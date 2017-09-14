рэжим прыпынення вогню
любят вставлять потому, что проще использовать всем понятную аббревиатуру, чем те три слова набирать
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:00
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:02
а они что, тоже начали по украинским городам украинцев в украинскую армию паковать? :8
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:05
yama
Хоча є РПВ вогнемет чи режим праці і відпочинку.
Не факт що його так легко буде досягти, хоча більшість якби вважає що рпв це поразка, але продовження війни досить важке завдання. І крім втрат на війні маємо ще шалену еміграцію в пропорції на 1 загиблого 100 виїхало.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:10
рпв= рожа просит водку
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 31 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:17
Стало відомо, коли Україна почне бити американською зброєю по території РФ
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:30
За крок до перевороту думок©
5.(схожий трохи на пункт 4)
Картка у дружини. Чоловік підказує, що/куди/і як порозпихати(що на депо, що в доляр...)
Загалом, гроші скирдуються "на світлий день/на світле майбутнє!"
Відпочиває дружина з дітьми скромно 1раз/рік на Шацьких озерах(або, вже як дуже закортить, то на декілька днів на екскурсію до Франції)
І так, у такій сім'ї - міцні стосунки!👍
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Для мене, як зовнішнього спостерігача, це і є 4 пункт.
Бо якщо так детально класифікувати, то буде не 4, а 44 пункти...
шалена еміграція буде після РПВ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 31 тра, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:38
Відколи це прокуратура маячнею/сновидіннями цікавиться?))
Цитату в студію!© Де я таке писав?
(якщо не буде - значить ти є балабольний брехунець!)
А те що я пишу про догляди за кицею/котом, чи якісь Марсіанські сни - то я не бачу в цьому ніякого криміналу!
Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:55
Новини з полонини!©))
Ну і як вам не розказати вчорашній сон?
Сниться мені, що десь на Марсі, одного марсіанина повезли до одного командира, переводити в піхоту...
А марсіанин каже -"я відмовляюсь!"
Привезли його назад...
Вище командування було обурене і каже, щоб принесли рапорт про відмову!
Сниться мені далі, що рапорт вже роздрукований лежить на столі в марсіанського комбата... і мають його передати "на гору"!
І тут я прокинувся
Може мені ще насниться, як далі розгорнуться події, то напишу))
п.с.
Ну і є інфо про сзчешника))
Так як один з побратимів їздив у відпустку і...
Готові?
Точно готові?
Вони разом пили пепсі
Ніде не переховується)) ніхто до нього не приходив))
Покищо))
Але, якщо його десь зупинять на дорозі за межами свого села, то напевно, знову попаде в РІДНЕ ЗСУ!
Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:13
В мене там десяток знайомих спокійно виїхали в Європу
Я вже писав смішний випадок, коли два брати с окупованої території - один в рфію, зараз в Канаді, інший в злиднях в Києві
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