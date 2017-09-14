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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:31
ЛАД
ну зато теперь концлагеря забиты азовцами и просто нашими пленными которым отрезают руки за татуировки "Слава Украине"
Вы наверно в 2006-07годах голосовали только за блок "Не Так" и слушали по эфиру только Кушнарёва с Шуфричем, а заодно и Колесниченко с Болдыревым?
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барабашов
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:37
барабашов написав:ЛАД
ну зато теперь концлагеря забиты азовцами и просто нашими пленными которым отрезают руки за татуировки "Слава Украине"
Вы наверно в 2006-07годах голосовали только за блок "Не Так" и слушали по эфиру только Кушнарёва с Шуфричем, а заодно и Колесниченко с Болдыревым?
Не было бы войны, не было бы сегодня наших пленных.
За блок "Не Так" не голосовал. А кто такой Болдырев?
А вы, простите, "за границы 91 года"?
И где вы сейчас? В Волчанске, Липцах, в Часов Яре?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 31 тра, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:38
Banderlog написав: makar_ написав:
Мабуть РПВ у якомусь вигляді до холодів, бо не бачу як ми пройдемо зиму без електрики, а хоч щось кацапи до зими ще вразять з електричної інфраструктури.
Якщо не РПВ то до нового року тилу не стане
Забавна логіка. Рпв, бо зимою будуть проблеми в нас.)
Ну й смисл нам чекати зими? Точно позиції для переговорів будуть кращі?
Позиція для перемовин буде набагато гірша, тому вважаю, що вони вже давно йдуть повним ходом, а мобілізація - це мабуть спроба посилити переговорну позицію.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:45
ЛАД написав: барабашов написав:ЛАД
ну зато теперь концлагеря забиты азовцами и просто нашими пленными которым отрезают руки за татуировки "Слава Украине"
Вы наверно в 2006-07годах голосовали только за блок "Не Так" и слушали по эфиру только Кушнарёва с Шуфричем, а заодно и Колесниченко с Болдыревым?
Не было бы войны, не было бы сегодня наших пленных.
За блок "Не Так" не голосовал. А кто такой Болдырев?
А що потрібно було робити, щоб не було війни?
Раджу подивитись уважно і думати, якщо є чим.
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Schmit
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:49
Letusrock написав: Banderlog написав:
Ну й смисл нам чекати зими? Точно позиції для переговорів будуть кращі?
бо зараз поки тепло ще можна надувати щоки, просувати нереалістичні мирні плани та лякати черговим контрнаступом
Давно не слышал о серьёзных контрнаступах в этом году.
По прогнозам их, вроде, ожидают к лету 2025.
є ще четвертий шлях : всіх бідних та здорових в ЗСУ, а решту за кордон, тоді інфраструктура взагалі не потрібна, тобто проблему вирішено))
Хороший вариант, как-то не додумался.
Вас уже можно ставить Президентом.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:51
Знаючи про невеликий часовий лаг, ви натякаєте, що і тут скоро буде те саме?
А то якісь непорядок, середня тривалість 66р, а воювати всього до 60р.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:52
писали, що "щоб не вийшло так, що всі ті закони, що вони наприймали, не виявилися недійсними"
ось ще одне цікаве відео на цю тему
Востаннє редагувалось Hennady
в П'ят 31 тра, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 13:53
Schmit написав:
А що потрібно було робити, щоб не було війни?
Раджу подивитись уважно і думати, якщо є чим.
Шміт, всі розумні "заднім числом", а де поради про "що робити зараз"?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:00
Hennady Нерви витримали 3 хв. відео. Автор складає враження типового фанатика, який буде переконувати "очевидними фактами", що Земля плоска чи що совок існує, бо його неправильно ліквідували...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:14
Начальника Одеського тцк п/п-ка Олександра Охріменка наказом Головнокомандуючого ЗСУ від 27.05 знято і призначено начальником відділу фізкультурно-спортивної реабілітації однієї з військових частин.
Це після керування 14 бригадою і рік в Одеській тцк.
Може буде менше дурних відео викрадань чоловіків з транспорту і вулиць на радість пропаганді русні.
В Одесі як пороблено. Хабарника попереднього воєнкома на днях відпустили за 12 лямів під залог і одразу знов закрили. Цього в фізруки записали.
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