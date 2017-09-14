Letusrock написав:згідно будівельників проблем з мобілізацією нема ніяких))
1 Згідно з Будівельником - наявність війни це вже велика проблема 2 Як тільки влада від Ми вЯлІкІє - що скажемо-те плебс і зробить.... перейшла до Бригади набирайте собі самі... Так відразу градус ненависті до мобілізації-стух 3 При цьому, влада як кожен шуллєр тримає в себе в рукаві різних безумних, які продовжують накидувати лайна на вентилятор... Так це не подобається...але це вже більш менш терпимо 4 Те що ТЦК обробляють максимум 25% звернень , тобто кожного дня отримують на чотири дні роботи, мусить привести чиновника до створення Інструкції ДСК(для службового користування) згідно якої і буде відбуватись сортування кого з чотирьох отриманих ставити в початок черги на ВЛК а кого в кінець. Так як розумні(вони ж багаті) не є цільовою аудиторією виборчого ядра сьогоднішніх керівників- то створити економічне бронювання у відкриту-вони не можуть( втратять електорат) З другого боку ігнорувати економічні проблеми вони також не можуть-падіння економіки=втрата влади То й буде створене ДСК в якому пропишуть приблизно наступне... При обробці бази данних Резерв+ , в першу чергу на ВЛК потрібно відправляти безробітних , в другу чергу тих хто згідно данних податкової платить найменше податків, усіх чий розмір податків вищий ніж 12000/місяць( в три рази вищий від середнього по Державі) відправляти в самий кінець черги на ВЛК...
От і вийде З одного боку економічного бронювання офіційно не має З другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ.
І вовки ситі-і вівці цілі...
зараз повискакують з кущів гомосовєтікуси і почнуть верещати, що як так, це ж буде рабочє-крєстьяска армія, а не вшивої інтіліхєнції та очкастих ботанів
Собака гавкає-караван іде.... В тому і перевага каравану, що він може не звертати увагу на різні емоційні викиди.
Дефіцит бюджету Росії за січень-квітень становив 1,48 трлн руб. Багато в чому значний дефіцит пов'язаний із збільшенням витрат, які зросли на 21,5% в річному вимірі за перші чотири місяці 2024 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року (в тому числі, витрат на війну проти України). Але впливає й графік виконання витрат – чимала їх частина авансується на початку року. Тому, ближче до середини року темпи витрат стануть помірнішими.
Поточний дефіцит бюджету РФ не говорить про бюджетні проблеми. При цьому доходи бюджету РФ за перші чотири місяці зросли на 50% в порівнянні із минулим роком.
Втім, річні темпи зростання доходів бюджету РФ поки що сильно «зашумлені» ефектом низької бази минулого року, насамперед в частині нафтогазових доходів – на початку 2023 року вони сильно впали на тлі введених ембарго та цінової стелі на нафту, що обмежили російський експорт. Ефект низької бази порівнянні перестане діяти в середині літа й тоді порівняння нафтогазових доходів бюджету РФ матимуть економічно коректний та показовий вигляд.
Зростання нафтогазових доходів бюджету РФ пов'язане з двома факторами:
високими цінами на нафту: протягом цього року Brent коштує вище $80 за барель. Це викликане тим, що США поповнюють запаси нафти, забезпечуючи сталий попит, угода ОПЕК про заморожування видобутку стримує пропозицію сировини, а також діями хуситів в Червоному морі й конфліктом на Близькому Сході; нафтові податки в РФ вже не залежать переважно від обсягу експорту. Змінена методика розрахунку головного сировинного податку – на видобуток корисних копалин. Тепер для розрахунку обирається найбільша ціна із двох – або ціна Brent мінус встановлений дисконт ($20), або вартість Urals в російських портах, до якої додано тариф відправки на європейський ринок ($2 за барель). Простіше кажучи, для оподаткування не має вирішального значення скільки нафти експортовано, оскільки податок беруть при видобутку, так би мовити, «на свердловині». Ненафтогазові доходи бюджету РФ зросли в січні-квітні на 37%. Тут також є ефект низької бази, пов’язаний зі слабкою економічною активністю в першій половині минулого року – зростання ВВП РФ в 2023 році припало на ІІІ-IV квартали, а в І кварталі взагалі був спад.
Головний фактор, що збільшує ненафтогазові податкові надходження в РФ (передусім податок на додану вартість) – зростання внутрішнього попиту. «Вливання» бюджетних коштів в ВПК забезпечує перетікання грошей працівників ВПК та сімей військовослужбовців-загарбників до ринкових секторів та підтримує попит. Високі доходи працівників російського ВПК штовхають вгору зарплати в цивільних секторах економіки. Але разом із збільшенням податкових надходжень, це призводить до зростання цін, тому Центробанк РФ задля боротьби з інфляцією вимушений тримати свою ставку на високому рівні – 16%. На середньостроковому горизонті це пригнітить економічне зростання й знизить потенціал ненафтогазових доходів бюджету РФ. Й кінець-кінцем, не від гарного життя в РФ планується збільшення податків на доходи населення.
