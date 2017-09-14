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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8457845884598460>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:33

  Banderlog написав:Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш. Так шо не волновайся, польот нормальний падаєм)


Относительно полиции "потом" уже наступило.
Обратите внимание, что в ст. 59 Служба в поліції ЗУ Про национальную полицию
исключена часть 6.

Поліцейські, у тому числі слухачі та курсанти вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та які перебувають на військовому обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, на час служби в поліції знімаються з такого обліку і перебувають у кадрах поліції на спеціальному обліку.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:56

Успіх https://t.me/xydessa/42801?single
Вам отут поповнення підвезуть. За пів години в Одеському тцк ВЛК пройшов=придатний.
,,Це ж було вже,, як казав Кучма. Дебіли Макнамари по українські. Ну подумаєш. Олігофрен. Рити окоп навчите? Мить снаряд? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:15

  Дюрі-бачі написав:На генераторах пересидим.
вы генератором пробовали отапливать помещение? кроме того топливо 50 грн/л это на 1 час работы если маломощный. Кто закупит генератор в каждую многоэтажку с лифтом?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:25

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel
На генераторах пересидим. Живої сили, об'єктивно, ще дуже багато, просто влада неправильно її набирає.

До в бо йоб?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:29

Vadim_
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ankarasvan
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:32

  ankarasvan написав:Vadim_
згода.
причому повний!

Нажаль , таких радужних , овер дох у я
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:36

  Vadim_ написав:
  ankarasvan написав:Vadim_
згода.
причому повний!

Нажаль , таких радужних , овер дох у я

ти вже з ранку п'яний? чи ще вчорашний вихлоп?

йди похмілись, життя стане кращим :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:53

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  ankarasvan написав:Vadim_
згода.
причому повний!

Нажаль , таких радужних , овер дох у я

ти вже з ранку п'яний? чи ще вчорашний вихлоп?

йди похмілись, життя стане кращим :D

ти до в бо йо б, или просто підар?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 01 чер, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:53

  alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?

Операційні видатки на те щоб втримати підготовлений персонал, це правильно і раціонально.
З вулиці оперативний персонал для управління енергоблоком не набереш.
Це ШТУЧНІ УНІКАЛЬНІ спеціалісти, і їх треба берегти.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:56

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:Нажаль , таких радужних , овер дох у я

ти вже з ранку п'яний? чи ще вчорашний вихлоп?

йди похмілись, життя стане кращим :D

ти до в бо йо б, или просто підар?

для тебе дебіл та імбецил - це похвала та перебільшення. ;) таке просте речення, а з першого разу написати не можеш :mrgreen:

йди лікуйся, настоянка глоду чекає :lol:
Shaman
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