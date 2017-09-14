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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8456845784588459>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:34

  katso написав:
  pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет
Порошенко подписал соглашение ? Да

И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение


Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса

"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
https://www.unian.ua/politics/901554-ya ... -z-es.html

Хто був тоді міністром агропромисловості. На кіл його. Треба було готуватись завчасно, зараз теж дотацій немає, але завалюємо зерном всіх.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:47

vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:52

  alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?

а де написано про ДТЕК? мова йде про державне Центренерго. там дійсно крадуть так, що нічого з минулих часів не залишається :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 12:18

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується...
Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні?
Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи?
Цитату в студію!© Де я таке писав?
(якщо не буде - значить ти є балабольний брехунець!) :lol:

А те що я пишу про догляди за кицею/котом, чи якісь Марсіанські сни :mrgreen: - то я не бачу в цьому ніякого криміналу! :mrgreen:
ну шо друже Доляр? Пора проводить розбор польотів чи роботу над ошибками :lol: по уходу за кицею застопорилось. В мене один патріотичний молодий перспективний полковник, пес війни смахав. Тільки він кицю в армію здав, а сам пішов по догляду за котятами . Каже , шо це тіко раді пенсії і обязатєльно вернеться лиш через 3 місяці як одгуляє положені йому одпуска.
. І вернеться вже тільки на генеральську должность бо на полковнічїй йому скучно . Короч побачим. Но про всяк випадок, щоб ви не тратились на адвоката , той фінт ушами вже закритий.
Тепер наступний пункт, якщо судити по нашій темі, і знакомих ухилянтах то новий закон не запрацював. Ухилянти і далі ржуть над Вами сракою. Схоже мобілізація провалюється, це причина чому навчання замість 2х, півтори місяці ,а не то шо багато набрали і учебні центри не справляються. Значить надія що вас відучать од пепсіколи :wink: тільки на бусифікацію. Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш. Так шо не волновайся, польот нормальний падаєм)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через мобілізацію дефіцит кадрів КП "Київавтодор" складає 28-30% — КМДА

У Києві не вистачає фахівців, які мають ремонтувати дороги. Наразі відкрили десятки вакансій — потрібні водії, слюсарі, дорожні робітники тощо.

Особливо дефіцит кадрів відчувається у Голосіївському районі.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:новий закон не запрацював
так він і не міг запрацювати: в липні почнуть слати вимоги, в серпні - накладати штрафи, у вересні - виконавча блокувати рахунки. Відпоповідно, в учебках ефект буде в жовті, на фронті - в грудні...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:14

  Banderlog написав:. Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш.
а могло быть иначе? При такой огромной разнице в ресурсах 2 года и так чудо. Ещё 2-3 года таких побед и... ну вы поняли шо будет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:ну вы поняли шо будет.
все залежить виключно від допомоги, тобто скільки нам будуть давати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:23

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:ну вы поняли шо будет.
все залежить виключно від допомоги, тобто скільки нам будуть давати.
нам ТЕС пришлют? или живую силу? как видите не всё.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:28

vitaliiangel
На генераторах пересидим. Живої сили, об'єктивно, ще дуже багато, просто влада неправильно її набирає. ИМХО зараз треба, в першу чергу, літаки і патріоти, щоб москалі перестали КАБи кидати і РЕБ, щоб дрони позбивати, а далі нам КАБи, щоб бомбити русню . Ну і звісно гроші, дуже багато грошей.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 01 чер, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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