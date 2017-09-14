budivelnik написав:

Не ведіться на емоції...тим більше що під час війни їх Вам спеціально накидають , щоб Ви швидше змучились і погодились ЗДАТИСЬ



1 Військових всього 2,5% ...тобто ОДИН з СОРОКА - тому їх завжди меншість2 З 1800 млрд грн податків, які сплачуються в тилу працюючими 6 млн осіб600 млрд - отримують зарплати військові300 млрд - отримують пенсії пенсіонери3 В Буковелі відпочиває всього 20 000 осіб/доба(максимум)( це включно з навколишніми селами).Якщо припустити що сімя відпочиває 2 тижні і складається з Трьох осіб то це7000 сімей*26 заїздів в рік=162 000 сімей відпочило на протязі року 2 тижні.Як думаєтеЧи може бути серед цих 162 000 сімей - 100 000 сімей віськовослужбовців ЗСУ ?, +військовослужбовці на реабілітації і так далі=60%50 000 сімей тих хто багатий, але не мажор(багатство зароблене реально айтішнік/власник заводу..чи навіть простий ФОП з розміром податків в 0,5 млн грн/рік?)=30%Якщо може- то тих 12 000 сімей що залишаться - можна приписувати до мажорів...але це всього 10% від тих хто відпочиває в Буковелі.Тому ще разПамятайте-чим більше якийсь дописувач викладає негативної інформації-тим ефективніше він працю. ПРОТИ УКРАЇНИ...а сам може бути навіть в ЗСУ чи поважним воєнпенсом, чи парторгом міста яке обстрілюють...та навіть науковцем в напів-курортному Закарпатті , куди за час війни не залетіло жодної бомби чи шахеда чи ракети....