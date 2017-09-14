_hunter написав:..... Уже писал, вроде: "в этом" - это в плане членства в ЕС - с которыс зпля где-то под новый год носился, но потом ему (как и с НАТО) "намекнули" - нэначаси...
"В плане членства в ЕС" Порошенко добился только того, чего добился Янукович - подписал ту же "евроассоциацию", которую подготовил Янукович. Сомнительного качества. Больше за 5 лет ничего. "Зеля носился" всё время и ему это так же не удалось, как и Пороху. Давайте закончим. Не интересно и не актуально обсуждать проблему, кто был бы лучше. Сегодня главный вопрос, что делать дальше?
Для начала, всё таки принять тот факт, что президент у нас - Зеленский, а не Порошенко
Потом, не ставить Зеленского на пьедестал, а про его факапы говорить Если не замечать факапы, делать вид, что их нет, то это прямой путь к новым факапам
Ситуация в Харьковской области только подтвержддает сей постулат
За його словами, останніми тижнями Україна просила США про дозвіл на застосування американської зброї для протидії російській агресії. Він уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які "зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну".
"Це пішло одразу до президента [Джо Байдена]. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети", – заявив Блінкен.
Bobua написав:.......... Ми вже віддали ті території. Мінськ. Відбивати їх планів не було. Від слова взагалі. Мало? Вигрібайте, всі кому мало...
Вы ничего не путаете? Это вы об Украине? Я как-то не слышал такого, начиная с Минска. Всегда речь шла о том, что Донбасс и Крым наши, и высказывались решительные протесты, когда кто-нибудь публиковал карту Украины без Крыма. И порой обсуждались проблемы выселения оттуда людей с пророссийскими настроениями. Или вообще, что с ними делать. До обсуждения концлагерей, вроде, не доходило. но где-то недалеко было.
Це ж як в анекдоті.. 😳 Той, де “а відкрийте но рота..., о, у вас язик є -- і ви кажіть, що можете...”
А зараз я читаю новини, що зах.країни по черзі дозволяють бити їхньою зброєю по московії... -- ні дня без приниження москвинів. Бо вони бачте не мали де розмістити вату з України. Територій їм було мало. Самих кримів і ордла не вистачало. 😁
budivelnik написав:Тут треба писати тільки те що ДОПОМОЖЕ Перемогти А те що ЗАВАЖАЄ ПЕРЕМОЗІ і його неможливо вирішити тут - треба писати туди де це можуть вирішити.
Ласкаво просимо до Північної Кореї.
Не треба натягувати сову на глобус... Північна корея - це тотальна заборона на ВСЕ. Я десь щось ТОТАЛЬНО пропоную заборонити?
Дюрі-бачі написав:
budivelnik написав:Правду писати треба ...ТУДИ де вона потрібна...бажано з своїми зауваженнями як покращити....
А можна ще в Спортлото писати.
Я хіба проти Спортлото? Якщо у Вас є ПРАВДА про те , що організація яка організовує лотарею - порушує правила - пишіть. Спочатку в ту організацію яка порушує з пропозицією виправити порушення Або Якщо Ви підозрюєте що організація займається шахрайством - тоді відразу в прокуратуру... А сюди навіщо? Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується... Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні? Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи?
Дюрі-бачі написав:ИМХО правду треба писати всюди і завжди. І чим нагальніше питання - тим більший в нього має бути розголос. Хоча б приклад пірамідок на Харківщині: рік валялись в канаві, поки про них не написали всі ЗМІ.
Є категорія людей. яка поклала своє життя на написання правди у всі інстанції...як правило після розглядів дописів такої людини - виявляється що половина з них піднімає питання , які взагалі не варті уваги а друга половина піднімає питання , вирішення яких коштує більше ніж вартує це питання.
Тому ще раз Є Книга Памяті Львівщини і там близько 2000 записів з датами народження/смерті воїнів ЗСУ з Львівщини. Це правда і вона там написана. А якщо я кожен День буду ТУТ ці данні викладати? Будете читати? Чи напишете Модераторам що повідомлення не відповідає темі гілці? А Модератор якщо захоче то відпише - що 2000 записів загинувших на війні відповідають темі іглці бо всі вони про тих хто загинув на війні яка обговорюється на гілці.
То як Починати викладати ПРАВДУ Чи все таки фільтрувати ( самостійно) що і де викладати.
ПС А Північна Корея -є практично всюди. Наприклад я отримую бани...за НЕ профільну інформацію...і це при тому що інформація правдива..але викладенна не там.
Так що вирішуйте Або самоконтроль або періодичні дії на користь агресора