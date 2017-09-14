ЛАД написав:

Bobua написав: ...............

А в України все ж ніби добре.

Лінія фронту -- проходить по територіях із відчутно антиукраїнським населенням. В селах донбасу бува розповідають скільки мають вати, родичі якої чи в московії, чи навіть воють за елдеенери...

Спокійно і без жалю можна потрошку відступати. Тут “втрати” для України можливо навіть кращі за “прибутки”. Головне -- аби позаду вже були готові укріплення на заміну пристріляних і розбитих фронтових.

Про людське око Україна страждає від ампутацій. А де факто московія у ролі корисних ідіотів -- бореться з гангреною. А кожна ракет.атака, хай хоч які малі жертви -- а щільніше закриває мордяки любителям “блатскіх налодов” в Україні.



Що далі триває війна, то більше принижена московія всіма тими “феєрверками” у себе.

І тим краще для України. Навіть якщо і втрачає потрошку територію. Бо це фетиш лише для москвинів, для прикриття голої дупи всієї цієї авантюри...

А неможливість після рпв повернути в укр.електоральне поле крими і ордла з млн зазомбованих осіб -- це ідеально для майбутнього України. Це, водночас, і роль ображеної невинності перед усім світом, і фільтрація токсичних співвітчизників -- бо навіть переїхати на велику укр.землю зможуть лише на умовах тієї великої землі. Без “регіанал.язиков” та “асобих статусов”.

......... ...............А в України все ж ніби добре.Лінія фронту -- проходить по територіях із відчутно антиукраїнським населенням. В селах донбасу бува розповідають скільки мають вати, родичі якої чи в московії, чи навіть воють за елдеенери...Спокійно і без жалю можна потрошку відступати. Тут “втрати” для України можливо навіть кращі за “прибутки”. Головне -- аби позаду вже були готові укріплення на заміну пристріляних і розбитих фронтових.Про людське око Україна страждає від ампутацій. А де факто московія у ролі корисних ідіотів -- бореться з гангреною. А кожна ракет.атака, хай хоч які малі жертви -- а щільніше закриває мордяки любителям “блатскіх налодов” в Україні.Що далі триває війна, то більше принижена московія всіма тими “феєрверками” у себе.І тим краще для України. Навіть якщо і втрачає потрошку територію. Бо це фетиш лише для москвинів, для прикриття голої дупи всієї цієї авантюри...А неможливість після рпв повернути в укр.електоральне поле крими і ордла з млн зазомбованих осіб -- це ідеально для майбутнього України. Це, водночас, і роль ображеної невинності перед усім світом, і фільтрація токсичних співвітчизників -- бо навіть переїхати на велику укр.землю зможуть лише на умовах тієї великої землі. Без “регіанал.язиков” та “асобих статусов”..........

Если всё так "в України все ж ніби добре" и нам не нужны ни те территории, ни те люди, так какого хрена мы вообще воюем?Можно было отдать их (территории вместе с людьми) ещё в 2014, ну уж, как минимум, Донбасс и Крым, и спокойно жить без войны.Правильно я вас понял?Или, может, проще было учесть мнение этих людей тогда, в 2014, а не рубить сплеча - "кто не с нами, тот против нас"?А то как-то получается, что мы, вроде, за "демократию и плюрализм", но как-то избирательно - кому демократия, кому "не вякайте".