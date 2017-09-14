Детальний алгоритм дій у разі затримання співробітниками ТЦК... https://uristy.ua/question/110508 Вже по новому законодавству. Розумники, які тут обговорюють глобальні проблеми (Трампи, стратегії, суперзброю тощо), можуть не читати.
andrijk777 написав:ЛАД ......... Очевидна величезна різниця між досягненнями Порошенка і "досягненнями" Януковича в цій сфері. Ось і все.
Очень много слов. А теперь возьмите и сравните. Только реальные достижения, а не "угоди та меморандуми". У нас сегодня куча договоров со многими странами о безопасности. Они стоят дороже той бумаги, на кот. написаны? Безвиз это отдельный вопрос и я признавал это достижение Порошенко с замечанием, что эти переговоры начались намного раньше (см. viewtopic.php?p=5732413#p5732413). О евроассоциации помню здесь на форуме (не на этой ветке, её тогда и близко не было) давно обсуждалось, насколько полезной она для нас оказалась, и высказывались большие сомнения. "Ось і все."
По реальним досягненням: Порошенко - Підпис Асоціації і безвіз = 2 Янукович = 0 2:0 Ще які "викрутаси" придумаєте?
zxzx777 написав:А також любителям математики (15млн за гарні оченята). Не виплачують 3 місяці кошти,хоча обіцяють кожного дня,рапорти не...
Перше - 15 млн це за ЗАГИБЕЛЬ військовослужбовця, а не за гарні оченята 2 Рекламувати якогось юриста подібним вкидом - як на мене не коректно, тим більше що а - жодної нормальної відповіді б - питання не про 15 млн , а про затримку виплат...при чому НІХТО з КЕРІВНИЦТВА частини не відмовляється що платежі будуть...просто є затримка... До речі - може забагато мобілізували з економічного сектору-тому грошей не вистарчає.
zxzx777 написав:А також любителям математики (15млн за гарні оченята). Не виплачують 3 місяці кошти,хоча обіцяють кожного дня,рапорти не...
Перше - 15 млн це за ЗАГИБЕЛЬ військовослужбовця, а не за гарні оченята 2 Рекламувати якогось юриста подібним вкидом - як на мене не коректно, тим більше що а - жодної нормальної відповіді б - питання не про 15 млн , а про затримку виплат...при чому НІХТО з КЕРІВНИЦТВА частини не відмовляється що платежі будуть...просто є затримка... До речі - може забагато мобілізували з економічного сектору-тому грошей не вистарчає.
Якщо коротко, консультацію роблять за 1000 грн і мета лише побільше консультацій.
Якщо довго,є кейс з мобілізації з 2-гою групою, немає практики як тепер звільнитися до закінчення стану.
За його словами, останніми тижнями Україна просила США про дозвіл на застосування американської зброї для протидії російській агресії. Він уточнив, що запит стосувався бажання Києва завдавати ударів по російських силах, які "зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну".
"Це пішло одразу до президента [Джо Байдена]. І, як ви чули, він погодив використання зброї для цієї мети", – заявив Блінкен.
Гуглоперевод:
Украине также разрешено использовать немецкое оружие в России По состоянию: 31 мая 2024 г., 13:50.
Вслед за США Германия при определенных обстоятельствах разрешила Украине использовать оружие, поставляемое Западом, против целей на территории России. Это делается в соответствии с международным правом, заявил представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
"В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в непосредственно прилегающем к российской границе районе, в частности в Харьковской области", - говорится в заявлении. Они совместно убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищать себя от этих нападений. «С этой целью она также может использовать поставляемое для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое нами», — заявил представитель федерального правительства.
Канцлер Олаф Шольц, который сегодня находится на католическом съезде в Эрфурте, не отреагировал напрямую на заявление правительства. "Мы должны избегать большой войны - войны между Россией и НАТО", - сказал он по этому поводу. «В то же время мы должны обеспечить, чтобы Украина могла защитить свою независимость и суверенитет». Он также подчеркнул необходимость тщательной координации с «теми, с кем вы связаны». Канцлер подчеркнул: «Мы делаем это снова и снова».
Во вторник Шольц заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что у Украины есть «все варианты в соответствии с международным правом для того, что она делает». Он также опроверг сообщения СМИ о том, что Германия запрещает это в отношении поставляемых ею систем вооружения. Соответствующих объяснений никогда не было и не будет.
zxzx777 написав:Детальний алгоритм дій у разі затримання співробітниками ТЦК... https://uristy.ua/question/110508 Вже по новому законодавству. Розумники, які тут обговорюють глобальні проблеми (Трампи, стратегії, суперзброю тощо), можуть не читати.
Взагалі-то ця тема гілка називається "Напад росії і білорусі на Україну" а не "Як звалити від ТЦК".
Подробности о погибших от ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На данный момент известно о шестерых погибших — двух женщинах и четырех мужчинах. Пострадали 25 мирных жителей, среди которых двое детей, сотрудница полиции и медик «скорой».
«Тела 69-летней женщины и неустановленного мужчины нашли еще ночью. Поисковая операция не прекращалась ни на минуту. Утром был обнаружен 29-летний житель дома, а через несколько часов спасатели достали тела 39-летней женщины и 41-летнего мужчины. Еще один мужчина 1959 года рождения погиб неподалеку от места попадания второй ракеты на территории частного предприятия», — рассказали правоохранители.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50 30 мая. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Погибли шесть человек — пятеро из-за удара по многоэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко «Суспільне. Харків».