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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8457845884598460
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 02:55

  dimo_0n написав:Середньої руки ФОП ці 10млн заробляє за рік....

А коли немає хлібу, переходимо на тістечка...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 03:34

  budivelnik написав:
  sergey_stasyuk555 написав:а ТЦК просто потрібен "ресурс" в штуках, і особо внікати хто там платник податків чи виробник зброї, чи "полупридатний інвалід, яких відмінили" - вони схоже не будуть, тупо виконують план і пісєц...
Тоді про що ми спілкуємось

В тцк все просто - в них перспектива, як не виконають план - поїдуть на передок самі...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 05:36

sergey_sryvkin
В некоторых районах нашей страны возможна и такая ситуация - при чрезмерно ръяном выполнении поставленных задач активисты могут пропасть безвести как многие другие активисты лет 30 назад
На фронте за жмура хоть что то получить можно, даже с отсутствием содержимого черепной коробки с рождения по диагнозу...
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 05:46

Хз де вони зібрались їх шукати. Бо в самих США на озброєні стоїть щонайменше 80 таких батарей.

Якщо говорити про "внутрішні резерви" в США, то маємо таку картину. З відкритих джерел відомо, що ВПС США мають в своєму розпорядженні 6 зенітних бригад у складі збройних сил та ще 3 у резерві. Загалом на чергуванні 16 батальйонів (battalion) Patriot, стандартною кількістю батарей (battery, він же ж fire unit) у батальйоні - п'ять. Тобто загалом на чергуванні може перебувати 80 батарей.

Україна та США будуть разом шукати додаткові Patriot: Кулеба розповів про ініціативу
https://informator.ua/uk/ukrajina-ta-ss ... iniciativu
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 06:36

Бельгія не дозволить Україні бити своїм озброєнням, закрема винищувачами F-16, по території держави-агресора Росії. У Брюсселі наголосили, що ці літаки можуть бути використані лише на українській території для захисту неба над Україною.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 07:11

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  flyman написав:"бідний" долярчик

Але Долярчик "своє вже відпрацював"!(хоч і ще продовжує працювати)
А тепер ваша черга, ухилянти, відпрацювати хоч 2 роки на фронті! ;)
Кавалірки самі себе не захистять :)
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 07:14

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:...................
То й буде створене ДСК в якому пропишуть приблизно наступне...
При обробці бази данних Резерв+ , в першу чергу на ВЛК потрібно відправляти безробітних , в другу чергу тих хто згідно данних податкової платить найменше податків, усіх чий розмір податків вищий ніж 12000/місяць( в три рази вищий від середнього по Державі) відправляти в самий кінець черги на ВЛК...

От і вийде
З одного боку економічного бронювання офіційно не має
З другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ.

І вовки ситі-і вівці цілі...
зараз повискакують з кущів гомосовєтікуси і почнуть верещати, що як так, це ж буде рабочє-крєстьяска армія, а не вшивої інтіліхєнції та очкастих ботанів
Вам самому не смешно?
Из страха перед армией вы уже лёгкие фантазии будивельника принимаете за свершившийся факт.
Фантазії-фантазіями...
Але з економічним блоком щось робити прийдеться...
І я буду дуже радий, коли енкономити почнуть з твоєї пенсії.
budivelnik
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  #<1 ... 8457845884598460
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