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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:20
Взагалі то, у всьому світі, інтелігенція з наукової спільноти, зі ступенями в більшості - лідери думки, реформатои, дисиденти.
Мені дико, що бувають і чисті пропагандисти - свідомі, або дрімучі. Чи це рівень науки країни вцілому?
Дикість
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Бетон
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:25
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
5.(схожий трохи на пункт 4)
Для мене, як зовнішнього спостерігача, це і є 4 пункт.
Бо якщо так детально класифікувати, то буде не 4, а 44 пункти...
Ой+ написав:
І крім втрат на війні маємо ще шалену еміграцію в пропорції на 1 загиблого 100 виїхало.
шалена еміграція буде після РПВ.
кжы ж был ЗП про "придержать кордоны" - гарантииую, что ближе в дате он (или подобный) снова появится
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_hunter
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:33
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
ㅤ ❗️Примусова мобілізація — це правопорушення — членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз..
Це воєнний злочин без терміну давності
Кацапам про це розкажіть у ЛНР, ДНР, на окупованих територіях Півдня..
В мене там десяток знайомих спокійно виїхали в Європу
Шо ж вам так не пощастило, відбилися від стада..
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:38
Letusrock написав:
[
в 2014 ніхто й мріяти неміг тікати за кордон, максимум Дніпро/Київ, Львів. Навіть безвізу небуло. Та й масштаб був не той
В 2014 брат знайомого з родиною оформились як біженці та виїхали до сша
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:40
Бетон написав:
Я вже писав смішний випадок, коли два брати с окупованої території - один в рфію, зараз в Канаді, інший в злиднях в Києві
Бетон, ви ж знаєте, що не місце прикрашає людину, а навпаки - людина прикрашає місце.
Якби тих братів поміняти місцями, то цілком можливо, що той, що зараз у Канаді, так само був би успішним у Києві, а той, що зараз в злиднях у Києві - був би в злиднях у Канаді. Нє?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:54
Ой+ написав:
З іншого боку на вихідні мав виїзд через курортні карпатські місця Яремче і т.д., то все забито дорогими машинами з всієї України, забезпеченими людьми і на вигляд цілком кондиційними чоловіками.
Хіба це знімає стрес та частина силовиків, яка не на ЛБЗ
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:57
Letusrock написав:
Китай не буде присутній на мирній конференції у Швейцарії в червні, — Reuters
За словами джерел видання, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов.
Ця конференція все більше стає схожою на якусь PR-акцію з нульовим вихлопом
Байден в Голівуді, а в Черчіля 5 років ...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:03
budivelnik написав: Letusrock написав:
згідно будівельників проблем з мобілізацією нема ніяких))
1 Згідно з Будівельником - наявність війни це вже велика проблема
2 Як тільки влада відМи вЯлІкІє - що скажемо-те плебс і зробить....
перейшла доБригади набирайте собі самі...
Так відразу градус ненависті до мобілізації-стух
3 При цьому, влада як кожен шуллєр тримає в себе в рукаві різних безумних, які продовжують накидувати лайна на вентилятор...
Так це не подобається...але це вже більш менш терпимо
4 Те що ТЦК обробляють максимум 25% звернень , тобто кожного дня отримують на чотири дні роботи, мусить привести чиновника до створення Інструкції ДСК(для службового користування) згідно якої і буде відбуватись сортування кого з чотирьох отриманих ставити в початок черги на ВЛК а кого в кінець.
Так як розумні(вони ж багаті) не є цільовою аудиторією виборчого ядра сьогоднішніх керівників- то створити економічне бронювання у відкриту-вони не можуть( втратять електорат)
З другого боку ігнорувати економічні проблеми вони також не можуть-падіння економіки=втрата влади
То й буде створене ДСК в якому пропишуть приблизно наступне...При обробці бази данних Резерв+ , в першу чергу на ВЛК потрібно відправляти безробітних , в другу чергу тих хто згідно данних податкової платить найменше податків, усіх чий розмір податків вищий ніж 12000/місяць( в три рази вищий від середнього по Державі) відправляти в самий кінець черги на ВЛК...
От і вийде
З одного боку економічного бронювання офіційно не має
З другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ.
І вовки ситі-і вівці цілі...
зараз повискакують з кущів гомосовєтікуси і почнуть верещати, що як так, це ж буде рабочє-крєстьяска армія, а не вшивої інтіліхєнції та очкастих ботанів
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:07
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
т.е. вы тоже думаете, что никакого РПО в ближайшие пару-тройку лет ждать не стоит?
І наші партнери і москалі готові воювати як мінімум до кінця 2025. Але москалі, нажаль, виявились розумними і приймають заходи по економії вже зараз, щоб забрати останній наш шанс на перемогу. Вони розтягують бюджет, щоб гроші не закінчилися різко в 2026, а поступово закінчувались до 2030...
а партнери, вже назбирали добровольців на Північну війну і перейшли на воєнні рейки?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:15
У Норвегії розпочався індивідуальний розгляд клопотань про надання притулку українцям, які на момент повномасштабного вторгнення Росії не проживали на батьківщині.
Про це повідомляє видання NRK, посилаючись на очільницю Міністерства юстиції та надзвичайних ситуацій Емілію Енгер Мель.
Імміграційна служба Норвегії повідомила журналістам, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) – це чоловіки призовного віку, яким від 18 до 60 років.
У своєму листі Мін’юст Норвегії заявив, що ризик бути відправленим на війну проти Росії в принципі не дає підстав для проживання в країні.
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