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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:13
budivelnik написав:
Тут треба писати тільки те що ДОПОМОЖЕ Перемогти
А те що ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОЗІ і його неможливо вирішити тут - треба писати туди де це можуть вирішити.
Ласкаво просимо до Північної Кореї.
budivelnik написав:
Правду писати треба ...ТУДИ де вона потрібна...бажано з своїми зауваженнями як покращити....
А можна ще в Спортлото писати.
ИМХО правду треба писати всюди і завжди. І чим нагальніше питання - тим більший в нього має бути розголос. Хоча б приклад пірамідок на Харківщині: рік валялись в канаві, поки про них не написали всі ЗМІ.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:15
ЛАД написав: _hunter написав:
........
Вещи, понятное дело, разные - но это движение в одном направлении. Под конец каденции он, вполне вероятно, мог бы договориться о каком-нить статусе вроде "ассоциированный член ЕС". С паралельным статусом "кандидат в НАТО".
И да, повторюсь: у зели в этом плане вообще НОЛЬ достижений...
Для безвиза Порошенко потребовалось 3 года переговоров. Это при том, что переговоры на эту тему начались ещё при Ющенко, т.е. 12 лет назад (если не раньше).
У Зеленского было 2,5 года.
И не скажете, какие достижения Вы ждали/хотели от "зели в этом плане"? И в каком "этом"?
Разрешение на работу в ЕС без дополнительных условий?
В смысле евро/рос-интеграции.
В этом смысле Янукович вёл примерно такую же политику как Кучма. Возможно, и правильно. Не нарывался.
Результат политики Порошенко (и Зеленский фактически продолжал ту же политику) - война.
Уже писал, вроде: "в этом" - это в плане членства в ЕС - с которыс зпля где-то под новый год носился, но потом ему (как и с НАТО) "намекнули" - нэначаси...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:16
fler написав:
Шміт, всі розумні "заднім числом", а де поради про "що робити зараз"?
Рекрутинг, а не бусификация
Воюющим на первой линии 1гектар сельхоз земли в месяц дополнительно к существующим выплатам.
Национализация ДТЕК (для начала)
Выборы на осень
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:17
ИМХО дуже величезна проблема України в тому, що маючи мільйони мігрантів ми так і не змогли організувати мітинги хоча б на рівні Палестинців, які б донесли нашу позицію до всіх західних політиків...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:19
Дюрі-бачі написав:
ИМХО дуже величезна проблема України в тому, що маючи мільйони мігрантів ми так і не змогли організувати мітинги хоча б на рівні Палестинців, які б донесли нашу позицію до всіх західних політиків...
вы про какую позицию? - и не совсем понятно зачем именно ЭМИгрантам ее доносить...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:23
Дюрі-бачі написав: Hennady написав:
це ви оба пишете не про те відео...
Я звісно вибачаюсь, але як можна серйозно сприймати відео, в якому основним аргументом незаконності закону є те, що "не так підписали і ще й печатку поклали, якої не мало бути"
щось не те Ви зрозуміли
закон не підписали ті, хто його мав би підписати по регламенту та іншому закону
якщо якийсь наказ, який має підписати і директор організації і голова профкому підпише тільки голова профкому... він буде дійсний?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:25
budivelnik написав:
.
Я доніс свою думку?
Чи мозок воєнпенса скаже єдиний висновок який взагалі там зберігається - єралашик?
Звісно ні.
Як завжди багатобуквенно заєралашив -- провівши паралель з дійсно зайвим (поіменно і т.д.).
Хоча і поіменно не завадить. І не буде проти України. Згадати героїв, які полягли.
Ти сам зі стелі трактуєш хто для чого пише. Перекручуєш, як тобі зручно. Як тобі схочеться трактуєш.
Підганяєш результат.
І цей недолугий прийом застосовуєш по всім питанням...
Зате сам такого накрутив про голову офіса та Зе)))
І трактував -- критика)))
Я ж кажу, як хочеш, так і ліпиш.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 31 тра, 2024 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:26
Дюрі-бачі написав:
ИМХО дуже величезна проблема України в тому, що маючи мільйони мігрантів ми так і не змогли організувати мітинги хоча б на рівні Палестинців, які б донесли нашу позицію до всіх західних політиків...
Після останніх змін, як би не почались такі мітинги українців які виїхали тільки проти допомоги, як почнуться активно штрафи, арешти майна та відкриття по 336 ККУ.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:27
_hunter написав:
.....
Уже писал, вроде: "в этом" - это в плане членства в ЕС - с которыс зпля где-то под новый год носился, но потом ему (как и с НАТО) "намекнули" - нэначаси...
"В плане членства в ЕС" Порошенко добился только того, чего добился Янукович - подписал ту же "евроассоциацию", которую подготовил Янукович. Сомнительного качества.
Больше за 5 лет ничего.
"Зеля носился" всё время и ему это так же не удалось, как и Пороху.
Давайте закончим. Не интересно и не актуально обсуждать проблему, кто был бы лучше.
Сегодня главный вопрос, что делать дальше?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:44
Єпиграф
Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.
(с) Хрещений батько
Все частіше пишуть на цьому форумі, що потрібно РПВ ... "РПВ за будь-яких умов"
Наполягаючи, що ситуація для України тільки погіршується, що Росія захоплює все більше і більше.
Що наступного року буде гірше, ніж в цьому році і все таке інше
По-перше, ситуція для України не райдужна, але все не так погано і те що Україна в поганому становищі - значно перебільшено.
Як і перебільшені успіхи россіян
По-друге, я постійно запитую. Якщо в Україні ситуація погіршується, відповідно у Росії поліпшується, то з якого біса Путін згодиться на РПВ ?
У нього ж все і так добре
Ніхто конкретно мені на це не відповів.
Загальні фрази деяких форумчан я не беру до уваги
Теперь моя особиста думка
- У Путіна я не бачу ніякого бажання РПВ.
Взагалі, Путін може об"явити РПВ будь якої миті. Хоч зараз.
І щось мені підказує, що в цьому випадку, на Україну будуть тиснути західні партнери, щоб Україна припинила бойові дії
- Путіну, можливо, потрібно РПВ. Щоб озброїтись, навиробляти ракет і все таке інше
Бо проводити чистки і вести бойові дії - дуже накладно. Ломаються комунікації, логістики і забезпечення
Але РПВ Путін не пропонує, а чекає від України, ні не РПВ, а капітуляції
- Припустимо, що Україна офіційно пропонує РПВ. І це буде пастка для України
На безумовне РПВ Путін ніколи не згодиться. Це потрібно розуміти і не тішити себе примарами
Навіть якщо Путін згодиться на РПВ, в цьому випадку, він об"язково захоче умов для РПВ.
А що він хоче і так зрозуміло - визнання Криму(весь), Донецької області(всієї), Луганської області(всієї), Запоріжської області(всієї), Херсонської області(всієї) за Росією
- І знову, не потрібно тішити себе примарами, що за умов РПВ Україна зможе наростити кількість озброєння.
Власне виробництво чахле
А переконати західних партнерів, за умов РПВ, що нам потрібна нові і нові партії зброї буде дуже-дуже важко
- І немає ніяких гарантій, що після РПВ, через півроку-рік-два Росія знову не попре захоплювати нові області України
Тому, РПВ - це пастка для України
А хто просуває РПВ - або корисний ідіот, або ворог України
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