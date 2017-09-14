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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8456845784588459
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:16

  flyman написав:
  Ой+ написав:З іншого боку на вихідні мав виїзд через курортні карпатські місця Яремче і т.д., то все забито дорогими машинами з всієї України, забезпеченими людьми і на вигляд цілком кондиційними чоловіками.

Хіба це знімає стрес та частина силовиків, яка не на ЛБЗ

В якійсь мірі карпатські локації у виграші. Туристи з півдня переорієнтувались на захід, за кордон також можуть поїхати не тільки лиш всі. Але пости з ТЦК кругом, так що швидше всього без відповідних паперів нарід туда не поткнеться 😎.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну что - уже в открытую понеслось?
кто рот раскроет с критикой - на фронт. чем не кацапия 2.0?
зато бабло можно тырить ничего не боясь.

Журналіст “Укрінформу” отримав повістку до армії після того, як розповів про “темники”

https://inforesist.org/ua/zhurnalist-ukrinformu-otrimav-povistku-do-armii-pislya-togo-yak-rozpoviv-pro-temniki/
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:43

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:згідно будівельників проблем з мобілізацією нема ніяких))
1 Згідно з Будівельником - наявність війни це вже велика проблема
2 Як тільки влада від
Ми вЯлІкІє - що скажемо-те плебс і зробить....
перейшла до
Бригади набирайте собі самі...
Так відразу градус ненависті до мобілізації-стух
3 При цьому, влада як кожен шуллєр тримає в себе в рукаві різних безумних, які продовжують накидувати лайна на вентилятор...
Так це не подобається...але це вже більш менш терпимо
4 Те що ТЦК обробляють максимум 25% звернень , тобто кожного дня отримують на чотири дні роботи, мусить привести чиновника до створення Інструкції ДСК(для службового користування) згідно якої і буде відбуватись сортування кого з чотирьох отриманих ставити в початок черги на ВЛК а кого в кінець.
Так як розумні(вони ж багаті) не є цільовою аудиторією виборчого ядра сьогоднішніх керівників- то створити економічне бронювання у відкриту-вони не можуть( втратять електорат)
З другого боку ігнорувати економічні проблеми вони також не можуть-падіння економіки=втрата влади
То й буде створене ДСК в якому пропишуть приблизно наступне...
При обробці бази данних Резерв+ , в першу чергу на ВЛК потрібно відправляти безробітних , в другу чергу тих хто згідно данних податкової платить найменше податків, усіх чий розмір податків вищий ніж 12000/місяць( в три рази вищий від середнього по Державі) відправляти в самий кінець черги на ВЛК...

От і вийде
З одного боку економічного бронювання офіційно не має
З другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ.

І вовки ситі-і вівці цілі...
зараз повискакують з кущів гомосовєтікуси і почнуть верещати, що як так, це ж буде рабочє-крєстьяска армія, а не вшивої інтіліхєнції та очкастих ботанів
Собака гавкає-караван іде....
В тому і перевага каравану, що він може не звертати увагу на різні емоційні викиди.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:47

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:ㅤ ❗️Примусова мобілізація — це правопорушення — членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз..
Це воєнний злочин без терміну давності

Кацапам про це розкажіть у ЛНР, ДНР, на окупованих територіях Півдня..

В мене там десяток знайомих спокійно виїхали в Європу


А навіщо слухати цікаві історії вигаданих знайомих, у нас тут був козак характерник і ще один нік з Луганська, після 24.02.22 козак був в Донецьку, інший в Луганську, вони пару місяців тут писали, що не виходили на вулицю, по будинкам ходила "народна міліція" і "військові", у них були всі списки хто де живе і прописаний, деяким навіть вибивали двері, коли сусіди стуканули, що "ухилянт" переховується вдома.
Обидва ніки пропали з радарів літом 22-го, напевне їм надали притулок в США і люб'язно підкинули до кордона :mrgreen:
Якось ще в 22-му їхав з мужиком з міста Шахтарськ Донецької області, у нього мама і брат не захотіли їхати в Україну в 2014-му, розповів що брата "мобілізували" в 22-му, причому сказав, щовже до літа 22-го вигрібли всіх від 18-ти до 65-67, залишились тільки заброньовані на критичних підприємствах і ті хто десь в підвалах переховуються, одразу сказали що будете воювати до кінця, б'ють, відношення як до рабів, забрали телефони, нічого не платять, вже через пару місяців стали щось платити, ось це реальність, а сказати, що всім дозволили виїхати смахує на відверту дезу і пропаганду(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:11

