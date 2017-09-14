В Україні після підвищення ставок основних податків у 2024 році також планують підвищити податки для фізосіб-підприємців. Ці зміни очікуються наступного року.
Підготували такі зміни:
• реєструвати ФОП не потрібно буде. Цей статус надаватимуть автоматично після відкриття в банку рахунку із статусом “для ведення підприємницької діяльності”. А після закриття рахунку буде припинено і статус ФОП; • ставки єдиного податку для юросіб третьої групи (зараз 5%) будуть поступово збільшувати до 18%. Процес збільшення триватиме три роки, а після трьох років юридичним особам взагалі заборонять користуватись єдиним податком; • другу та третю групу ФОП об’єднають в одну. І вони будуть платити податки в розмірі від 3% до 17%. Ставка залежатиме від сфери діяльності (менше будуть платити торговці, більше – ті, що надають послуги). Підняття ставок також буде відбуватись поступово: впродовж трьох років; • зменшать кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Для об’єднаної другої групи буде обов’язковим використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО); • для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до 18%.
Зміни в єдиному податку та правилах для ФОПів планують запровадити тільки з наступного року. Правила запровадять впродовж двох років. Варто зазначити, що на проблеми з єдиним податком вказують і міжнародні партнери України. Зміни необхідно буде ухвалювати незважаючи на те, що вони не користуватимуться популярністю.
Чому всі вишукують тільки найгірше? щоб хайпанути? Проста вчорашня історія... Старший як організатор від БФ був присутній на благодійному ярмарку школярів , львівської сш задється 43 БФ розраховував що на ярмарку наберуть 15000-20000 донатів і на ці кошти закуплять для ЗСУ гігієни( шампуні, серветки,туалетний і так далі...) Приходить він з Заходу і питає мене Знаєш скільки зібрали ( а в самого на очах сльози) Я здурі подумав що дуже мало зібрати - що з дітлахів в сьогоднішніх умовах візьмеш... Та й кажу - не переживай, найду10000-15000 яких тобі не вистарчає... А він відповідає - 168 000+.... Тепер вже в мене на очах сльози...
От чому, дітлахи місяцями кишенькові гроші збирають на ЗСУ ( нехай навіть їх батьки свідомо дають більше) І бачили б Ви радість тих дітлахів, яким сказали що крім гігієни вони ще й на Мавік зібрали....
А тут 90% дописів пропуйловського спрямування типу здаємся сьогодні бо завтра гірше нам ніхто не допомагає і так далі....
43-тю на колесах наздоганяй! Сьогодні відбувся щорічний благодійний спортивно-виховний захід «43-тя на колесах». Щиро дякуємо дітям, батькам, вчителям, гостям за активну участь у благодійному заході! Напередодні Міжнародного дня захисту дітей ми зробили ще одну добру справу, долучилися до збору коштів на потреби ЗСУ, де спільними зусиллями нам вдалось зібрати - 168,467 гривень!💙💛 Дякуємо Вам, наші мужні Захисники та Захисниці, що оберігаєте наших дітей! Усі зібрані кошти будуть передані благодійному фонду БО Благодійний фонд "Гора Добра"
От цікаво - чи ризикне хтось з тутешніх всьопропалістів з своїми упадочними зрадофільними заявами - зявитись перед очі тих дитинчат....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 чер, 2024 16:09, всього редагувалось 2 разів.
Про масштаби руйнування енергетичної системи України через російські удари цієї весни говорить один факт: енергетики змушені були з травня запровадити щоденні довготривалі графіки аварійних відключень споживачів – і промислових, і побутових. Відбувається це попри те, що через війну споживачі й без того різко скоротили обсяги споживання електроенергії. Скоріш за все, відключення триватимуть півтора – два роки, адже на відбудову зруйнованих станцій та спорудження величезної кількості об’єктів розподіленої генерації знадобляться роки. Хоча в умовах війни прогнозувати щось – вкрай невдячна справа.
А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф. Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.
andrijk777 написав:А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф. Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.
Нє, ще для вигляду пару днів повідключають. А потім ще пару днів, коли платіжки прийдуть, щоб люди усвідомили цінність електроенергії. Але в цілому погоджують - відключення - це чисто щоб аргументувати підвищення тарифів.
andrijk777 написав:А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф. Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.
Нє, ще для вигляду пару днів повідключають. А потім ще пару днів, коли платіжки прийдуть, щоб люди усвідомили цінність електроенергії. Але в цілому погоджують - відключення - це чисто щоб аргументувати підвищення тарифів.
Ви, помиляєтеся, м'яко кажучи. Баланс електроенергії у нас від'ємний, і погіршується. Сьогодні ще погіршилося. Відключення будуть, і будуть регулярно, і цього ми ніяк не уникнемо. Нам планомірно вибивають електростанції.