ЛАД написав:"В плане членства в ЕС" Порошенко добился только того, чего добился Янукович - подписал ту же "евроассоциацию", которую подготовил Янукович. Сомнительного качества. Больше за 5 лет ничего. "Зеля носился" всё время и ему это так же не удалось, как и Пороху. Давайте закончим. Не интересно и не актуально обсуждать проблему, кто был бы лучше. Сегодня главный вопрос, что делать дальше?
Ні, ні, не закончим. Те, як людина оцінює минуле і визначає її кроки(поступки) в майбутньому. Якщо для вас що Янукович що Порошенко один фіг, то нам з вами не по дорозі. Вам дорога в РФію, а мені дорога в Європу. Ось і все.
Не искажайте. Янукович и Порошенко, конечно. различаются. Речь шла только о членстве в ЕС и о том, что Порошенко в этом плане не добился ничего большего, чем договор об евроассоциации, разработанный при Януковиче. "Ось і все."
ЛАД написав:"В плане членства в ЕС" Порошенко добился только того, чего добился Янукович - подписал ту же "евроассоциацию", которую подготовил Янукович. Сомнительного качества. Больше за 5 лет ничего. "Зеля носился" всё время и ему это так же не удалось, как и Пороху. Давайте закончим. Не интересно и не актуально обсуждать проблему, кто был бы лучше. Сегодня главный вопрос, что делать дальше?
Ні, ні, не закончим. Те, як людина оцінює минуле і визначає її кроки(поступки) в майбутньому. Якщо для вас що Янукович що Порошенко один фіг, то нам з вами не по дорозі. Вам дорога в РФію, а мені дорога в Європу. Ось і все.
Не искажайте. Янукович и Порошенко, конечно. различаются. Речь шла только о членстве в ЕС и о том, что Порошенко в этом плане не добился ничего большего, чем договор об евроассоциации, разработанный при Януковиче. "Ось і все."
Янукович подписал соглашение ? Нет Порошенко подписал соглашение ? Да
И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение Что сильно удивительно. Он так готовил, готовил, готовил и ... не подписал
А Порошенко довел соглашение до подписания
Парторг, у тебя позиция - нивелировать всё, что делал Порошенко И молчать обо всех факапах Зеленского.
ЛАД Чого добився Порошенко в плані вступу в України в ЕС? ChatGPT
Під час президентства Петра Порошенка (2014-2019) було досягнуто кілька важливих кроків у напрямку інтеграції України до Європейського Союзу:
Підписання Угоди про асоціацію з ЄС: У червні 2014 року було підписано економічну частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а у вересні 2014 року угоду ратифікували одночасно Верховна Рада України та Європейський парламент. Угода передбачає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), яка стала основою для економічної інтеграції та політичного співробітництва між Україною та ЄС.
Безвізовий режим з ЄС: У червні 2017 року набув чинності безвізовий режим для короткострокових поїздок громадян України до країн ЄС (за винятком Ірландії) та Шенгенської зони. Це було важливим досягненням, яке суттєво полегшило подорожі українців до Європи.
Реформи відповідно до європейських стандартів: У період президентства Порошенка було розпочато низку реформ у різних секторах, включаючи судову систему, антикорупційну політику, енергетичну сферу, децентралізацію та реформу державного управління. Ці реформи сприяли зближенню України з європейськими стандартами та посиленню інституційної спроможності.
Поглиблення співпраці в оборонній сфері: Під час конфлікту на Донбасі Україна активізувала співпрацю з ЄС у сфері безпеки та оборони. Було підписано низку угод та меморандумів щодо співпраці, а також проведено спільні навчання та тренування.
Хоча членство в ЄС залишалося довгостроковою метою, ці кроки значно зблизили Україну з Євросоюзом і підготували основу для подальшої інтеграції.
Чого добився Янукович в плані вступу України в ЕС?
Під час президентства Віктора Януковича (2010-2014) прогрес України в напрямку європейської інтеграції був неоднозначним і в кінцевому підсумку завершився великим політичним та соціальним потрясінням.
Досягнення: Переговори щодо Угоди про асоціацію: У перші роки президентства Януковича Україна продовжила переговори з Європейським Союзом щодо Угоди про асоціацію, яка включала створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA). Ці переговори розпочалися ще за попередніх президентів, але Янукович підтримував їх продовження.
