. Мінськ. Відбивати їх планів не було. Від слова взагалі.
Мало? Вигрібайте, всі кому мало...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:02

  makar_ написав:
  ЛАД написав:О Сирии:
Кли­мат в Сирии суб­тро­пический сре­ди­зем­но­мор­ский с зим­не-ве­сен­ним мак­си­му­мом осад­ков и лет­ней за­су­хой. В Антиливане зи­мой вы­па­да­ет снег. На по­бе­ре­жье кли­мат мор­ской, средние температуры ян­ва­ря 12 °C, ав­гу­ста 27 °C. Восточная часть стра­ны от­ли­ча­ет­ся су­хим кон­ти­нен­таль­ным кли­ма­том; средние температуры ян­ва­ря 4–7 °C (ха­рак­тер­ны поч­ти еже­год­ные за­мо­роз­ки), ав­гу­ста до 33 °C (макс. 49 °C)

Тоже, конечно, не тропики, но и не Украина.
Когда у вас не будет "електроенергії, тепла, їжі", то имя президента вас будет волновать в последнюю очередь. Разве что для того, чтобы было кого облаять.
И "усім пох", кроме самих сирийцев. Им вряд ли "пох".

Мабуть РПВ у якомусь вигляді до холодів, бо не бачу як ми пройдемо зиму без електрики, а хоч щось кацапи до зими ще вразять з електричної інфраструктури.
Якщо не РПВ то до нового року тилу не стане

Забавна логіка. Рпв, бо зимою будуть проблеми в нас.)
Ну й смисл нам чекати зими? Точно позиції для переговорів будуть кращі?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:04

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:Так до тепер та колонка й працює без документів (але звісно через лічильник)
там штраф за такие дела, но да по рейтингу халявных денег облгазы и нотариусы впереди всех.
  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?

Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало.
Я в селі міняв старий котел на новий. За котел з роботою заплатив 25k, а за документацію - ще 20 к...

да сейчас. Тарифы и налоги наоборот планируется увеличить. Тут многие гадают что будет через 2-3 года войны. Налоги будут конские на всё. А монополисты вообще задерут цены в космос. Налоги и тарифы нас отбросят в 19й век.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:08

  Дюрі-бачі написав:ИМХО враховуючи війну, то є 3 шляхи:
1. Дозволити людям самим за свій кошт робити індивідуальне опалення, СЕС і т.д., без бюрократичних перепон: дешево, швидко вирішить проблему, але небезпечно, що буде багато пожеж і хаос. Шлях перевірений в Ужгороді в 90.
2. Правильний шлях: будувати міні ТЕС на 10-20 будинків. Дорого, повільно, але найперспективніше.
3. Не робити нічого і чекати коли вся система остаточно здохне.

Ну да, а эл-энергию и газ будем закупать в Европе по мировым ценам.
Нет проблем.
Вот только цена 4,80 грн/квт*час тогда покажется смешной, да и о цене газа около 8 грн придётся только вспоминать.
А что если цена будет как в Германии под 0,40 евро/квт*ч? Или хотя бы как в Норвегии, Румынии и Словакии 0,19 евро? По сегодняшнему курсу это от 8 до 17 грн/квт*ч
У Вас доходов хватит?
Европейские цены отсюда - https://biz.nv.ua/economics/tarify-na-elektroenergiyu-v-evrope-2024-v-kakoy-strane-svet-deshevle-vsego-eksperty-sravnili-ceny-50417307.html.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 тра, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ну й смисл нам чекати зими? Точно позиції для переговорів будуть кращі?

бо зараз поки тепло ще можна надувати щоки, просувати нереалістичні мирні плани та лякати черговим контрнаступом
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:24

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........
Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?

Я не знаю планов "партнёров" - может, они нас в ближайшие недели закидают "Патриотами", F-16 и прочими плюшками в таком количестве, что нам смешно будет смотреть на потуги росс. армии и мы их "сделаем одной левой". Но пока на это не похоже.
Тогда я вижу выход только в рпв.
"легітимність чи нелегітимність Зе" на это никак не влияет.
Кстати, в условиях надёжного рпв возможна и отмена военного положения, соответственно, можно и провести выборы и президента, и ВР. Хотя я не вижу, что это изменит.

Зе бачить свої рейтинги, тому ніяке РПВ нам не світить.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:25

  Bobua написав:..........
Ми вже віддали ті території. Мінськ. Відбивати їх планів не було. Від слова взагалі.
Мало? Вигрібайте, всі кому мало...

Вы ничего не путаете?
Это вы об Украине?
Я как-то не слышал такого, начиная с Минска. Всегда речь шла о том, что Донбасс и Крым наши, и высказывались решительные протесты, когда кто-нибудь публиковал карту Украины без Крыма. И порой обсуждались проблемы выселения оттуда людей с пророссийскими настроениями. Или вообще, что с ними делать. До обсуждения концлагерей, вроде, не доходило. но где-то недалеко было.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:28

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........
Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?

Я не знаю планов "партнёров" - может, они нас в ближайшие недели закидают "Патриотами", F-16 и прочими плюшками в таком количестве, что нам смешно будет смотреть на потуги росс. армии и мы их "сделаем одной левой". Но пока на это не похоже.
Тогда я вижу выход только в рпв.
"легітимність чи нелегітимність Зе" на это никак не влияет.
Кстати, в условиях надёжного рпв возможна и отмена военного положения, соответственно, можно и провести выборы и президента, и ВР. Хотя я не вижу, что это изменит.

Зе бачить свої рейтинги, тому ніяке РПВ нам не світить.

По-вашему, рпв зависит только от доброй воли Зе?
Это единственная проблема?
Тогда вы очень счастливый человек.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:30

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........
Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?

Я не знаю планов "партнёров" - может, они нас в ближайшие недели закидают "Патриотами", F-16 и прочими плюшками в таком количестве, что нам смешно будет смотреть на потуги росс. армии и мы их "сделаем одной левой". Но пока на это не похоже.
Тогда я вижу выход только в рпв.
"легітимність чи нелегітимність Зе" на это никак не влияет.
Кстати, в условиях надёжного рпв возможна и отмена военного положения, соответственно, можно и провести выборы и президента, и ВР. Хотя я не вижу, что это изменит.

Зе бачить свої рейтинги, тому ніяке РПВ нам не світить.

А хто малює ті рейтинги? Їх хтось бачив?
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