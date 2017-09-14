pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет Порошенко подписал соглашение ? Да
И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение
Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса
"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
а де написано про ДТЕК? мова йде про державне Центренерго. там дійсно крадуть так, що нічого з минулих часів не залишається