З урахуванням кон’юнктури світового ринку нафти, раціональних як для інтересів режиму Путіна змін в податкових механізмах, формування за рахунок військової економіки передумов для зростання податкової бази, західним партнерам України доцільно модернізувати композицію своєї політики.
Є сенс довгостроково націлитись на найбільш вразливі місця російської економіки та військової машини, щоб з часом підірвати потенціал агресивної зовнішньої політики РФ. Для цього необхідно посилити санкції та контроль в галузі постачання товарів подвійного призначення, витіснити Росію з ніш збройового експорту, які стимулюють її ВПК, максимально обмежити доступ до нових технологій, заохочувати «відплив мізків».
Наділення Мінфіну США правом запроваджувати вторинні санкції проти юридичних та фізичних осіб за сприяння російському експорту та військовому виробництву змусять економіку РФ відчути тиск введених раніше обмежень. Це вже відчувається. Від зменшення обсягу перевезень російської нафти грецькими танкерами до проблем із розрахунками китайських банків (в тому числі через це в березні китайський експорт до РФ скоротився на 16%, в квітні – на 13%, в порівнянні із відповідними місяцями минулого року).
Також потрібна подальша ізоляція фінансової системи Росії та зниження її газового експорту – потрібна повна заборона на експорт до ЄС російського зрідженого природного газу, яка обговорюється в рамках чотирнадцятого пакету санкцій, та припинення постачання трубопровідного газу українською ГТС разом із закінченням дії контракту між «Нафтогазом» та «Газпромом» 31 грудня цього року (треба готуватися до протистояння тиску з боку Словаччини та Угорщини).
в каком году у русских деньги на войну закончатся, 2025?
sergey_stasyuk555 написав:а ТЦК просто потрібен "ресурс" в штуках, і особо внікати хто там платник податків чи виробник зброї, чи "полупридатний інвалід, яких відмінили" - вони схоже не будуть, тупо виконують план і пісєц...
Тоді про що ми спілкуємось
В тцк все просто - в них перспектива, як не виконають план - поїдуть на передок самі...
Хз де вони зібрались їх шукати. Бо в самих США на озброєні стоїть щонайменше 80 таких батарей.
Якщо говорити про "внутрішні резерви" в США, то маємо таку картину. З відкритих джерел відомо, що ВПС США мають в своєму розпорядженні 6 зенітних бригад у складі збройних сил та ще 3 у резерві. Загалом на чергуванні 16 батальйонів (battalion) Patriot, стандартною кількістю батарей (battery, він же ж fire unit) у батальйоні - п'ять. Тобто загалом на чергуванні може перебувати 80 батарей.
Бельгія не дозволить Україні бити своїм озброєнням, закрема винищувачами F-16, по території держави-агресора Росії. У Брюсселі наголосили, що ці літаки можуть бути використані лише на українській території для захисту неба над Україною.
pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет Порошенко подписал соглашение ? Да
И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение
Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса
"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook, ДТЕК
Деталі: За його словами, наслідки ще уточнюються.
Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
У ДТЕК повідомили про "серйозні пошкодження" на двох ТЕС.
Дослівно: "І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС.
Серйозно пошкоджено обладнання.
Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці".
вангую тариф на э.э. 8грн/квт в 2025
Про масштаби руйнування енергетичної системи України через російські удари цієї весни говорить один факт: енергетики змушені були з травня запровадити щоденні довготривалі графіки аварійних відключень споживачів – і промислових, і побутових. Відбувається це попри те, що через війну споживачі й без того різко скоротили обсяги споживання електроенергії. Скоріш за все, відключення триватимуть півтора – два роки, адже на відбудову зруйнованих станцій та спорудження величезної кількості об’єктів розподіленої генерації знадобляться роки. Хоча в умовах війни прогнозувати щось – вкрай невдячна справа.
Загалом вже знищено 40% генеруючих потужностей в Україні, тобто їх залишилося майже вдвічі менше, ніж було до лютого 2022 року.
Ключове питання – де брати кошти на відновлення? Проблему має частково вирішити неминуче зростання ціни на електроенергію. З 1 червня державний Регулятор (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановив нові граничні ціни – так звані прайс-кепи – на спотових сегментах ринку (на добу наперед, внутрішньодобовому та балансуючому ринку). Ціна для промисловості, скоріш за все, підстрибне до 10 грн за кВт·год (з урахуванням вартості послуги розподілу та доставки, плюс ПДВ) – це приблизно вдвічі більше ніж сьогодні..
