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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8452845384548455
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тут треба писати тільки те що ДОПОМОЖЕ Перемогти
А те що ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОЗІ і його неможливо вирішити тут - треба писати туди де це можуть вирішити.

Ласкаво просимо до Північної Кореї.

  budivelnik написав:Правду писати треба ...ТУДИ де вона потрібна...бажано з своїми зауваженнями як покращити....

А можна ще в Спортлото писати.
ИМХО правду треба писати всюди і завжди. І чим нагальніше питання - тим більший в нього має бути розголос. Хоча б приклад пірамідок на Харківщині: рік валялись в канаві, поки про них не написали всі ЗМІ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:15

  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Вещи, понятное дело, разные - но это движение в одном направлении. Под конец каденции он, вполне вероятно, мог бы договориться о каком-нить статусе вроде "ассоциированный член ЕС". С паралельным статусом "кандидат в НАТО".
И да, повторюсь: у зели в этом плане вообще НОЛЬ достижений...

Для безвиза Порошенко потребовалось 3 года переговоров. Это при том, что переговоры на эту тему начались ещё при Ющенко, т.е. 12 лет назад (если не раньше).
У Зеленского было 2,5 года.
И не скажете, какие достижения Вы ждали/хотели от "зели в этом плане"? И в каком "этом"?
Разрешение на работу в ЕС без дополнительных условий?

В смысле евро/рос-интеграции.

В этом смысле Янукович вёл примерно такую же политику как Кучма. Возможно, и правильно. Не нарывался.
Результат политики Порошенко (и Зеленский фактически продолжал ту же политику) - война.

Уже писал, вроде: "в этом" - это в плане членства в ЕС - с которыс зпля где-то под новый год носился, но потом ему (как и с НАТО) "намекнули" - нэначаси...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:16

  fler написав:Шміт, всі розумні "заднім числом", а де поради про "що робити зараз"?

Рекрутинг, а не бусификация
Воюющим на первой линии 1гектар сельхоз земли в месяц дополнительно к существующим выплатам.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО дуже величезна проблема України в тому, що маючи мільйони мігрантів ми так і не змогли організувати мітинги хоча б на рівні Палестинців, які б донесли нашу позицію до всіх західних політиків...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:19

  Дюрі-бачі написав:ИМХО дуже величезна проблема України в тому, що маючи мільйони мігрантів ми так і не змогли організувати мітинги хоча б на рівні Палестинців, які б донесли нашу позицію до всіх західних політиків...

вы про какую позицию? - и не совсем понятно зачем именно ЭМИгрантам ее доносить...
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