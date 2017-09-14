Які результати за 15 днів наступу РФ на Харківщину?Російські війська:захопили прикордонну смугу завширшки до 70 км та 10 населених пунктів. Усі ці села розташовані біля кордону, фактично у зоні бойових дій, і там залишилось загалом кілька десятків мешканців.Глибина просування максимальна на напрямку села Липці - до 9 км в глибину території України.У місті Вовчанськ просування до 7 км.На напрямку села Стариця - до 5 км.На даний момент ворог закріплюється на захопленій території, продовжує атаки, застосовує свіжі резерви, завдає ударів по наших тилах та продовжує володіти тактичною ініціативою.Російські війська 25 травня проводили атаки на напрямку Липці та Вовчанськ. Усі атаки відбиті.Дії українських військ:Загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита, на північному фронті Харківщини створено стійкий фронт. Усюди, де росіяни продовжують атаки, ворог має значні втрати.Головнокоманувач ЗСУ О.Сирський призначив новим командувачем ОТУ "Харків" заступника начальника Генштабу, енергійного та компетентного генерала М.Драпатого. Також Сирський швидко перекинув на напрямок кілька боєздатних бригад та батальйонів, причому передусім тих, які мають у своєму складі значну кількість харків'ян. Війська забезпечуються артилерійськими боєприпасами. Створена взаємодія артилерії та піхоти, ситуаційна обізнаність по всьому передньому краю.Варто зазначити, що українське командування не застосовує на цьому напрямку бригади окремими вводами та ротами, не розпорошує війська, а нарізає бригадам окремі смуги відповідальності (якби так діяли на усьому фронті). Як тільки бойові порядки стали більш щільними, просування ворога стало таким самим важким, як на Донбасі.Також варто відмітити, що наше командування не кидає війська у швидкі та погано підготовлені атаки, для доповіді про нібито вжиті заходи, а насамперед думає про ураження противника. Така тактика повністю відповідає обстановці. Так, ми пропустили удар, але не треба поспішати, адже рахунок битви не закритий.Чому російським військам вдалось просунутись?1. Відсутність дозволу країн НАТО на застосування високоточного озброєння по території РФ. Це дозволяє ворогу розгортати війська на території РФ практично без вогневого впливу.2. Гостра нестача засобів ППО для знищення бомбардувальників та дронів-розвідників над тиловими районами. Ворог діє у повітрі майже без перешкод.3. Перевага у застосуванні високоточної зброї. Наприклад, на одному з напрямків перед атакою штурмової групи противника по одному зі спостережних пунктів бригади НГУ "Хартія" було завдано удару одночасно чотирма корегованими авіабомбами та одним керованим снарядом 152 мм (атака, тим не менше, була відбита, позиція втримана, удари та бій є на відео).4. Перевага ворога у кількості дронів деяких типів. Дрони проводять активну розвідку наших тилових районів та бойових порядків на глибину до 50 км. Ворог активно застосовує ударні дрони далекої дії типу Ланцет. Над нашими позиціями на глибину до 4 км застосовується значна кількість дронів-камікадзе та дронів зі скидами.5. Проблеми з організацією Повітряними силами сповіщення про передачу ворожими дронами відеосигналу для корегування ударів. Наші наземні сили не встигають зреагувати, коли дрони їх вистежують.6. Ворог змінив тактику дій наземних сил. Росіяни мають перевагу у чисельності піхоти на напрямку. Ворог намагається діяти максимально приховано, атакувати групами до взводу, шукати порожнини у наших бойових порядках. Бронетехніка застосовується епізодично, для підтримки дій піхоти. Атаки піхоти координуються з повітряною розвідкою та супроводжуються ударами авіації, артилерії та дронів. Тобто намагаються віддзеркалити тактику найкращої у світі української піхоти зразка 2022-го. Ворог вивчає досвід війни та покращує управління, планування, підготовку, злагодженість та взамодію під час штурмових дій.7. Недоліки з підготовкою, плануванням та організацією оборони до російського наступу. ДБР порушило справу щодо екскомандувача ОТУ "Харків" генерала Галушкіна, командування 125-ї бригади ТРО, 415-го стрілецького батальйону 23-ї бригади, 172-го батальону 120-ї бригади ТРО за залишення позицій. Але на мою думку, відповідати має набагато ширше коло більш високих керівників. Що сталось та хто має відповідати - напишу окремо 26 травня, і найближчі дні проведемо After action review по російському наступу, щоб навчатись на цих уроках і давати оцінку фактам перед тим як висувати звинувачення.Висновки на даний момент:1. План ворога захопити прикордонну смугу українські війська зірвали. Хоча на деяких ділянках наші були змушені відійти там, де це не передбачалось. Харків прикритий надійно. Турбує становище Вовчанська.2. Утримання існуючої лінії оборони дає нам вигідні позиції для поступового збільшення втрат російського угруповання.3. Битва за контроль над прикордонною смугою буде активною тривалий час, мінімум до жовтня.