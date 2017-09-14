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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8458845984608461>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:17

Позитивное и негативное отношение к России различных стран мира, в % опрошенных

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:28

В Україні змінять податки для ФОПів

В Україні після підвищення ставок основних податків у 2024 році також планують підвищити податки для фізосіб-підприємців. Ці зміни очікуються наступного року.

Підготували такі зміни:

• реєструвати ФОП не потрібно буде. Цей статус надаватимуть автоматично після відкриття в банку рахунку із статусом “для ведення підприємницької діяльності”. А після закриття рахунку буде припинено і статус ФОП;
• ставки єдиного податку для юросіб третьої групи (зараз 5%) будуть поступово збільшувати до 18%. Процес збільшення триватиме три роки, а після трьох років юридичним особам взагалі заборонять користуватись єдиним податком;
• другу та третю групу ФОП об’єднають в одну. І вони будуть платити податки в розмірі від 3% до 17%. Ставка залежатиме від сфери діяльності (менше будуть платити торговці, більше – ті, що надають послуги). Підняття ставок також буде відбуватись поступово: впродовж трьох років;
• зменшать кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Для об’єднаної другої групи буде обов’язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО);
• для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до 18%.

Зміни в єдиному податку та правилах для ФОПів планують запровадити тільки з наступного року. Правила запровадять впродовж двох років. Варто зазначити, що на проблеми з єдиним податком вказують і міжнародні партнери України. Зміни необхідно буде ухвалювати незважаючи на те, що вони не користуватимуться популярністю.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:31

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:37

  Shaman написав:
йди лікуйся, настоянка глоду чекає :lol:

Кацапів тут овер дох у я
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:41

  vitaliiangel написав:Позитивное и негативное отношение к России различных стран мира, в % опрошенных

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Этоо всё хуйня , нажаль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:02

Чому всі вишукують тільки найгірше? щоб хайпанути?
Проста вчорашня історія...
Старший як організатор від БФ був присутній на благодійному ярмарку школярів , львівської сш задється 43
БФ розраховував що на ярмарку наберуть 15000-20000 донатів і на ці кошти закуплять для ЗСУ гігієни( шампуні, серветки,туалетний і так далі...)
Приходить він з Заходу і питає мене
Знаєш скільки зібрали ( а в самого на очах сльози)
Я здурі подумав що дуже мало зібрати - що з дітлахів в сьогоднішніх умовах візьмеш...
Та й кажу - не переживай, найду10000-15000 яких тобі не вистарчає...
А він відповідає - 168 000+....
Тепер вже в мене на очах сльози...

От чому, дітлахи місяцями кишенькові гроші збирають на ЗСУ ( нехай навіть їх батьки свідомо дають більше)
І бачили б Ви радість тих дітлахів, яким сказали що крім гігієни вони ще й на Мавік зібрали....

А тут 90% дописів пропуйловського спрямування типу
здаємся сьогодні бо завтра гірше
нам ніхто не допомагає
і так далі....
43-тю на колесах наздоганяй!
Сьогодні відбувся щорічний благодійний спортивно-виховний захід «43-тя на колесах».
Щиро дякуємо дітям, батькам, вчителям, гостям за активну участь у благодійному заході!
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей ми зробили ще одну добру справу, долучилися до збору коштів на потреби ЗСУ, де спільними зусиллями нам вдалось зібрати - 168,467 гривень!💙💛
Дякуємо Вам, наші мужні Захисники та Захисниці, що оберігаєте наших дітей!
Усі зібрані кошти будуть передані благодійному фонду БО Благодійний фонд "Гора Добра"

От цікаво - чи ризикне хтось з тутешніх всьопропалістів з своїми упадочними зрадофільними заявами - зявитись перед очі тих дитинчат.... :mrgreen:
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 чер, 2024 16:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:06

  vitaliiangel написав:
Про масштаби руйнування енергетичної системи України через російські удари цієї весни говорить один факт: енергетики змушені були з травня запровадити щоденні довготривалі графіки аварійних відключень споживачів – і промислових, і побутових. Відбувається це попри те, що через війну споживачі й без того різко скоротили обсяги споживання електроенергії. Скоріш за все, відключення триватимуть півтора – два роки, адже на відбудову зруйнованих станцій та спорудження величезної кількості об’єктів розподіленої генерації знадобляться роки. Хоча в умовах війни прогнозувати щось – вкрай невдячна справа.

А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф.
Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф.
Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.

Нє, ще для вигляду пару днів повідключають. А потім ще пару днів, коли платіжки прийдуть, щоб люди усвідомили цінність електроенергії.
Але в цілому погоджують - відключення - це чисто щоб аргументувати підвищення тарифів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Схоже мобілізація провалюється, це причина чому навчання замість 2х, півтори місяці ,а не то шо багато набрали і учебні центри не справляються.

Тут не погоджуся. Мобіків в НЦ, виглядає, що справді багато. Принаймні, я мав їхати на навчання, але мене замість того у відпустку відправляють.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:27

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф.
Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.

Нє, ще для вигляду пару днів повідключають. А потім ще пару днів, коли платіжки прийдуть, щоб люди усвідомили цінність електроенергії.
Але в цілому погоджують - відключення - це чисто щоб аргументувати підвищення тарифів.

Ви, помиляєтеся, м'яко кажучи. Баланс електроенергії у нас від'ємний, і погіршується.
Сьогодні ще погіршилося. Відключення будуть, і будуть регулярно, і цього ми ніяк не уникнемо. Нам планомірно вибивають електростанції.
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