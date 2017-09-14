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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8456845784588459
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:33

  Banderlog написав:Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш. Так шо не волновайся, польот нормальний падаєм)


Относительно полиции "потом" уже наступило.
Обратите внимание, что в ст. 59 Служба в поліції ЗУ Про национальную полицию
исключена часть 6.

Поліцейські, у тому числі слухачі та курсанти вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та які перебувають на військовому обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, на час служби в поліції знімаються з такого обліку і перебувають у кадрах поліції на спеціальному обліку.
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Вам отут поповнення підвезуть. За пів години в Одеському тцк ВЛК пройшов=придатний.
,,Це ж було вже,, як казав Кучма. Дебіли Макнамари по українські. Ну подумаєш. Олігофрен. Рити окоп навчите? Мить снаряд? :wink:
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