  Успіх написав:
  mephala написав:це війна тих хто не зміг відкупися.
"Війна для бідних!"© >>>
  budivelnik написав:От і вийде
З одного боку економічного бронювання офіційно не має
З другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ
"Війна для бідних!"©

Але ж бідним ... та війна?
Що бідним втрачати, крім своїх кайдан?©
А дуже бідним - так, взагалі, ... "чиї кайдани носити/чиїм рабом бути"!

Підсумок:
Багаті - не викручуйтесь!
Бо як увірветься терпець бідним - а знайдеться якийсь лідер, який весь той гнів бідних очолить... - це буде потужне цунамі!!!

Але...
Добре, що це все НЕ в нас, а тільки десь на Марсі! :wink: :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

"бідний" долярчик з двома квартирами в Львові, на бгонєвічку, в кожанці із пожмяканою кєпкою: "тавагіщі настав час експгопгіаціі експгопгіігованого, уга!"
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:ак само був би успішним у Києві, а той, що зараз в злиднях у Києві


Знаєте, раніше я був молодший і думав краще добре заробляти у себе в Україні, чим жити на зарплату в європі, зараз я так не скажу, складне питання, і це про час до 22року.

По темі, я у вас вчусь маніпулювати даними)) Хотів додати про М з окупованих територій в польщі але я впевнений що ви це самі добре знаєте) Ось згадали Козака який теж виїхав, а інші які прожили по 8 років там, пішли в армію `мочить укров` за своїм бажанням, не всі звичайно, але і час в них був.

Філосовське питання з марсу, ось марс став на кордони 91 року за допомогою зірки смерті, як бути з тими людьми... це на дисятиляття.


Про що ми пишемо, щас вообще не до цього
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:19

  somilitark написав:А навіщо слухати цікаві історії вигаданих знайомих, у нас тут був козак характерник і ще один нік з Луганська, після 24.02.22 козак був в Донецьку, інший в Луганську, вони пару місяців тут писали, що не виходили на вулицю, по будинкам ходила "народна міліція" і "військові", у них були всі списки хто де живе і прописаний, деяким навіть вибивали двері, коли сусіди стуканули, що "ухилянт" переховується вдома.
Обидва ніки пропали з радарів літом 22-го, напевне їм надали притулок в США і люб'язно підкинули до кордона :mrgreen:
Якось ще в 22-му їхав з мужиком з міста Шахтарськ Донецької області, у нього мама і брат не захотіли їхати в Україну в 2014-му, розповів що брата "мобілізували" в 22-му, причому сказав, щовже до літа 22-го вигрібли всіх від 18-ти до 65-67, залишились тільки заброньовані на критичних підприємствах і ті хто десь в підвалах переховуються, одразу сказали що будете воювати до кінця, б'ють, відношення як до рабів, забрали телефони, нічого не платять, вже через пару місяців стали щось платити, ось це реальність, а сказати, що всім дозволили виїхати смахує на відверту дезу і пропаганду(((

На каналі Золкіна тіки 2 дні як, свіженьке відео з полоненим сепаром з Горловки. Мобілізували лише осінню минулого року. Не схоже що ховався по підвалам, ,,відношення як до рабів,,. Ці криси бамбаські пристосувалися до життя під русньою. Їх схоже і не треба звільняти.
https://m.youtube.com/watch?v=IfpUXPtaqhU.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 00:05

  UA написав:
  _Mykola_ написав:Hotab
Дивно, але чомусь LobbyX, більшість вакансій йде з вимогами "вік до 45 років". :lol:

Перед ТЦК и боевыми бригадами стоят разные задачи
Первым нужно выполнить план


А в 90-е помню кричали что план это советский пережиток, толку нет кроме показухи и задачи должны быть гибкими
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