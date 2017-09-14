Bobua написав:............... А в України все ж ніби добре. Лінія фронту -- проходить по територіях із відчутно антиукраїнським населенням. В селах донбасу бува розповідають скільки мають вати, родичі якої чи в московії, чи навіть воють за елдеенери... Спокійно і без жалю можна потрошку відступати. Тут “втрати” для України можливо навіть кращі за “прибутки”. Головне -- аби позаду вже були готові укріплення на заміну пристріляних і розбитих фронтових. Про людське око Україна страждає від ампутацій. А де факто московія у ролі корисних ідіотів -- бореться з гангреною. А кожна ракет.атака, хай хоч які малі жертви -- а щільніше закриває мордяки любителям “блатскіх налодов” в Україні.
Що далі триває війна, то більше принижена московія всіма тими “феєрверками” у себе. І тим краще для України. Навіть якщо і втрачає потрошку територію. Бо це фетиш лише для москвинів, для прикриття голої дупи всієї цієї авантюри... А неможливість після рпв повернути в укр.електоральне поле крими і ордла з млн зазомбованих осіб -- це ідеально для майбутнього України. Це, водночас, і роль ображеної невинності перед усім світом, і фільтрація токсичних співвітчизників -- бо навіть переїхати на велику укр.землю зможуть лише на умовах тієї великої землі. Без “регіанал.язиков” та “асобих статусов”. .........
Если всё так "в України все ж ніби добре" и нам не нужны ни те территории, ни те люди, так какого хрена мы вообще воюем? Можно было отдать их (территории вместе с людьми) ещё в 2014, ну уж, как минимум, Донбасс и Крым, и спокойно жить без войны. Правильно я вас понял? Или, может, проще было учесть мнение этих людей тогда, в 2014, а не рубить сплеча - "кто не с нами, тот против нас"? А то как-то получается, что мы, вроде, за "демократию и плюрализм", но как-то избирательно - кому демократия, кому "не вякайте".
Єдина причина гарячої війни -- вони лізуть далі. Якби зупинились, якби били лише у відповідь -- знову запрацював би якийсь мінськ. Навряд чи хоч хтось стерпів би “смертельні контрнаступи” зі значним знаком мінус уьвсьому -- просто аби було. Ні Захід. Ні укр.населення...
Хто їм винен, що такі тупі, і не можуть знайти спосіб зупинитись без великих репутац.втрат?
Ми вже віддали ті території. Мінськ. Відбивати їх планів не було. Від слова взагалі. Мало? Вигрібайте, всі кому мало...
Климат в Сирии субтропический средиземноморский с зимне-весенним максимумом осадков и летней засухой. В Антиливане зимой выпадает снег. На побережье климат морской, средние температуры января 12 °C, августа 27 °C. Восточная часть страны отличается сухим континентальным климатом; средние температуры января 4–7 °C (характерны почти ежегодные заморозки), августа до 33 °C (макс. 49 °C)
Тоже, конечно, не тропики, но и не Украина. Когда у вас не будет "електроенергії, тепла, їжі", то имя президента вас будет волновать в последнюю очередь. Разве что для того, чтобы было кого облаять. И "усім пох", кроме самих сирийцев. Им вряд ли "пох".
Мабуть РПВ у якомусь вигляді до холодів, бо не бачу як ми пройдемо зиму без електрики, а хоч щось кацапи до зими ще вразять з електричної інфраструктури. Якщо не РПВ то до нового року тилу не стане
Забавна логіка. Рпв, бо зимою будуть проблеми в нас.) Ну й смисл нам чекати зими? Точно позиції для переговорів будуть кращі?
Letusrock написав:Так до тепер та колонка й працює без документів (але звісно через лічильник)
там штраф за такие дела, но да по рейтингу халявных денег облгазы и нотариусы впереди всех.
Дюрі-бачі написав:
Schmit написав:Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?
Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало. Я в селі міняв старий котел на новий. За котел з роботою заплатив 25k, а за документацію - ще 20 к...
да сейчас. Тарифы и налоги наоборот планируется увеличить. Тут многие гадают что будет через 2-3 года войны. Налоги будут конские на всё. А монополисты вообще задерут цены в космос. Налоги и тарифы нас отбросят в 19й век.
Дюрі-бачі написав:ИМХО враховуючи війну, то є 3 шляхи: 1. Дозволити людям самим за свій кошт робити індивідуальне опалення, СЕС і т.д., без бюрократичних перепон: дешево, швидко вирішить проблему, але небезпечно, що буде багато пожеж і хаос. Шлях перевірений в Ужгороді в 90. 2. Правильний шлях: будувати міні ТЕС на 10-20 будинків. Дорого, повільно, але найперспективніше. 3. Не робити нічого і чекати коли вся система остаточно здохне.
Schmit написав:......... Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?
Я не знаю планов "партнёров" - может, они нас в ближайшие недели закидают "Патриотами", F-16 и прочими плюшками в таком количестве, что нам смешно будет смотреть на потуги росс. армии и мы их "сделаем одной левой". Но пока на это не похоже. Тогда я вижу выход только в рпв. "легітимність чи нелегітимність Зе" на это никак не влияет. Кстати, в условиях надёжного рпв возможна и отмена военного положения, соответственно, можно и провести выборы и президента, и ВР. Хотя я не вижу, что это изменит.
Зе бачить свої рейтинги, тому ніяке РПВ нам не світить.
Bobua написав:.......... Ми вже віддали ті території. Мінськ. Відбивати їх планів не було. Від слова взагалі. Мало? Вигрібайте, всі кому мало...
Вы ничего не путаете? Это вы об Украине? Я как-то не слышал такого, начиная с Минска. Всегда речь шла о том, что Донбасс и Крым наши, и высказывались решительные протесты, когда кто-нибудь публиковал карту Украины без Крыма. И порой обсуждались проблемы выселения оттуда людей с пророссийскими настроениями. Или вообще, что с ними делать. До обсуждения концлагерей, вроде, не доходило. но где-то недалеко было.
Schmit написав:......... Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?
Я не знаю планов "партнёров" - может, они нас в ближайшие недели закидают "Патриотами", F-16 и прочими плюшками в таком количестве, что нам смешно будет смотреть на потуги росс. армии и мы их "сделаем одной левой". Но пока на это не похоже. Тогда я вижу выход только в рпв. "легітимність чи нелегітимність Зе" на это никак не влияет. Кстати, в условиях надёжного рпв возможна и отмена военного положения, соответственно, можно и провести выборы и президента, и ВР. Хотя я не вижу, что это изменит.
Зе бачить свої рейтинги, тому ніяке РПВ нам не світить.
По-вашему, рпв зависит только от доброй воли Зе? Это единственная проблема? Тогда вы очень счастливый человек.
Schmit написав:......... Добре, що ви пропонуєте зробити, щоб у нас були електроенергія, тепло... Якщо не згадувати про легітимність Зе, це якось допоможе?
Я не знаю планов "партнёров" - может, они нас в ближайшие недели закидают "Патриотами", F-16 и прочими плюшками в таком количестве, что нам смешно будет смотреть на потуги росс. армии и мы их "сделаем одной левой". Но пока на это не похоже. Тогда я вижу выход только в рпв. "легітимність чи нелегітимність Зе" на это никак не влияет. Кстати, в условиях надёжного рпв возможна и отмена военного положения, соответственно, можно и провести выборы и президента, и ВР. Хотя я не вижу, что это изменит.
Зе бачить свої рейтинги, тому ніяке РПВ нам не світить.