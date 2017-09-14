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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8452845384548455>
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:43

  _hunter написав:..........
он точно вел в противоположную от бандюковича сторону ;)

В смысле переориентации "потоков"?
Точно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:45

  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Понятное дело, что обсуждать альтернативную историю - занятие неблагодарное, но за НАТО Порох вполне мог бы и договориться: за БезВиз-то удалось - в отличим от зеленого "нифига"...

Безвиз и НАТО сильно разные вещи.
Безвиз никаких особых проблем для Европы не создавал и никаких обязательств от них не требовал. Разве что потеряли какие-то, относительно небольшие, суммы от оплаты за визы. В мировой политике это ничего не меняло.
НАТО "это другое". Тут пришлось бы взять на себя достаточно серьёзные обязательства, ведущие к рискам войны с РФ, а в годы правления Порошенко это уже не представлялось сильно фантастическим сценарием.
Но если даже допустить, что "мог договориться", то сначала нужно было договариваться (хотя бы предварительно), а потом записывать в Конституцию и кричать об этом. Пока что "Запад" даже в сегодняшних условиях принимать Украину в НАТО не хочет. Во всяком случае, никаких явных позывов не наблюдается. Сравните с вступлением в НАТО Швеции и Финляндии - вступили с проблемами, но достаточно быстро, да ещё с гарантиями США на период до официального приёма. При этом обошлись без внесения в Конституции "деклараций о намерениях". Наши изменения Конституции фактически были именно "декларацией о намерениях", ничем не подкреплённой.

Вещи, понятное дело, разные - но это движение в одном направлении. Под конец каденции он, вполне вероятно, мог бы договориться о каком-нить статусе вроде "ассоциированный член ЕС". С паралельным статусом "кандидат в НАТО".
И да, повторюсь: у зели в этом плане вообще НОЛЬ достижений...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:46

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
он точно вел в противоположную от бандюковича сторону ;)

В смысле переориентации "потоков"?

В смысле евро/рос-интеграции.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:57

  pesikot написав:
  budivelnik написав:Тому ще раз
Не ведіться на емоції...тим більше що під час війни їх Вам спеціально накидають , щоб Ви швидше змучились і погодились ЗДАТИСЬ

Памятайте-чим більше якийсь дописувач викладає негативної інформації-тим ефективніше він працю. ПРОТИ УКРАЇНИ...
а сам може бути навіть в ЗСУ чи поважним воєнпенсом, чи парторгом міста яке обстрілюють...та навіть науковцем в напів-курортному Закарпатті , куди за час війни не залетіло жодної бомби чи шахеда чи ракети....

+100500 ...

Ну да.
Самі визначили хто що і для чого пише. Звісно, як завжди, зі стелі; як самим вважається; як самим схотілося.


Але саме кумедно, що отаке трактування (перекручення, гіперболізація --- змучились, здатися, проти України, і т.д.) і є отим самим зверненням до емоцій.
Також працею проти України -- бо й і так при засиллі та превалюванні перемого-переможного контенту додатково ще більше спотворює дійсність.

Головне писати правду, реалії, дійсність. Хоч позитивну, хоч негативну. Тобто і те, і друге.

А свої оцінки а-ля що викриття проблем та негативних явищ є діями проти України --- такі єралашики часів совдепу тримайте при собі.
За віконцем не совдеп.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 15:57

  _hunter написав:........
Вещи, понятное дело, разные - но это движение в одном направлении. Под конец каденции он, вполне вероятно, мог бы договориться о каком-нить статусе вроде "ассоциированный член ЕС". С паралельным статусом "кандидат в НАТО".
И да, повторюсь: у зели в этом плане вообще НОЛЬ достижений...

Для безвиза Порошенко потребовалось 3 года переговоров. Это при том, что переговоры на эту тему начались ещё при Ющенко, т.е. 12 лет назад (если не раньше).
У Зеленского было 2,5 года.
И не скажете, какие достижения Вы ждали/хотели от "зели в этом плане"? И в каком "этом"?
Разрешение на работу в ЕС без дополнительных условий?

В смысле евро/рос-интеграции.

В этом смысле Янукович вёл примерно такую же политику как Кучма. Возможно, и правильно. Не нарывался.
Результат политики Порошенко (и Зеленский фактически продолжал ту же политику) - война.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 тра, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:02

Кацапня почала наступ на Золочів (північ Харківс.обл). Відповідно, Україна посилила той напрямок, відправили підкріплення (і людей, і зброю).
Мої співчуття ЛАД, Shaman, buratinyo та ін.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:05

  vitaliiangel написав:да сейчас. Тарифы и налоги наоборот планируется увеличить. Тут многие гадают что будет через 2-3 года войны. Налоги будут конские на всё. А монополисты вообще задерут цены в космос. Налоги и тарифы нас отбросят в 19й век.

