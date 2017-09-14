Підсумок: Багаті - не викручуйтесь! Бо як увірветься терпець бідним - а знайдеться якийсь лідер, який весь той гнів бідних очолить... - це буде потужне цунамі!!!
Ще б пан Долярек вказав межу бідний/багатий. Бо не зрозуміло, самозайнята особа, що придбала дві квартири у Львові та може собі дозволити двох дітей, - то вже бідний, чи ще багатий? І чому інші мають захищати орендний бізнес та дітей цього пана
hxbbgaf написав:Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с запаса и исключают с учета? Какого х..я? ради этого государство тратило всю жизнь деньги на их подготовку, что они теперь тикали закордон, а в военкоматы обязывать идти первым делом ограниченно пригодных очкариков с нестабильной психикой и т.д.? Где сокращение ментов и чинуш и отправка их на фронт, если у нас мобилизация?
Среди военпенсов, пенсов МВД очень высокий процент идейных ватников. А ограниченно пригодные очкарики с нестабильной психикой практически все патриоты.
Ватники сейчас, вообще, должны сидеть или еще жестче по законам военного времени. У нас же военное время?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 31 тра, 2024 19:27, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с забаса и исключают с учета? Какого х..я?
И вы говорите - по некоторым прикидкам ВСЕХ мужиков - меньще 10ти лямов. Отнимите силовиков/военпенсов/чиновников/брони/отсрочки да примерно лям эвакуировавшихся - тут хорошо, если ляма с 2 наберется...
Всіх дійсно - 10+млн 25 років 229104 26 років 238272 27 років 247647 28 років 261008 29 років 279365 30 років 297460 31 років 311133 32 років 323769 33 років 342247 34 років 352240 35 років 371842 36 років 359164 37 років 366717 38 років 369299 39 років 335465 40 років 320547 41 років 326438 42 років 305824 43 років 300523 44 років 287651 45 років 302272 46 років 292623 47 років 282362 48 років 273963 49 років 280268 50 років 276579 51 років 272331 52 років 246493 53 років 247483 54 років 239967 55 років 244282 56 років 238142 57 років 244190 58 років 255525 59 років 256490 Всього __ 10 178 685 А от щоб з 10,178 млн отримати 2....Треба звичайно постаратись. 0,94 млн - ЗСУ ( ще 60 000 жінки) 0,3 млн -МВД 0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку 2 млн - це ті хто залишився в ОРДЛО і на окупованих територіях 1 млн - інваліди Залишилось 10,178 - 0,94- 0,3- 0,7- 2- 1=5,238...
То що там про ОБС....звідки взялось в 2,5 рази менше? хто там математику в школі пропускав?
Нахр..на нам сейчас столько МВД? Какой с них толк? Они даже заявы не принимают. То же с судьями и прокурорами, у нас 4 года тянется очевидное дело и прокуратура его уже сливает.
Підсумок: Багаті - не викручуйтесь! Бо як увірветься терпець бідним - а знайдеться якийсь лідер, який весь той гнів бідних очолить... - це буде потужне цунамі!!!
Ще б пан Долярек вказав межу бідний/багатий. Бо не зрозуміло, самозайнята особа, що придбала дві квартири у Львові та може собі дозволити двох дітей, - то вже бідний, чи ще багатий? І чому інші мають захищати орендний бізнес та дітей цього пана
Якщо розглядати саме в цьому контексті, то цей пан☝️ вже "відпрацював" 2+роки! Тож, тепер черга інших багатих відпрацювати теж хоча б по 2роки!
Можна, наприклад, почати з дітей будівельника Або і сам будівельник може ще хоч рік відпрацювати А що? Хто має його бізнеси захищати?
zxzx777 написав:Детальний алгоритм дій у разі затримання співробітниками ТЦК... https://uristy.ua/question/110508 Вже по новому законодавству. Розумники, які тут обговорюють глобальні проблеми (Трампи, стратегії, суперзброю тощо), можуть не читати.
Взагалі-то ця тема гілка називається "Напад росії і білорусі на Україну" а не "Як звалити від ТЦК".
так это прямое следствие нападу - в мирное время этот алгоритм нафиг никому не нужен был...
ㅤ ❗️Примусова мобілізація — це правопорушення — членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз
За її словами ТЦК та СП не мають повноваження на затримання, вкидання громадян в бусики чи автівки. А за такі дії передбачається кримінальна відповідальність.
Також вона висловила зазначила ще ряд тез:
▪️Якщо громадяни знають свої права – вони мають право оскаржувати протиправні дії ТЦК та СП. ▪️Військові перевищують свої повноваження, вони мають право перевіряти документи, а не хапати та затягувати людей, це також стаття 365 Кримінального Кодексу. ▪️ТЦК та СП потрібно забирати з підпорядкування Міноборони. Цивільні мають мобілізовувати цивільних. А потім вже військові мають приїжджати до навчальних центрів та обирати собі потрібних по критеріях громадян. ▪️Військові протиправними діями дискредитують саме військових, а це зараз неприпустимо. ▪️Ми звернулися з колегами до Шмигаля, адже порушення відбуваються на рівні Кабміну. Виконавча гілка влади своїми постановами на виконання закону про мобілізацію, намагається підзаконними актами перевищити силу норм закону, а це неприпустимо. ㅤ
M-Audio написав: Також враховучи, що держава вже не виконала своїх зобов'язань із захисту території, віддала мій дім оркам,..... і ніяких пропозицій щодо відшкодування цієї шкоди не робить і не збирається..
Брехня і маніпуляції. Всі знають, що є діючі програми по відшкодуванню за втрачене майно.
Поржав. Ніяке майно на окупованих не відшкодовується. На нього навіть власність підтвердити зазвичай неможливо, не то що відшкодування отримати.