«Главком» звернувся до радника прем'єр-міністра України з енергетичних питань Юрія Бойка за роз’ясненнями, як уряд планує відновлювати енергетику та які ресурси залучатиме для цього.
Державна компанія «Центренерго», яка управляла двома потужними тепловими електростанціями в центрі та на сході країни, втратила всі свої генеруючі потужності. Щонайменше три ТЕС, які належать компанії ДТЕК, зазнали суттєвих руйнацій. Деякі з усіх перерахованих мною потужностей неможливо відновити, для деяких знадобляться роки. В офіційних повідомленнях називалося, що Україна втратила майже 90% теплової генерації. Як наслідок – у структурі енергетичного балансу теплова генерація займала близько 30%, зараз – лише 5%. Важливо розуміти, що в Україні немає жодної ТЕС, яка б не була атакована та пошкоджена російськими ракетами. ТЕС – це великі об’єкти, з турбіною та генераторами, які настільки масштабні, що потребують машинних залів розміром з п’яти-семиповерхові будинки. Такі об’єкти неможливо захистити фізично інженерними спорудами. У багатьох машзалів українських ТЕС сьогодні просто нема даху після обстрілів. Тож зараз потрібно вживати заходів для забезпечення захисту обладнання від атмосферних явищ – снігу, дощу тощо. Необхідно розуміти, що ефективний захист таких об’єктів, як енергоблоки ТЕС – тільки ППО.
Часто на один об’єкт летіло близько 15-20 ракет. Сили оборони багато з них збивають, але російські терористи активно використовували балістичні ракети, які може збивати лише така система протиповітряної оборони, як Patriot, а їх не так багато в Україні.
Чи можна буде відновити теплову генерацію до зими?
Повністю – ні. Поясню чому. Коли взимку 2022-2023 років вороги знищували високовольтні підстанції «Укренерго» – об’єкти, які транспортують електрику по країні, ми досить швидко відновлювали здатність магістральної мережі передавати електроенергію. Минулого року об’єкти генерації також зазнали значних ушкоджень, проте на всіх станціях залишалось робоче обладнання. Зараз тактика росіян змінилася.
Збільшилася щільність обстрілів електростанцій. Якщо раніше вони витрачали 70-100 ракет на те, щоб уразити електростанції і підстанції по всій країні, то зараз за одну масовану атаку – до 20 ракет летить лише на один об’єкт, і обстрілюються не всі, а три-п’ять у конкретних регіонах. Стратегія ворога цього разу – повне фізичне знищення ТЕС, та пошкодження якомога більшої кількості ГЕС. Обладнання, яке зараз після останніх атак та розбору завалів вдалося запустити в роботу, працює після дуже серйозних пошкоджень, які, звісно, швидко неможливо повністю відремонтувати.
Але велика частина теплових станцій на сьогодні взагалі стоїть. І ключова задача та особливість ремонтної кампанії цього року – запустити в роботу якомога більше обладнання. Бо окрім забезпечення країни електрикою, це ще і важливе економічне питання. Адже, якщо працює половина станції, або навіть 30%, тоді об'єкт генерує грошовий потік, який забезпечує фінансування виробничих процесів станції.
Тепер уявіть ситуацію, коли об'єкт зупинений. Це добре пояснюється на прикладі державної компанії «Центренерго», яка управляє трьома великими ТЕС. Вуглегірська ТЕС окупована вже тривалий час, практично у перші дні вторгнення. Зміївська і Трипільська – зруйновані, про що офіційно повідомило «Центренерго».
Чому у «Центренерго» виникла потреба у державній допомозі? Електростанції електрику не виробляють, відповідно компанія не може платити державі податки, зарплати людям, які зараз зайняті на відновлювальних роботах. Треба також утримати кваліфікований персонал, який, після запуску станції, здатен забезпечити її фахову експлуатацію. Тому без державної допомоги відновлення станцій для «Центренерго» було б неможливим.
А чи може Кабмін виділити кошти на операційні витрати зупинених станцій?
У державному бюджеті є стаття витрат, яка називається Резервний фонд Кабінету міністрів, і якусь частину проблем, звісно, буде профінансовано. Але пам’ятаємо, що Україна у війні, тому проблем, які фінансуються з цього джерела вистачає. технічно у нас є можливість заводити більші обсяги імпорту через діючі інтерконектори. На мій погляд, можна цю цифру підняти на 500-600 МВт без якихось негативних наслідків для надійної роботи енергосистеми, як України, так і наших сусідів.