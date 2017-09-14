pesikot написав:Янукович подписал соглашение ? Нет Порошенко подписал соглашение ? Да
И я тебе напомню, что Майдан начался из-за того, что Янукович отказался подписывать соглашение
Если копнуть глубже то окажется что Янукович в 2013м не подписал соглашение по той же причине по которой польские фермеры блокировали границу в 2023м - конфликт аграрного бизнеса
"Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку", - зазначив Янукович.
vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
а де написано про ДТЕК? мова йде про державне Центренерго. там дійсно крадуть так, що нічого з минулих часів не залишається
budivelnik написав:Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується... Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні? Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи?
А те що я пишу про догляди за кицею/котом, чи якісь Марсіанські сни - то я не бачу в цьому ніякого криміналу!
ну шо друже Доляр? Пора проводить розбор польотів чи роботу над ошибками по уходу за кицею застопорилось. В мене один патріотичний молодий перспективний полковник, пес війни смахав. Тільки він кицю в армію здав, а сам пішов по догляду за котятами . Каже , шо це тіко раді пенсії і обязатєльно вернеться лиш через 3 місяці як одгуляє положені йому одпуска. . І вернеться вже тільки на генеральську должность бо на полковнічїй йому скучно . Короч побачим. Но про всяк випадок, щоб ви не тратились на адвоката , той фінт ушами вже закритий. Тепер наступний пункт, якщо судити по нашій темі, і знакомих ухилянтах то новий закон не запрацював. Ухилянти і далі ржуть над Вами сракою. Схоже мобілізація провалюється, це причина чому навчання замість 2х, півтори місяці ,а не то шо багато набрали і учебні центри не справляються. Значить надія що вас відучать од пепсіколи тільки на бусифікацію. Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш. Так шо не волновайся, польот нормальний падаєм)
Banderlog написав:. Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш.
а могло быть иначе? При такой огромной разнице в ресурсах 2 года и так чудо. Ещё 2-3 года таких побед и... ну вы поняли шо будет.
vitaliiangel На генераторах пересидим. Живої сили, об'єктивно, ще дуже багато, просто влада неправильно її набирає. ИМХО зараз треба, в першу чергу, літаки і патріоти, щоб москалі перестали КАБи кидати і РЕБ, щоб дрони позбивати, а далі нам КАБи, щоб бомбити русню . Ну і звісно гроші, дуже багато грошей.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 01 чер, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.