Парафування Угоди про асоціацію: У березні 2012 року було парафовано текст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це був важливий крок у процесі інтеграції, оскільки документ включав положення про економічну співпрацю, політичний діалог, права людини та інші ключові аспекти.
Проблеми та невдачі: Відмова від підписання Угоди про асоціацію: У листопаді 2013 року, напередодні саміту Східного партнерства у Вільнюсі, уряд Януковича раптово оголосив про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Це рішення було мотивовано економічним тиском з боку Росії та побоюваннями щодо негативних економічних наслідків. Відмова від підписання угоди викликала масові протести, відомі як Євромайдан, які згодом переросли у Революцію Гідності.
Репресії проти опозиції та активістів: Під час протестів влада вдавалась до жорстких заходів проти демонстрантів, включаючи застосування сили, що призвело до численних поранень та загибелі людей. Ці дії ще більше віддалили Україну від європейських стандартів демократії та прав людини.
Політична та економічна криза: Відмова від європейської інтеграції та подальша політична криза призвели до погіршення економічної ситуації в країні, втрати довіри з боку західних партнерів та міжнародної ізоляції.
Таким чином, хоча Віктор Янукович і продовжував певний час переговори з ЄС, його рішення відмовитися від підписання Угоди про асоціацію стало причиною значного політичного та соціального збурення, що в кінцевому рахунку віддалило Україну від європейської інтеграції на деякий час.
Очевидна величезна різниця між досягненнями Порошенка і "досягненнями" Януковича в цій сфері. Ось і все.
Роздрібний продаж пального на АЗК ОККО в перший тиждень дії закону про мобілізацію впав на 12-15%.
Про це повідомив СЕО групи Василь Даниляк, пише "Інтерфакс-Україна".
"За тиждень, коли набув чинності мобілізаційний закон, ми втратили десь 12-15% реалізації залежно від регіону, а після підросли на 4%", - сказав він під час організованого Forbes Ukraine форуму "Гроші для Перемоги".
Даниляк нагадав, що український паливний ринок від початку російського повномасштабного вторгнення в літрах упав на 25%, зокрема у перший рік - на 32%.
budivelnik написав:От і вийде З одного боку економічного бронювання офіційно не має З другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ
За його словами, останніми тижнями Україна просила США про дозвіл на застосування американської зброї для протидії російській агресії. Він уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які "зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну".
"Це пішло одразу до президента [Джо Байдена]. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети", – заявив Блінкен.
У Польщі хочуть підготувати український військовий підрозділ із мобілізованих українців, які зараз перебувають у Польщі. Про це повідомив у п’ятницю в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.
“Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні”, - заявив Сікорський.
За його словами, останніми тижнями Україна просила США про дозвіл на застосування американської зброї для протидії російській агресії. Він уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які "зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну".
"Це пішло одразу до президента [Джо Байдена]. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети", – заявив Блінкен.
andrijk777 написав:ЛАД ......... Очевидна величезна різниця між досягненнями Порошенка і "досягненнями" Януковича в цій сфері. Ось і все.
Очень много слов. А теперь возьмите и сравните. Только реальные достижения, а не "угоди та меморандуми". У нас сегодня куча договоров со многими странами о безопасности. Они стоят дороже той бумаги, на кот. написаны? Безвиз это отдельный вопрос и я признавал это достижение Порошенко с замечанием, что эти переговоры начались намного раньше (см. viewtopic.php?p=5732413#p5732413). О евроассоциации помню здесь на форуме (не на этой ветке, её тогда и близко не было) давно обсуждалось, насколько полезной она для нас оказалась, и высказывались большие сомнения. "Ось і все."
Які результати за 15 днів наступу РФ на Харківщину?
Російські війська:
захопили прикордонну смугу завширшки до 70 км та 10 населених пунктів. Усі ці села розташовані біля кордону, фактично у зоні бойових дій, і там залишилось загалом кілька десятків мешканців.
Глибина просування максимальна на напрямку села Липці - до 9 км в глибину території України.
У місті Вовчанськ просування до 7 км.
На напрямку села Стариця - до 5 км.
На даний момент ворог закріплюється на захопленій території, продовжує атаки, застосовує свіжі резерви, завдає ударів по наших тилах та продовжує володіти тактичною ініціативою.
