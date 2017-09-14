В Україні після підвищення ставок основних податків у 2024 році також планують підвищити податки для фізосіб-підприємців. Ці зміни очікуються наступного року.
Підготували такі зміни:
• реєструвати ФОП не потрібно буде. Цей статус надаватимуть автоматично після відкриття в банку рахунку із статусом “для ведення підприємницької діяльності”. А після закриття рахунку буде припинено і статус ФОП; • ставки єдиного податку для юросіб третьої групи (зараз 5%) будуть поступово збільшувати до 18%. Процес збільшення триватиме три роки, а після трьох років юридичним особам взагалі заборонять користуватись єдиним податком; • другу та третю групу ФОП об’єднають в одну. І вони будуть платити податки в розмірі від 3% до 17%. Ставка залежатиме від сфери діяльності (менше будуть платити торговці, більше – ті, що надають послуги). Підняття ставок також буде відбуватись поступово: впродовж трьох років; • зменшать кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Для об’єднаної другої групи буде обов’язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО); • для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до 18%.
Зміни в єдиному податку та правилах для ФОПів планують запровадити тільки з наступного року. Правила запровадять впродовж двох років. Варто зазначити, що на проблеми з єдиним податком вказують і міжнародні партнери України. Зміни необхідно буде ухвалювати незважаючи на те, що вони не користуватимуться популярністю.