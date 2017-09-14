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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8455845684578458>
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:34

  alex lem написав::twisted: Тариф 4,32 за кВт/годину без усяких там льготних перших 100 кВт/годин. :). Тариф буде діяти до 1 травня 25 року.
Таки ж кинули, як завжди.
В Україні у бідності живе майже третина всього населення - Світовий банк

REUTERS
Кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 мільйона з 2020 року, що становить близько 29% населення, оскільки вторгнення РФ продовжує руйнувати економіку країни.

Про це йдеться у звіті Світового банку, пише Reuters.

За словами Арупа Банерджі, регіонального директора Світового банку у справах Східної Європи, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку для виплати пенсій за віком і зарплат вчителям, лікарям та іншим.

"Якби міжнародні партнери, особливо США, не перенаправляли ресурси, спеціально призначені для цих соціальних витрат, то в бідності було б на три мільйони більше людей", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.

У звіті Світового банку, який ґрунтується на щомісячних телефонних опитуваннях до 2 000 домогосподарств, підраховано, що минулого року близько 9 мільйонів українців жили в бідності. Загальна кількість населення країни зараз оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Зростання бідності зумовлене зниженням рівня зайнятості: більше п'ятої частини дорослого населення, яке працювало до війни, втратило роботу, йдеться в доповіді.

У доповіді зазначається, що майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей, щоб купити їжу в певний момент у червні 2023 року, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли поліпшити продовольчу безпеку в другій половині року.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:37

  ЛАД написав:"В плане членства в ЕС" Порошенко добился только того, чего добился Янукович - подписал ту же "евроассоциацию", которую подготовил Янукович. Сомнительного качества.
Больше за 5 лет ничего.
"Зеля носился" всё время и ему это так же не удалось, как и Пороху.
Давайте закончим. Не интересно и не актуально обсуждать проблему, кто был бы лучше.
Сегодня главный вопрос, что делать дальше?

Ні, ні, не закончим.
Те, як людина оцінює минуле і визначає її кроки(поступки) в майбутньому.
Якщо для вас що Янукович що Порошенко один фіг, то нам з вами не по дорозі.
Вам дорога в РФію, а мені дорога в Європу. Ось і все.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:38

  pesikot написав:
  alex lem написав::twisted: Тариф 4,32 за кВт/годину без усяких там льготних перших 100 кВт/годин. :). Тариф буде діяти до 1 травня 25 року.
Таки ж кинули, як завжди.
Так, новина не дуже гарна
Але ж ми на фінансовому форумі, тут не бідні люди зібрались :)
Якщо навіть 200 кВт споживання, то 200х4.32=864 грн
В блокадному Ленінграді на перший рік війни- 800 грам хліба на людину
на другий рік -250 грам хліба на працівника, 125 грам хліба на непрацюючого..
А Ви всерьоз вважаєте що підняття тарифу , який після підняття буде становити 70% від розміру комерційно оправданого -це проблема? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:40

  alex lem написав::twisted: Тариф 4,32 за кВт/годину без усяких там льготних перших 100 кВт/годин. :). Тариф буде діяти до 1 травня 25 року.
Таки ж кинули, як завжди.

У меня без излишеств при электроплите выходит примерно 250 квт. Из "излишеств" только ноут и много работает ТВ. Лампы все лед.
Если правда, что 4.32, то за месяц выходит 250*4,32 = 1080 грн. Это только за электричество.

,
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:41

  Bobua написав:Вночі 40-50%
пишут для э.отопления свой тариф
З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:44

  budivelnik написав:
  pesikot написав:
  alex lem написав::twisted: Тариф 4,32 за кВт/годину без усяких там льготних перших 100 кВт/годин. :). Тариф буде діяти до 1 травня 25 року.
Таки ж кинули, як завжди.
Так, новина не дуже гарна
Але ж ми на фінансовому форумі, тут не бідні люди зібрались :)
Якщо навіть 200 кВт споживання, то 200х4.32=864 грн
В блокадному Ленінграді на перший рік війни- 800 грам хліба на людину
на другий рік -250 грам хліба на працівника, 125 грам хліба на непрацюючого..
А Ви всерьоз вважаєте що підняття тарифу , який після підняття буде становити 70% від розміру комерційно оправданого -це проблема? :mrgreen:

Та не проблема, це більше був мій сарказм на ніщебродство дописувачів :)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:44

  ЛАД написав:
  alex lem написав::twisted: Тариф 4,32 за кВт/годину без усяких там льготних перших 100 кВт/годин. :). Тариф буде діяти до 1 травня 25 року.
Таки ж кинули, як завжди.

