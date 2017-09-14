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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84518452845384548455>
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:19

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Я одним емоційним забарвленням-можна все спаскудити....
А якщо виявиться що власники 70% дорогих машин -це наші солдати які два роки отримували по 1 млн грн/рік і ЗАСЛУЖИЛИ своєю службою як дорогу машину так і можливість відпочинку в Буковелі?
А ще 20% -це ті хто своєю ПРАЦЕЮ в ТИЛУ - Заслужив на відпочинок в Буковелі..

І так-є ще 10% мажорів....
Але на підставі того що є 10% мажорів - обсирати 90% тих хто ЗАСЛУЖИВ...- може краще перше подумати ніж писати

ПС
Я не настоюю на тому що 90% заслужили і тільки 10% мажорів
може навіть 70% на 30%...
але огульно обсирати всіх-може не варто?....

Саме так, а в Україні 90% мільйонерів заробили свої статки чесною працею...
Є маленький нюанс...
Що таке багатий і скільки їх в Україні.
Я ризикну заявити що
а - в Україні 1 млн багатих с статками вище 10 млн грн
б - 0,9 млн цих багатих ..тобто 90% заробили свої статки так само відносно чесно як і остальних 20 млн економічно активного населення заробляли в себе на роботі
в - цих 20 млн економічно активного ПРОСРАЛИ на два порядки більше грошей ( тобто могли заробити але по різним причинам не заробили) ніж відносно нечесно отримало тих 100 000 багатих, яких можна назвати мажорами.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 31 тра, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:19

  d44 написав:
  _hunter написав:Понятное дело, что обсуждать альтернативную историю - занятие неблагодарное, но за НАТО Порох вполне мог бы и договориться: за БезВиз-то удалось - в отличим от зеленого "нифига"...
І чому тоді замість НАТО отримали Медведчука з жопоблокамі zik-ами. 112 ті інш. А у Європі отримали "північний потік" та нову ГТС до нього, щоб можна було обходитится без української? Він точно нас вів у НАТО?

он точно вел в противоположную от бандюковича сторону ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішки оффтопу ..

1) Україна повернула з російського полону 75 людей – фото
За даними Коордштабу, серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів, 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

2) Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot і 500 млн євро
Німеччина надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО у Празі, йдеться у повідомлення німецького уряду.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:23

  alex lem написав:
  Дюрі-бачі написав:Hennady Нерви витримали 3 хв. відео. Автор складає враження типового фанатика, який буде переконувати "очевидними фактами", що Земля плоска чи що совок існує, бо його неправильно ліквідували...

В цьому сюжетику на всі гроші спроба відбілювання беззубого керівництва Потроха. На скорості 1,5 проглянути і плюватися.Іловайський котел Якось ,,забули,, як тим Мінськом здали людей у Дебальцево у котел. Ніззя стріляти артилерії - ,,в нас перемир'я,,. Укріплення по кордону Сєні кулі в лоба. :twisted: :twisted:


це ви оба пишете не про те відео...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:24

  d44 написав:
  _hunter написав:Понятное дело, что обсуждать альтернативную историю - занятие неблагодарное, но за НАТО Порох вполне мог бы и договориться: за БезВиз-то удалось - в отличим от зеленого "нифига"...
І чому тоді замість НАТО отримали Медведчука з жопоблокамі zik-ами. 112 ті інш.

Ну так "тримай друзів поблизу, а ворогів ще ближче"

А стосовно каналів Медведчука ... так ... Зеленський розігнав канали Медведчука, але тих, хто працював на ціх каналів взяв до ... телемарафону :)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:25

  _hunter написав:........
Понятное дело, что обсуждать альтернативную историю - занятие неблагодарное, но за НАТО Порох вполне мог бы и договориться: за БезВиз-то удалось - в отличим от зеленого "нифига"...

Безвиз и НАТО сильно разные вещи.
Безвиз никаких особых проблем для Европы не создавал и никаких обязательств от них не требовал. Разве что потеряли какие-то, относительно небольшие, суммы от оплаты за визы. В мировой политике это ничего не меняло.
НАТО "это другое". Тут пришлось бы взять на себя достаточно серьёзные обязательства, ведущие к рискам войны с РФ, а в годы правления Порошенко это уже не представлялось сильно фантастическим сценарием.
Но если даже допустить, что "мог договориться", то сначала нужно было договариваться (хотя бы предварительно), а потом записывать в Конституцию и кричать об этом. Пока что "Запад" даже в сегодняшних условиях принимать Украину в НАТО не хочет. Во всяком случае, никаких явных позывов не наблюдается. Сравните с вступлением в НАТО Швеции и Финляндии - вступили с проблемами, но достаточно быстро, да ещё с гарантиями США на период до официального приёма. При этом обошлись без внесения в Конституции "деклараций о намерениях". Наши изменения Конституции фактически были именно "декларацией о намерениях", ничем не подкреплённой.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:26

  Дюрі-бачі написав:mephala Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.

Це напевно сім'я реалістів у якої міцні стосунки, і яка розуміє, що держава нічого не зробить, якщо щось трапиться, і ій доведеться лікувати\реабілітовувати чоловіка за свої, тому що соцзабезпечення інвалідів від держави у нас прямо скажемо немає. :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:34

  Дюрі-бачі написав:Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало

Не хотів би я бачити як встановлюють опалення з використанням газових балонів у панельках чи будинках 24+ поверхів. Обов'язково ж знайдеться ідіот який буде заправляти балон "до повного" і внесе його з морозу. Та і одиниці будуть заправляти газові балони зі зважуванням, і як треба по правилам.
Після того як наші вільноНЕлюди роблять перепланування зі знесенням несучих стін... то надавати дозволи на самостійне встановлення без дозволів, це катастрофа. :|
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:це ви оба пишете не про те відео...

Я звісно вибачаюсь, але як можна серйозно сприймати відео, в якому основним аргументом незаконності закону є те, що "не так підписали і ще й печатку поклали, якої не мало бути"
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:37

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:..........
Чому ж заднім числом?
Вас попереджали ще до цього всього, що "буде хаос в країні, буде війна, буде гривня по ....".
А що робити зараз?
Якщо "захід" планує і далі так крапельно допомагати зброєю, то наше спасіння - лише РПВ, бо ми не можемо тягатись з коаліцією поставлених на військові рейки диктаторських економік: рфії, Білорусі, Ірану, Пн-Кореї (=Китай)...

Не смешно слушать о "полковнике Порошенко"?

У вас талант - виділяти "найважливіше".

Это, конечно, не "найважливіше". Это так, мелочи, для начала. Но разбирать более серьёзное долго. И неинтересно по 100-му кругу.
ЛАД
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