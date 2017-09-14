sergey_stasyuk555 написав:а ТЦК просто потрібен "ресурс" в штуках, і особо внікати хто там платник податків чи виробник зброї, чи "полупридатний інвалід, яких відмінили" - вони схоже не будуть, тупо виконують план і пісєц...
Тоді про що ми спілкуємось
В тцк все просто - в них перспектива, як не виконають план - поїдуть на передок самі...
sergey_sryvkin В некоторых районах нашей страны возможна и такая ситуация - при чрезмерно ръяном выполнении поставленных задач активисты могут пропасть безвести как многие другие активисты лет 30 назад На фронте за жмура хоть что то получить можно, даже с отсутствием содержимого черепной коробки с рождения по диагнозу...
Хз де вони зібрались їх шукати. Бо в самих США на озброєні стоїть щонайменше 80 таких батарей.
Якщо говорити про "внутрішні резерви" в США, то маємо таку картину. З відкритих джерел відомо, що ВПС США мають в своєму розпорядженні 6 зенітних бригад у складі збройних сил та ще 3 у резерві. Загалом на чергуванні 16 батальйонів (battalion) Patriot, стандартною кількістю батарей (battery, він же ж fire unit) у батальйоні - п'ять. Тобто загалом на чергуванні може перебувати 80 батарей.
Бельгія не дозволить Україні бити своїм озброєнням, закрема винищувачами F-16, по території держави-агресора Росії. У Брюсселі наголосили, що ці літаки можуть бути використані лише на українській території для захисту неба над Україною.
budivelnik написав:................... То й буде створене ДСК в якому пропишуть приблизно наступне... При обробці бази данних Резерв+ , в першу чергу на ВЛК потрібно відправляти безробітних , в другу чергу тих хто згідно данних податкової платить найменше податків, усіх чий розмір податків вищий ніж 12000/місяць( в три рази вищий від середнього по Державі) відправляти в самий кінець черги на ВЛК...
От і вийде З одного боку економічного бронювання офіційно не має З другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ.
І вовки ситі-і вівці цілі...
зараз повискакують з кущів гомосовєтікуси і почнуть верещати, що як так, це ж буде рабочє-крєстьяска армія, а не вшивої інтіліхєнції та очкастих ботанів
Вам самому не смешно? Из страха перед армией вы уже лёгкие фантазии будивельника принимаете за свершившийся факт.
Фантазії-фантазіями... Але з економічним блоком щось робити прийдеться... І я буду дуже радий, коли енкономити почнуть з твоєї пенсії.