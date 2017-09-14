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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8455845684578458
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:34

  katso написав:
  pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет
Порошенко подписал соглашение ? Да

И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение


Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса

"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
https://www.unian.ua/politics/901554-ya ... -z-es.html

Хто був тоді міністром агропромисловості. На кіл його. Треба було готуватись завчасно, зараз теж дотацій немає, але завалюємо зерном всіх.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:47

vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:52

  alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?

а де написано про ДТЕК? мова йде про державне Центренерго. там дійсно крадуть так, що нічого з минулих часів не залишається :D
Shaman
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