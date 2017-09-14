Украине также разрешено использовать немецкое оружие в России

По состоянию: 31 мая 2024 г., 13:50.



Вслед за США Германия при определенных обстоятельствах разрешила Украине использовать оружие, поставляемое Западом, против целей на территории России. Это делается в соответствии с международным правом, заявил представитель правительства Штеффен Хебестрайт.



"В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в непосредственно прилегающем к российской границе районе, в частности в Харьковской области", - говорится в заявлении. Они совместно убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от этих нападений. «С этой целью она также может использовать поставляемое для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое нами», — заявил представитель федерального правительства.



Канцлер Олаф Шольц, который сегодня находится на католическом съезде в Эрфурте, не отреагировал напрямую на заявление правительства. "Мы должны избегать большой войны - войны между Россией и НАТО", - сказал он по этому поводу. «В то же время мы должны обеспечить, чтобы Украина могла защитить свою независимость и суверенитет». Он также подчеркнул необходимость тщательной координации с «теми, с кем вы связаны». Канцлер подчеркнул: «Мы делаем это снова и снова».



Во вторник Шольц заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что у Украины есть «все варианты в соответствии с международным правом для того, что она делает». Он также опроверг сообщения СМИ о том, что Германия запрещает это в отношении поставляемых ею систем вооружения. Соответствующих объяснений никогда не было и не будет.