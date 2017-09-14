pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет Порошенко подписал соглашение ? Да
И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение
Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса
"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
а де написано про ДТЕК? мова йде про державне Центренерго. там дійсно крадуть так, що нічого з минулих часів не залишається
budivelnik написав:Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується... Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні? Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи?
А те що я пишу про догляди за кицею/котом, чи якісь Марсіанські сни - то я не бачу в цьому ніякого криміналу!
ну шо друже Доляр? Пора проводить розбор польотів чи роботу над ошибками по уходу за кицею застопорилось. В мене один патріотичний молодий перспективний полковник, пес війни смахав. Тільки він кицю в армію здав, а сам пішов по догляду за котятами . Каже , шо це тіко раді пенсії і обязатєльно вернеться лиш через 3 місяці як одгуляє положені йому одпуска. . І вернеться вже тільки на генеральську должность бо на полковнічїй йому скучно . Короч побачим. Но про всяк випадок, щоб ви не тратились на адвоката , той фінт ушами вже закритий. Тепер наступний пункт, якщо судити по нашій темі, і знакомих ухилянтах то новий закон не запрацював. Ухилянти і далі ржуть над Вами сракою. Схоже мобілізація провалюється, це причина чому навчання замість 2х, півтори місяці ,а не то шо багато набрали і учебні центри не справляються. Значить надія що вас відучать од пепсіколи тільки на бусифікацію. Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш. Так шо не волновайся, польот нормальний падаєм)