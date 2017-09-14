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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8449845084518452
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:20

  fler написав:
  Schmit написав:А що потрібно було робити, щоб не було війни?
Раджу подивитись уважно і думати, якщо є чим.

Шміт, всі розумні "заднім числом", а де поради про "що робити зараз"?

Чому ж заднім числом?
Вас попереджали ще до цього всього, що "буде хаос в країні, буде війна, буде гривня по ....".
А що робити зараз?
Якщо "захід" планує і далі так крапельно допомагати зброєю, то наше спасіння - лише РПВ, бо ми не можемо тягатись з коаліцією поставлених на військові рейки диктаторських економік: рфії, Білорусі, Ірану, Пн-Кореї (=Китай)...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:31

  Дюрі-бачі написав:Hennady Нерви витримали 3 хв. відео. Автор складає враження типового фанатика, який буде переконувати "очевидними фактами", що Земля плоска чи що совок існує, бо його неправильно ліквідували...

В цьому сюжетику на всі гроші спроба відбілювання беззубого керівництва Потроха. На скорості 1,5 проглянути і плюватися.Іловайський котел Якось ,,забули,, як тим Мінськом здали людей у Дебальцево у котел. Ніззя стріляти артилерії - ,,в нас перемир'я,,. Укріплення по кордону Сєні кулі в лоба. :twisted: :twisted:
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