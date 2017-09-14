Додано: Суб 01 чер, 2024 12:18

Успіх написав: budivelnik написав: Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується...

Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні?

Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи? Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується...Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні?Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи? Цитату в студію!© Де я таке писав?

(якщо не буде - значить ти є балабольний брехунець!)



А те що я пишу про догляди за кицею/котом, чи якісь Марсіанські сни - то я не бачу в цьому ніякого криміналу! Цитату в студію!© Де я таке писав?(якщо не буде - значить ти є балабольний брехунець!)А те що я пишу про догляди за кицею/котом, чи якісь Марсіанські сни- то я не бачу в цьому ніякого криміналу!

ну шо друже Доляр? Пора проводить розбор польотів чи роботу над ошибкамипо уходу за кицею застопорилось. В мене один патріотичний молодий перспективний полковник, пес війни смахав. Тільки він кицю в армію здав, а сам пішов по догляду за котятами . Каже , шо це тіко раді пенсії і обязатєльно вернеться лиш через 3 місяці як одгуляє положені йому одпуска.. І вернеться вже тільки на генеральську должность бо на полковнічїй йому скучно . Короч побачим. Но про всяк випадок, щоб ви не тратились на адвоката , той фінт ушами вже закритий.Тепер наступний пункт, якщо судити по нашій темі, і знакомих ухилянтах то новий закон не запрацював. Ухилянти і далі ржуть над Вами сракою. Схоже мобілізація провалюється, це причина чому навчання замість 2х, півтори місяці ,а не то шо багато набрали і учебні центри не справляються. Значить надія що вас відучать од пепсіколитільки на бусифікацію. Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш. Так шо не волновайся, польот нормальний падаєм)