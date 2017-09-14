budivelnik написав:Я одним емоційним забарвленням-можна все спаскудити.... А якщо виявиться що власники 70% дорогих машин -це наші солдати які два роки отримували по 1 млн грн/рік і ЗАСЛУЖИЛИ своєю службою як дорогу машину так і можливість відпочинку в Буковелі? А ще 20% -це ті хто своєю ПРАЦЕЮ в ТИЛУ - Заслужив на відпочинок в Буковелі..
І так-є ще 10% мажорів.... Але на підставі того що є 10% мажорів - обсирати 90% тих хто ЗАСЛУЖИВ...- може краще перше подумати ніж писати
ПС Я не настоюю на тому що 90% заслужили і тільки 10% мажорів може навіть 70% на 30%... але огульно обсирати всіх-може не варто?....
Саме так, а в Україні 90% мільйонерів заробили свої статки чесною працею...
Є маленький нюанс... Що таке багатий і скільки їх в Україні. Я ризикну заявити що а - в Україні 1 млн багатих с статками вище 10 млн грн б - 0,9 млн цих багатих ..тобто 90% заробили свої статки так само відносно чесно як і остальних 20 млн економічно активного населення заробляли в себе на роботі в - цих 20 млн економічно активного ПРОСРАЛИ на два порядки більше грошей ( тобто могли заробити але по різним причинам не заробили) ніж відносно нечесно отримало тих 100 000 багатих, яких можна назвати мажорами.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 31 тра, 2024 15:20, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Понятное дело, что обсуждать альтернативную историю - занятие неблагодарное, но за НАТО Порох вполне мог бы и договориться: за БезВиз-то удалось - в отличим от зеленого "нифига"...
І чому тоді замість НАТО отримали Медведчука з жопоблокамі zik-ами. 112 ті інш. А у Європі отримали "північний потік" та нову ГТС до нього, щоб можна було обходитится без української? Він точно нас вів у НАТО?
он точно вел в противоположную от бандюковича сторону
За даними Коордштабу, серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів, 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.
Німеччина надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО у Празі, йдеться у повідомлення німецького уряду.
Дюрі-бачі написав:Hennady Нерви витримали 3 хв. відео. Автор складає враження типового фанатика, який буде переконувати "очевидними фактами", що Земля плоска чи що совок існує, бо його неправильно ліквідували...
В цьому сюжетику на всі гроші спроба відбілювання беззубого керівництва Потроха. На скорості 1,5 проглянути і плюватися.Іловайський котел Якось ,,забули,, як тим Мінськом здали людей у Дебальцево у котел. Ніззя стріляти артилерії - ,,в нас перемир'я,,. Укріплення по кордону Сєні кулі в лоба.
_hunter написав:........ Понятное дело, что обсуждать альтернативную историю - занятие неблагодарное, но за НАТО Порох вполне мог бы и договориться: за БезВиз-то удалось - в отличим от зеленого "нифига"...
Безвиз и НАТО сильно разные вещи. Безвиз никаких особых проблем для Европы не создавал и никаких обязательств от них не требовал. Разве что потеряли какие-то, относительно небольшие, суммы от оплаты за визы. В мировой политике это ничего не меняло. НАТО "это другое". Тут пришлось бы взять на себя достаточно серьёзные обязательства, ведущие к рискам войны с РФ, а в годы правления Порошенко это уже не представлялось сильно фантастическим сценарием. Но если даже допустить, что "мог договориться", то сначала нужно было договариваться (хотя бы предварительно), а потом записывать в Конституцию и кричать об этом. Пока что "Запад" даже в сегодняшних условиях принимать Украину в НАТО не хочет. Во всяком случае, никаких явных позывов не наблюдается. Сравните с вступлением в НАТО Швеции и Финляндии - вступили с проблемами, но достаточно быстро, да ещё с гарантиями США на период до официального приёма. При этом обошлись без внесения в Конституции "деклараций о намерениях". Наши изменения Конституции фактически были именно "декларацией о намерениях", ничем не подкреплённой.
Дюрі-бачі написав:mephala Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи: 4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день" І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.
Це напевно сім'я реалістів у якої міцні стосунки, і яка розуміє, що держава нічого не зробить, якщо щось трапиться, і ій доведеться лікувати\реабілітовувати чоловіка за свої, тому що соцзабезпечення інвалідів від держави у нас прямо скажемо немає.
Дюрі-бачі написав:Я б почав з простого: дозволив встановлювати людям індивідуальне опалення без дозволів за десятки тисяч гривень і місяців очікування. Як було в Ужгороді в 90-і, коли центральне опалення порвало
Не хотів би я бачити як встановлюють опалення з використанням газових балонів у панельках чи будинках 24+ поверхів. Обов'язково ж знайдеться ідіот який буде заправляти балон "до повного" і внесе його з морозу. Та і одиниці будуть заправляти газові балони зі зважуванням, і як треба по правилам. Після того як наші вільноНЕлюди роблять перепланування зі знесенням несучих стін... то надавати дозволи на самостійне встановлення без дозволів, це катастрофа.
Schmit написав:.......... Чому ж заднім числом? Вас попереджали ще до цього всього, що "буде хаос в країні, буде війна, буде гривня по ....". А що робити зараз? Якщо "захід" планує і далі так крапельно допомагати зброєю, то наше спасіння - лише РПВ, бо ми не можемо тягатись з коаліцією поставлених на військові рейки диктаторських економік: рфії, Білорусі, Ірану, Пн-Кореї (=Китай)...
Не смешно слушать о "полковнике Порошенко"?
У вас талант - виділяти "найважливіше".
Это, конечно, не "найважливіше". Это так, мелочи, для начала. Но разбирать более серьёзное долго. И неинтересно по 100-му кругу.