У меня без излишеств при электроплите выходит примерно 250 квт. Из "излишеств" только ноут и много работает ТВ. Лампы все лед.
Если правда, что 4.32, то за месяц выходит 250*4,32 = 1080 грн. Это только за электричество.,
В тебе два варіанти
а - виставити претнзії Порошенку , за те що він по твоїм словам спровокував війну
б - виставити претензії пуйло , який виявився настільки тупим що піддався на провокації українців і змушений тепер розбивати електропідстанції, а ти який любить пушкіна -від цього страждаєш...

ПС
можеш ще пожалітись в спортлото , як рекомендував тут науковець з Закарпаття...кажуть допомагає.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:47

  ЛАД написав:
  alex lem написав::twisted: Тариф 4,32 за кВт/годину без усяких там льготних перших 100 кВт/годин. :). Тариф буде діяти до 1 травня 25 року.
Таки ж кинули, як завжди.

У меня без излишеств при электроплите выходит примерно 250 квт. Из "излишеств" только ноут и много работает ТВ. Лампы все лед.
Если правда, что 4.32, то за месяц выходит 250*4,32 = 1080 грн. Это только за электричество.

,

Які цікаві подробиці ... :)

Если электроплита, то дом выше 9-ти этажей. Иначе был бы газ

Ты у нас пенсионер и если у тебя не прописаны все, включая котыка та собачку внуков, то у тебя должна быть субсидия

И не говори, что сейчас субсидий нет. Есть
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:48

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"В плане членства в ЕС" Порошенко добился только того, чего добился Янукович - подписал ту же "евроассоциацию", которую подготовил Янукович. Сомнительного качества.
Больше за 5 лет ничего.
"Зеля носился" всё время и ему это так же не удалось, как и Пороху.
Давайте закончим. Не интересно и не актуально обсуждать проблему, кто был бы лучше.
Сегодня главный вопрос, что делать дальше?

Ні, ні, не закончим.
Те, як людина оцінює минуле і визначає її кроки(поступки) в майбутньому.
Якщо для вас що Янукович що Порошенко один фіг, то нам з вами не по дорозі.
Вам дорога в РФію, а мені дорога в Європу. Ось і все.

Не искажайте.
Янукович и Порошенко, конечно. различаются.
Речь шла только о членстве в ЕС и о том, что Порошенко в этом плане не добился ничего большего, чем договор об евроассоциации, разработанный при Януковиче.
"Ось і все."
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:52

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"В плане членства в ЕС" Порошенко добился только того, чего добился Янукович - подписал ту же "евроассоциацию", которую подготовил Янукович. Сомнительного качества.
Больше за 5 лет ничего.
"Зеля носился" всё время и ему это так же не удалось, как и Пороху.
Давайте закончим. Не интересно и не актуально обсуждать проблему, кто был бы лучше.
Сегодня главный вопрос, что делать дальше?

Ні, ні, не закончим.
Те, як людина оцінює минуле і визначає її кроки(поступки) в майбутньому.
Якщо для вас що Янукович що Порошенко один фіг, то нам з вами не по дорозі.
Вам дорога в РФію, а мені дорога в Європу. Ось і все.

Не искажайте.
Янукович и Порошенко, конечно. различаются.
Речь шла только о членстве в ЕС и о том, что Порошенко в этом плане не добился ничего большего, чем договор об евроассоциации, разработанный при Януковиче.
"Ось і все."

Янукович подписал соглашение ? Нет
Порошенко подписал соглашение ? Да

И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение
Что сильно удивительно.
Он так готовил, готовил, готовил и ... не подписал

А Порошенко довел соглашение до подписания

Парторг, у тебя позиция - нивелировать всё, что делал Порошенко
И молчать обо всех факапах Зеленского.
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