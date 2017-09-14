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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8454845584568457
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:00

  yama написав:Що таке рпв? І чого всі так люблять вставляти ті абривіатури різні

рэжим прыпынення вогню
любят вставлять потому, что проще использовать всем понятную аббревиатуру, чем те три слова набирать
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:02

  fler написав:
  Бетон написав:ㅤ ❗️Примусова мобілізація — це правопорушення — членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз..
Це воєнний злочин без терміну давності

Кацапам про це розкажіть у ЛНР, ДНР, на окупованих територіях Півдня..

а они что, тоже начали по украинским городам украинцев в украинскую армию паковать? :8
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:05

yama
  lapay написав:3. Україна готова обговорювати режим припинення вогню в рамках ООН, як це було для корейського конфлікту.
4. Після досягнення режиму припинення вогня, Україна готова до обговорення питань міжнародної безпеки і гуманітарних питань з усіма зацікавленими в цьому країнами.

Хоча є РПВ вогнемет чи режим праці і відпочинку.
Не факт що його так легко буде досягти, хоча більшість якби вважає що рпв це поразка, але продовження війни досить важке завдання. І крім втрат на війні маємо ще шалену еміграцію в пропорції на 1 загиблого 100 виїхало.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:10

  yama написав:Що таке рпв? І чого всі так люблять вставляти ті абривіатури різні

рпв= рожа просит водку
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 31 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:17

Стало відомо, коли Україна почне бити американською зброєю по території РФ
https://gazeta.ua/articles/politics/_st ... rf/1182954
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:30

За крок до перевороту думок©

  _Mykola_ написав:
  Дюрі-бачі написав:mephala Важко мені говорити за всіх, але серед моїх знайомих, які служать, є 4 архетипи:
4. Переводять всі гроші дружині, а та їх не тратить і збирає "на чорний день"
І жоден із цих архетипів не відпочиває в Буковелі.

Це напевно сім'я реалістів у якої міцні стосунки, і яка розуміє, що держава нічого не зробить, якщо щось трапиться, і ій доведеться лікувати\реабілітовувати чоловіка за свої, тому що соцзабезпечення інвалідів від держави у нас прямо скажемо немає. :evil:

5.(схожий трохи на пункт 4) :wink:
Картка у дружини. Чоловік підказує, що/куди/і як порозпихати(що на депо, що в доляр...)
Загалом, гроші скирдуються "на світлий день/на світле майбутнє!" :D
Відпочиває дружина з дітьми скромно 1раз/рік на Шацьких озерах(або, вже як дуже закортить, то на декілька днів на екскурсію до Франції) :wink: :D
І так, у такій сім'ї - міцні стосунки!👍
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:5.(схожий трохи на пункт 4)

Для мене, як зовнішнього спостерігача, це і є 4 пункт.
Бо якщо так детально класифікувати, то буде не 4, а 44 пункти...

  Ой+ написав:І крім втрат на війні маємо ще шалену еміграцію в пропорції на 1 загиблого 100 виїхало.

шалена еміграція буде після РПВ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 31 тра, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:38

Відколи це прокуратура маячнею/сновидіннями цікавиться?))

  budivelnik написав:Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується...
Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні?
Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи?
Цитату в студію!© Де я таке писав?
(якщо не буде - значить ти є балабольний брехунець!) :lol:

А те що я пишу про догляди за кицею/котом, чи якісь Марсіанські сни :mrgreen: - то я не бачу в цьому ніякого криміналу! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:55

Новини з полонини!©))

Ну і як вам не розказати вчорашній сон? :)

Сниться мені, що десь на Марсі, одного марсіанина повезли до одного командира, переводити в піхоту...
А марсіанин каже -"я відмовляюсь!"
Привезли його назад...
Вище командування було обурене і каже, щоб принесли рапорт про відмову!
Сниться мені далі, що рапорт вже роздрукований лежить на столі в марсіанського комбата... і мають його передати "на гору"!
І тут я прокинувся :D

Може мені ще насниться, як далі розгорнуться події, то напишу))

п.с.
Ну і є інфо про сзчешника))
Так як один з побратимів їздив у відпустку і...
Готові?

Точно готові? :mrgreen:

Вони разом пили пепсі :lol:

Ніде не переховується)) ніхто до нього не приходив))
Покищо))

Але, якщо його десь зупинять на дорозі за межами свого села, то напевно, знову попаде в РІДНЕ ЗСУ! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:13

  fler написав:
  Бетон написав:ㅤ ❗️Примусова мобілізація — це правопорушення — членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз..
Це воєнний злочин без терміну давності

Кацапам про це розкажіть у ЛНР, ДНР, на окупованих територіях Півдня..

В мене там десяток знайомих спокійно виїхали в Європу

Я вже писав смішний випадок, коли два брати с окупованої території - один в рфію, зараз в Канаді, інший в злиднях в Києві
Бетон
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