Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:33

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Тут треба писати тільки те що ДОПОМОЖЕ Перемогти

А те що ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОЗІ і його неможливо вирішити тут - треба писати туди де це можуть вирішити. Тут треба писати тільки те що ДОПОМОЖЕ ПеремогтиА те що ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОЗІ і його неможливо вирішити тут - треба писати туди де це можуть вирішити. Ласкаво просимо до Північної Кореї. Ласкаво просимо до Північної Кореї.

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Правду писати треба ...ТУДИ де вона потрібна...бажано з своїми зауваженнями як покращити.... Правду писати треба ...ТУДИ де вона потрібна...бажано з своїми зауваженнями як покращити.... А можна ще в Спортлото писати. А можна ще в Спортлото писати.

Дюрі-бачі написав: ИМХО правду треба писати всюди і завжди. І чим нагальніше питання - тим більший в нього має бути розголос. Хоча б приклад пірамідок на Харківщині: рік валялись в канаві, поки про них не написали всі ЗМІ. ИМХО правду треба писати всюди і завжди. І чим нагальніше питання - тим більший в нього має бути розголос. Хоча б приклад пірамідок на Харківщині: рік валялись в канаві, поки про них не написали всі ЗМІ.

Північна корея - це тотальна заборона на ВСЕ.Я десь щось ТОТАЛЬНО пропоную заборонити?Я хіба проти Спортлото?Якщо у Вас є ПРАВДА про те , що організація яка організовує лотарею - порушує правила - пишіть.Спочатку в ту організацію яка порушує з пропозицією виправити порушенняАбоЯкщо Ви підозрюєте що організація займається шахрайством - тоді відразу в прокуратуру...А сюди навіщо?Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується...Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні?Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи?Є категорія людей. яка поклала своє життя на написання правди у всі інстанції...як правило після розглядів дописів такої людини - виявляється що половина з них піднімає питання , які взагалі не варті увагиа друга половина піднімає питання , вирішення яких коштує більше ніж вартує це питання.Тому ще разЄ Книга Памяті Львівщини і там близько 2000 записів з датами народження/смерті воїнів ЗСУ з Львівщини.Це правда і вона там написана.А якщо я кожен День буду ТУТ ці данні викладати?Будете читати? Чи напишете Модераторам що повідомлення не відповідає темі гілці?А Модератор якщо захоче то відпише - що 2000 записів загинувших на війні відповідають темі іглці бо всі вони про тих хто загинув на війні яка обговорюється на гілці.То якПочинати викладати ПРАВДУЧи все таки фільтрувати ( самостійно) що і де викладати.ПСА Північна Корея -є практично всюди.Наприклад я отримую бани...за НЕ профільну інформацію...і це при тому що інформація правдива..але викладенна не там.Так що вирішуйтеАбо самоконтрольабо періодичні дії на користь агресора