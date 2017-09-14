RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8457845884598460
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:17

Позитивное и негативное отношение к России различных стран мира, в % опрошенных

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23531
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:28

В Україні змінять податки для ФОПів

В Україні після підвищення ставок основних податків у 2024 році також планують підвищити податки для фізосіб-підприємців. Ці зміни очікуються наступного року.

Підготували такі зміни:

• реєструвати ФОП не потрібно буде. Цей статус надаватимуть автоматично після відкриття в банку рахунку із статусом “для ведення підприємницької діяльності”. А після закриття рахунку буде припинено і статус ФОП;
• ставки єдиного податку для юросіб третьої групи (зараз 5%) будуть поступово збільшувати до 18%. Процес збільшення триватиме три роки, а після трьох років юридичним особам взагалі заборонять користуватись єдиним податком;
• другу та третю групу ФОП об’єднають в одну. І вони будуть платити податки в розмірі від 3% до 17%. Ставка залежатиме від сфери діяльності (менше будуть платити торговці, більше – ті, що надають послуги). Підняття ставок також буде відбуватись поступово: впродовж трьох років;
• зменшать кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Для об’єднаної другої групи буде обов’язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО);
• для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до 18%.

Зміни в єдиному податку та правилах для ФОПів планують запровадити тільки з наступного року. Правила запровадять впродовж двох років. Варто зазначити, що на проблеми з єдиним податком вказують і міжнародні партнери України. Зміни необхідно буде ухвалювати незважаючи на те, що вони не користуватимуться популярністю.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23531
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:31

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23531
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:37

  Shaman написав:
йди лікуйся, настоянка глоду чекає :lol:

Кацапів тут овер дох у я
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3200
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:41

  vitaliiangel написав:Позитивное и негативное отношение к России различных стран мира, в % опрошенных

Зображення

Этоо всё хуйня , нажаль
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3200
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8457845884598460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 42217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 202578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 658896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5406)
01.06.2024 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.