Російські війська 25 травня проводили атаки на напрямку Липці та Вовчанськ. Усі атаки відбиті.
Дії українських військ:
Загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита, на північному фронті Харківщини створено стійкий фронт. Усюди, де росіяни продовжують атаки, ворог має значні втрати.
Головнокоманувач ЗСУ О.Сирський призначив новим командувачем ОТУ "Харків" заступника начальника Генштабу, енергійного та компетентного генерала М.Драпатого. Також Сирський швидко перекинув на напрямок кілька боєздатних бригад та батальйонів, причому передусім тих, які мають у своєму складі значну кількість харків'ян. Війська забезпечуються артилерійськими боєприпасами. Створена взаємодія артилерії та піхоти, ситуаційна обізнаність по всьому передньому краю.
Варто зазначити, що українське командування не застосовує на цьому напрямку бригади окремими вводами та ротами, не розпорошує війська, а нарізає бригадам окремі смуги відповідальності (якби так діяли на усьому фронті). Як тільки бойові порядки стали більш щільними, просування ворога стало таким самим важким, як на Донбасі.
Також варто відмітити, що наше командування не кидає війська у швидкі та погано підготовлені атаки, для доповіді про нібито вжиті заходи, а насамперед думає про ураження противника. Така тактика повністю відповідає обстановці. Так, ми пропустили удар, але не треба поспішати, адже рахунок битви не закритий.
Чому російським військам вдалось просунутись?
1. Відсутність дозволу країн НАТО на застосування високоточного озброєння по території РФ. Це дозволяє ворогу розгортати війська на території РФ практично без вогневого впливу.
2. Гостра нестача засобів ППО для знищення бомбардувальників та дронів-розвідників над тиловими районами. Ворог діє у повітрі майже без перешкод.
3. Перевага у застосуванні високоточної зброї. Наприклад, на одному з напрямків перед атакою штурмової групи противника по одному зі спостережних пунктів бригади НГУ "Хартія" було завдано удару одночасно чотирма корегованими авіабомбами та одним керованим снарядом 152 мм (атака, тим не менше, була відбита, позиція втримана, удари та бій є на відео).
4. Перевага ворога у кількості дронів деяких типів. Дрони проводять активну розвідку наших тилових районів та бойових порядків на глибину до 50 км. Ворог активно застосовує ударні дрони далекої дії типу Ланцет. Над нашими позиціями на глибину до 4 км застосовується значна кількість дронів-камікадзе та дронів зі скидами.
5. Проблеми з організацією Повітряними силами сповіщення про передачу ворожими дронами відеосигналу для корегування ударів. Наші наземні сили не встигають зреагувати, коли дрони їх вистежують.
6. Ворог змінив тактику дій наземних сил. Росіяни мають перевагу у чисельності піхоти на напрямку. Ворог намагається діяти максимально приховано, атакувати групами до взводу, шукати порожнини у наших бойових порядках. Бронетехніка застосовується епізодично, для підтримки дій піхоти. Атаки піхоти координуються з повітряною розвідкою та супроводжуються ударами авіації, артилерії та дронів. Тобто намагаються віддзеркалити тактику найкращої у світі української піхоти зразка 2022-го. Ворог вивчає досвід війни та покращує управління, планування, підготовку, злагодженість та взамодію під час штурмових дій.
7. Недоліки з підготовкою, плануванням та організацією оборони до російського наступу. ДБР порушило справу щодо екскомандувача ОТУ "Харків" генерала Галушкіна, командування 125-ї бригади ТРО, 415-го стрілецького батальйону 23-ї бригади, 172-го батальону 120-ї бригади ТРО за залишення позицій. Але на мою думку, відповідати має набагато ширше коло більш високих керівників. Що сталось та хто має відповідати - напишу окремо 26 травня, і найближчі дні проведемо After action review по російському наступу, щоб навчатись на цих уроках і давати оцінку фактам перед тим як висувати звинувачення.
Висновки на даний момент:
1. План ворога захопити прикордонну смугу українські війська зірвали. Хоча на деяких ділянках наші були змушені відійти там, де це не передбачалось. Харків прикритий надійно. Турбує становище Вовчанська.
2. Утримання існуючої лінії оборони дає нам вигідні позиції для поступового збільшення втрат російського угруповання.