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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:20
fler написав: Schmit написав:
А що потрібно було робити, щоб не було війни?
Раджу подивитись уважно і думати, якщо є чим.
Шміт, всі розумні "заднім числом", а де поради про "що робити зараз"?
Чому ж заднім числом?
Вас попереджали ще до цього всього, що "буде хаос в країні, буде війна, буде гривня по ....".
А що робити зараз?
Якщо "захід" планує і далі так крапельно допомагати зброєю, то наше спасіння - лише РПВ, бо ми не можемо тягатись з коаліцією поставлених на військові рейки диктаторських економік: рфії, Білорусі, Ірану, Пн-Кореї (=Китай)...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:31
Дюрі-бачі написав:Hennady
Нерви витримали 3 хв. відео. Автор складає враження типового фанатика, який буде переконувати "очевидними фактами", що Земля плоска чи що совок існує, бо його неправильно ліквідували...
В цьому сюжетику на всі гроші спроба відбілювання беззубого керівництва Потроха. На скорості 1,5 проглянути і плюватися.Іловайський котел Якось ,,забули,, як тим Мінськом здали людей у Дебальцево у котел. Ніззя стріляти артилерії - ,,в нас перемир'я,,. Укріплення по кордону Сєні кулі в лоба.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:39
Schmit написав: fler написав: Schmit написав:
А що потрібно було робити, щоб не було війни?
Раджу подивитись уважно і думати, якщо є чим.
[youtube]2ipFR-IS3EA...
Шміт, всі розумні "заднім числом", а де поради про "що робити зараз"?
Чому ж заднім числом?
Вас попереджали ще до цього всього, що "буде хаос в країні, буде війна, буде гривня по ....".
А що робити зараз?
Якщо "захід" планує і далі так крапельно допомагати зброєю, то наше спасіння - лише РПВ, бо ми не можемо тягатись з коаліцією поставлених на військові рейки диктаторських економік: рфії, Білорусі, Ірану, Пн-Кореї (=Китай)...
Не смешно слушать о "полковнике Порошенко"?
Это после того, что "З 1984 по 1986 рік проходив військову службу у Радянській армії"?
Или после того, что "Здобувши вищу освіту, Порошенко розпочав власний бізнес з продажу какао-бобів. У 1990 роках він придбав кілька кондитерських підприємств."?
От того, что в 2019 выбрали бы Порошенко, нас бы приняли в НАТО?
Или "захід" планував би і далі допомагати зброєю" не "так крапельно"?
А, понял, Путин бы сильно испугался бы опытного дипломата Порошенко и не рискнул бы начать войну.
Меньше смотрите чисто политические агитки, а больше читайте новости (желательно, больше западные) и пытайтесь анализировать сегодняшние события.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:46
ЛАД написав: Schmit написав: fler написав:
Шміт, всі розумні "заднім числом", а де поради про "що робити зараз"?
Чому ж заднім числом?
Вас попереджали ще до цього всього, що "буде хаос в країні, буде війна, буде гривня по ....".
А що робити зараз?
Якщо "захід" планує і далі так крапельно допомагати зброєю, то наше спасіння - лише РПВ, бо ми не можемо тягатись з коаліцією поставлених на військові рейки диктаторських економік: рфії, Білорусі, Ірану, Пн-Кореї (=Китай)...
Не смешно слушать о "полковнике Порошенко"?
Это после того, что "З 1984 по 1986 рік проходив військову службу у Радянській армії"?
Или после того, что "Здобувши вищу освіту, Порошенко розпочав власний бізнес з продажу какао-бобів. У 1990 роках він придбав кілька кондитерських підприємств."?
От того, что в 2019 выбрали бы Порошенко, нас бы приняли в НАТО?
Или "захід" планував би і далі допомагати зброєю" не "так крапельно"?
А, понял, Путин бы сильно испугался бы опытного дипломата Порошенко и не рискнул бы начать войну.
Меньше смотрите чисто политические агитки, а больше читайте новости (желательно, больше западные) и пытайтесь анализировать сегодняшние события.
Понятное дело, что обсуждать альтернативную историю - занятие неблагодарное, но за НАТО Порох вполне мог бы и договориться: за БезВиз-то удалось - в отличим от зеленого "нифига"...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:00
"При Украине были дома, пенсии, теперь нет ничего!" Это обращение жителей Донбасса не покажут в РФ
"При Росії для пересічного нічого не зміниться" (с) дімОн'чик
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:07
[quote="5732379:ЛАД"]
Не смешно слушать о "полковнике Порошенко"?
