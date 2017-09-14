В Україні у бідності живе майже третина всього населення - Світовий банк



REUTERS

Кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 мільйона з 2020 року, що становить близько 29% населення, оскільки вторгнення РФ продовжує руйнувати економіку країни.



Про це йдеться у звіті Світового банку, пише Reuters.



За словами Арупа Банерджі, регіонального директора Світового банку у справах Східної Європи, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку для виплати пенсій за віком і зарплат вчителям, лікарям та іншим.



"Якби міжнародні партнери, особливо США, не перенаправляли ресурси, спеціально призначені для цих соціальних витрат, то в бідності було б на три мільйони більше людей", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.



У звіті Світового банку, який ґрунтується на щомісячних телефонних опитуваннях до 2 000 домогосподарств, підраховано, що минулого року близько 9 мільйонів українців жили в бідності. Загальна кількість населення країни зараз оцінюється приблизно в 32 мільйони.



Зростання бідності зумовлене зниженням рівня зайнятості: більше п'ятої частини дорослого населення, яке працювало до війни, втратило роботу, йдеться в доповіді.



У доповіді зазначається, що майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей, щоб купити їжу в певний момент у червні 2023 року, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли поліпшити продовольчу безпеку в другій половині року.