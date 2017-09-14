budivelnik написав:

Letusrock написав: згідно будівельників проблем з мобілізацією нема ніяких)) згідно будівельників проблем з мобілізацією нема ніяких))

1 Згідно з Будівельником - наявність війни це вже велика проблема2 Як тільки влада відМи вЯлІкІє - що скажемо-те плебс і зробить....перейшла доБригади набирайте собі самі...Так відразу градус ненависті до мобілізації-стух3 При цьому, влада як кожен шуллєр тримає в себе в рукаві різних безумних, які продовжують накидувати лайна на вентилятор...Так це не подобається...але це вже більш менш терпимо4 Те що ТЦК обробляють максимум 25% звернень , тобто кожного дня отримують на чотири дні роботи, мусить привести чиновника до створення Інструкції ДСК(для службового користування) згідно якої і буде відбуватись сортування кого з чотирьох отриманих ставити в початок черги на ВЛК а кого в кінець.Так як розумні(вони ж багаті) не є цільовою аудиторією виборчого ядра сьогоднішніх керівників- то створити економічне бронювання у відкриту-вони не можуть( втратять електорат)З другого боку ігнорувати економічні проблеми вони також не можуть-падіння економіки=втрата владиТо й буде створене ДСК в якому пропишуть приблизно наступне...При обробці бази данних Резерв+ , в першу чергу на ВЛК потрібно відправляти безробітних , в другу чергу тих хто згідно данних податкової платить найменше податків, усіх чий розмір податків вищий ніж 12000/місяць( в три рази вищий від середнього по Державі) відправляти в самий кінець черги на ВЛК...От і вийдеЗ одного боку економічного бронювання офіційно не маєЗ другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ.І вовки ситі-і вівці цілі...