Это после того, что "З 1984 по 1986 рік проходив військову службу у Радянській армії"?
Мабуть ,,полковник-а,, дали клоуни з отого ,, ряженого козачества,, яке оформлювали щоб травмат купить?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:10
ЛАД написав: Schmit написав: fler написав:
Шміт, всі розумні "заднім числом", а де поради про "що робити зараз"?
Чому ж заднім числом?
Вас попереджали ще до цього всього, що "буде хаос в країні, буде війна, буде гривня по ....".
А що робити зараз?
Якщо "захід" планує і далі так крапельно допомагати зброєю, то наше спасіння - лише РПВ, бо ми не можемо тягатись з коаліцією поставлених на військові рейки диктаторських економік: рфії, Білорусі, Ірану, Пн-Кореї (=Китай)...
Не смешно слушать о "полковнике Порошенко"?
У вас талант - виділяти "найважливіше".
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:13
Letusrock написав: budivelnik написав:
якщо виявиться що власники 70% дорогих машин -це наші солдати які два роки отримували по 1 млн грн/рік
це ілюзія.
більшість знайомих не отримує доплату 100тис за всі 30 днів, а тільки за 20-25. Плюс витрачає від 30% (на ремонт техінки, закупівлю всяких дрібниць типу пил, генераторів, не кажучи про приціли, тепловізори і т.д.). Ще додому відправляти як мінімум хоч по 30-40тис в місяць. Особливо на тачки/буковелі не наскирдуєш
Декілька подружок працюють в різних модних курортах (типу Деренівська Купіль) то я наслухався який там переважно контингент, реальні військові там мяко кажучи в меншості
1 Військових всього 2,5% ...тобто ОДИН з СОРОКА - тому їх завжди меншість
2 З 1800 млрд грн податків, які сплачуються в тилу працюючими 6 млн осіб
600 млрд - отримують зарплати військові
300 млрд - отримують пенсії пенсіонери
3 В Буковелі відпочиває всього 20 000 осіб/доба(максимум)( це включно з навколишніми селами).
Якщо припустити що сімя відпочиває 2 тижні і складається з Трьох осіб то це
7000 сімей*26 заїздів в рік=162 000 сімей відпочило на протязі року 2 тижні.
Як думаєте
Чи може бути серед цих 162 000 сімей - 100 000 сімей віськовослужбовців ЗСУ ?, +військовослужбовці на реабілітації і так далі=60%
50 000 сімей тих хто багатий, але не мажор(багатство зароблене реально айтішнік/власник заводу..чи навіть простий ФОП з розміром податків в 0,5 млн грн/рік?)=30%
Якщо може- то тих 12 000 сімей що залишаться - можна приписувати до мажорів...але це всього 10% від тих хто відпочиває в Буковелі.
Тому ще разНе ведіться на емоції...тим більше що під час війни їх Вам спеціально накидають , щоб Ви швидше змучились і погодились ЗДАТИСЬ
Памятайте-чим більше якийсь дописувач викладає негативної інформації-тим ефективніше він працю. ПРОТИ УКРАЇНИ...
а сам може бути навіть в ЗСУ чи поважним воєнпенсом, чи парторгом міста яке обстрілюють...та навіть науковцем в напів-курортному Закарпатті , куди за час війни не залетіло жодної бомби чи шахеда чи ракети....
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:15
budivelnik написав:
Тому ще разНе ведіться на емоції...тим більше що під час війни їх Вам спеціально накидають , щоб Ви швидше змучились і погодились ЗДАТИСЬ
Памятайте-чим більше якийсь дописувач викладає негативної інформації-тим ефективніше він працю. ПРОТИ УКРАЇНИ...
а сам може бути навіть в ЗСУ чи поважним воєнпенсом, чи парторгом міста яке обстрілюють...та навіть науковцем в напів-курортному Закарпатті , куди за час війни не залетіло жодної бомби чи шахеда чи ракети....
+100500 ...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:16
_hunter написав:
Понятное дело, что обсуждать альтернативную историю - занятие неблагодарное, но за НАТО Порох вполне мог бы и договориться: за БезВиз-то удалось - в отличим от зеленого "нифига"...
І чому тоді замість НАТО отримали Медведчука з жопоблокамі zik-ами. 112 ті інш. А у Європі отримали "північний потік" та нову ГТС до нього, щоб можна було обходитится без української? Він точно нас вів у НАТО?
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