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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:05
Успіх написав:
Але ж бідним ... та війна?
Що бідним втрачати, крім своїх кайдан?©
А дуже бідним - так, взагалі, ... "чиї кайдани носити/чиїм рабом бути"!
Підсумок:
Багаті - не викручуйтесь!
Бо як увірветься терпець бідним - а знайдеться якийсь лідер, який весь той гнів бідних очолить... - це буде потужне цунамі!!!
Ще б пан Долярек вказав межу бідний/багатий. Бо не зрозуміло, самозайнята особа, що придбала дві квартири у Львові та може собі дозволити двох дітей, - то вже бідний, чи ще багатий? І чому інші мають захищати орендний бізнес та дітей цього пана
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:12
UA написав: hxbbgaf написав:
Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с запаса и исключают с учета? Какого х..я? ради этого государство тратило всю жизнь деньги на их подготовку, что они теперь тикали закордон, а в военкоматы обязывать идти первым делом ограниченно пригодных очкариков с нестабильной психикой и т.д.? Где сокращение ментов и чинуш и отправка их на фронт, если у нас мобилизация?
Среди военпенсов, пенсов МВД очень высокий процент идейных ватников.
А ограниченно пригодные очкарики с нестабильной психикой практически все патриоты.
Ватники сейчас, вообще, должны сидеть или еще жестче по законам военного времени. У нас же военное время?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 31 тра, 2024 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:13
budivelnik написав: _hunter написав: hxbbgaf написав:
Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с забаса и исключают с учета? Какого х..я?
И вы говорите
- по некоторым прикидкам ВСЕХ мужиков - меньще 10ти лямов. Отнимите силовиков/военпенсов/чиновников/брони/отсрочки да примерно лям эвакуировавшихся - тут хорошо, если ляма с 2 наберется...
Всіх дійсно - 10+млн
25 років 229104
26 років 238272
27 років 247647
28 років 261008
29 років 279365
30 років 297460
31 років 311133
32 років 323769
33 років 342247
34 років 352240
35 років 371842
36 років 359164
37 років 366717
38 років 369299
39 років 335465
40 років 320547
41 років 326438
42 років 305824
43 років 300523
44 років 287651
45 років 302272
46 років 292623
47 років 282362
48 років 273963
49 років 280268
50 років 276579
51 років 272331
52 років 246493
53 років 247483
54 років 239967
55 років 244282
56 років 238142
57 років 244190
58 років 255525
59 років 256490
Всього __ 10 178 685
А от щоб з 10,178 млн отримати 2....Треба звичайно постаратись.
0,94 млн - ЗСУ ( ще 60 000 жінки)
0,3 млн -МВД
0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку
2 млн - це ті хто залишився в ОРДЛО і на окупованих територіях
1 млн - інваліди
Залишилось 10,178 - 0,94- 0,3- 0,7- 2- 1=5,238...
То що там про ОБС....звідки взялось в 2,5 рази менше? хто там математику в школі пропускав?
Нахр..на нам сейчас столько МВД? Какой с них толк? Они даже заявы не принимают. То же с судьями и прокурорами, у нас 4 года тянется очевидное дело и прокуратура его уже сливает.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:38
whois2010 написав: Успіх написав:
Але ж бідним ... та війна?
Що бідним втрачати, крім своїх кайдан?©
А дуже бідним - так, взагалі, ... "чиї кайдани носити/чиїм рабом бути"!
Підсумок:
Багаті - не викручуйтесь!
Бо як увірветься терпець бідним - а знайдеться якийсь лідер, який весь той гнів бідних очолить... - це буде потужне цунамі!!!
Ще б пан Долярек вказав межу бідний/багатий. Бо не зрозуміло, самозайнята особа, що придбала дві квартири у Львові та може собі дозволити двох дітей, - то вже бідний, чи ще багатий? І чому інші мають захищати орендний бізнес та дітей цього пана
Якщо розглядати саме в цьому контексті, то цей пан☝️ вже "відпрацював" 2+роки!
Тож, тепер черга інших багатих відпрацювати теж хоча б по 2роки!
Можна, наприклад, почати з дітей будівельника
Або і сам будівельник може ще хоч рік відпрацювати
А що?
Хто має його бізнеси захищати?
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