3 млн работающих придётся содержать 15 млн пенсов льготников, бюджетников
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:07

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  budivelnik написав:1 Військових всього 2,5% ...тобто ОДИН з СОРОКА - тому їх завжди меншість
2 З 1800 млрд грн податків, які сплачуються в тилу працюючими 6 млн осіб
600 млрд - отримують зарплати військові
300 млрд - отримують пенсії пенсіонери
3 В Буковелі відпочиває всього 20 000 осіб/доба(максимум)( це включно з навколишніми селами).
Якщо припустити що сімя відпочиває 2 тижні і складається з Трьох осіб то це
7000 сімей*26 заїздів в рік=162 000 сімей відпочило на протязі року 2 тижні.
Як думаєте
Чи може бути серед цих 162 000 сімей - 100 000 сімей віськовослужбовців ЗСУ ?, +військовослужбовці на реабілітації і так далі=60%
50 000 сімей тих хто багатий, але не мажор(багатство зароблене реально айтішнік/власник заводу..чи навіть простий ФОП з розміром податків в 0,5 млн грн/рік?)=30%
Якщо може- то тих 12 000 сімей що залишаться - можна приписувати до мажорів...але це всього 10% від тих хто відпочиває в Буковелі.

Тому ще раз
Не ведіться на емоції...тим більше що під час війни їх Вам спеціально накидають , щоб Ви швидше змучились і погодились ЗДАТИСЬ

Памятайте-чим більше якийсь дописувач викладає негативної інформації-тим ефективніше він працю. ПРОТИ УКРАЇНИ...
а сам може бути навіть в ЗСУ чи поважним воєнпенсом, чи парторгом міста яке обстрілюють...та навіть науковцем в напів-курортному Закарпатті , куди за час війни не залетіло жодної бомби чи шахеда чи ракети....
+100500 ...
Ну да.
Самі визначили хто що і для чого пише. Звісно, як завжди, зі стелі; як самим вважається; як самим схотілося.
Але саме кумедно, що отаке трактування (перекручення, гіперболізація --- змучились, здатися, проти України, і т.д.) і є отим самим зверненням до емоцій.
Також працею проти України -- бо й і так при засиллі та превалюванні перемого-переможного контенту додатково ще більше спотворює дійсність.
Головне писати правду, реалії, дійсність. Хоч позитивну, хоч негативну. Тобто і те, і друге.
1 Правду писати треба
2 Але, писати треба для чогось....
Так от - описувати кожного загинувшого в ЗМІ - можна? Це ж правда?
Чи все таки , зняти треуголку і почати думати?
3 Якщо треуголку зняли і думати почали..то дуже швидко можна прийти до наступного..
Правду писати треба ...ТУДИ де вона потрібна...бажано з своїми зауваженнями як покращити....

А писати як долярчик...
можна..але для цього треба мати інтелект долярчика..( при чому відсутність в нього інтелекту не применшує його КОРИСНІСТЬ на фронті..і це правда.
Як і правда те , що корисність долярчика на фронті не від того де він пише правду, а від того як він копає окопи чи заряджає гармату.

Тому тим в кого свербить
Подумайте і розділіть напрямку...
Тут треба писати тільки те що ДОПОМОЖЕ Перемогти
А те що ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОЗІ і його неможливо вирішити тут - треба писати туди де це можуть вирішити.

Я доніс свою думку?
Чи мозок воєнпенса скаже єдиний висновок який взагалі там зберігається - єралашик?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:11

  fler написав:Кацапня почала наступ на Золочів (північ Харківс.обл). Відповідно, Україна посилила той напрямок, відправили підкріплення (і людей, і зброю).
Мої співчуття ЛАД, Shaman, buratinyo та ін.

Німці дозволили застосовувати їх зброю 40 км від кордону вглиб рф США теж «таємно» дозволили крім АТАкМС і біля Харькова
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:12

  fler написав:Кацапня почала наступ на Золочів (північ Харківс.обл). Відповідно, Україна посилила той напрямок, відправили підкріплення (і людей, і зброю).
Мої співчуття ЛАД, Shaman, buratinyo та ін.

Спасибо.
Но Золочев всё же чуть дальше, чем Липцы, куда пытались раньше - 30 км до окружной против 20.
ЛАД
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