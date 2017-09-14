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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:28
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
А я на 100% впевнений що травневі відключення були "для того" щоб підняти тариф.
Ось підняли тариф і все, немає ніяких відключень.
Нє, ще для вигляду пару днів повідключають. А потім ще пару днів, коли платіжки прийдуть, щоб люди усвідомили цінність електроенергії.
Але в цілому погоджують - відключення - це чисто щоб аргументувати підвищення тарифів.
Моя думка відключення через періодичні зупинки атомних блоків. Дуже зараз від них залежимо. На обслуговування або загрузку палива. То й виходить провал по видобутку ел.енергії. Сьогодні солнце смалить як дурне. Сонячна генерація повинна робить на 100 відсотків. І нічого, Укренерго навіть добавили сьогодні ще одну годину відключень.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:33
_Mykola_ написав:
Ви, помиляєтеся, м'яко кажучи. Баланс електроенергії у нас від'ємний, і погіршується.
Сьогодні ще погіршилося. Відключення будуть, і будуть регулярно, і цього ми ніяк не уникнемо. Нам планомірно вибивають електростанції.
Моя думка наступна. Баланс відємний, але не сильно. він покривається імпортом. Щоб збалансувати ціну, підняли тариф. Відключення були, щоб переконати у необхідності підвищення тарифу.
Тому що інакше це все нелогічно виглядає. Якби проблема була технічна - в пікові години відключення мали б бути значно ширші, а не рівномірні протягом доби. ГАЕС не можуть збалансовувати настільки, та й використання їх за рахунок імпортної електроенергії при умові рівномірного імпорту є не надто вигідним.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:48
‼️ Міністерство соціальної політики радить всім українцям самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть
Через демографічні проблеми держава НЕ зможе платити високі соціальні пенсії, зазначили у міністерстві.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:48
sashaqbl написав: _Mykola_ написав:
Ви, помиляєтеся, м'яко кажучи. Баланс електроенергії у нас від'ємний, і погіршується.
Сьогодні ще погіршилося. Відключення будуть, і будуть регулярно, і цього ми ніяк не уникнемо. Нам планомірно вибивають електростанції.
Моя думка наступна. Баланс відємний, але не сильно. він покривається імпортом. Щоб збалансувати ціну, підняли тариф. Відключення були, щоб переконати у необхідності підвищення тарифу.
Тому що інакше це все нелогічно виглядає. Якби проблема була технічна - в пікові години відключення мали б бути значно ширші, а не рівномірні протягом доби. ГАЕС не можуть збалансовувати настільки, та й використання їх за рахунок імпортної електроенергії при умові рівномірного імпорту є не надто вигідним.
Імпорт завжди невигідний, особливо у пікові години. Але є ще і технічна проблема з перетоками, потужностей по імпорту щоб збалансувати добовий графік нам не встачить. Відключення поки намагаються перекласти на промислових споживачів, а населення вже коли вичерпано можливості промислових, осбливо у містах з багатоповерхівками, це відразу включає виїзди бригад на девлокування з ліфтів. Ранковий, та декілька годин вечірнього нам поки допомагають сонячні, як буде пасмурно, відключення різко збільшаться, вночі відключення коли потужностей не вистачає щоб набрати воду для ГАЕС. Сьогодні гідро елктростанціям також дісталося, як писали в Укргідроенерго, а це високоманеврові потужності. Блоки атомних вийдуть у плановий ремонт, ситуація різко погіршиться + стає жарко і люди активно вмикають кондиционери. Це підвищення, трошки затормозить ріст споживання, але не надовго в не набагато.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:57
Нам выбивают не только энергетику, а и газ.
(Удары по Стрыю мощнейшие последний месяц)
Зимой могут начаться еще и перебои с поставкой газа в частные домовладения даже.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 17:03
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Додано: Суб 01 чер, 2024 17:05
vitaliiangel написав:
У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook, ДТЕК
Деталі: За його словами, наслідки ще уточнюються.
Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
У ДТЕК повідомили про "серйозні пошкодження" на двох ТЕС.
Дослівно: "І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС.
Серйозно пошкоджено обладнання.
Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці".
вангую тариф на э.э. 8грн/квт в 2025
Про масштаби руйнування енергетичної системи України через російські удари цієї весни говорить один факт: енергетики змушені були з травня запровадити щоденні довготривалі графіки аварійних відключень споживачів – і промислових, і побутових. Відбувається це попри те, що через війну споживачі й без того різко скоротили обсяги споживання електроенергії. Скоріш за все, відключення триватимуть півтора – два роки, адже на відбудову зруйнованих станцій та спорудження величезної кількості об’єктів розподіленої генерації знадобляться роки. Хоча в умовах війни прогнозувати щось – вкрай невдячна справа.
Загалом вже знищено 40% генеруючих потужностей в Україні, тобто їх залишилося майже вдвічі менше, ніж було до лютого 2022 року.
Ключове питання – де брати кошти на відновлення? Проблему має частково вирішити неминуче зростання ціни на електроенергію. З 1 червня державний Регулятор (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановив нові граничні ціни – так звані прайс-кепи – на спотових сегментах ринку (на добу наперед, внутрішньодобовому та балансуючому ринку). Ціна для промисловості, скоріш за все, підстрибне до 10 грн за кВт·год (з урахуванням вартості послуги розподілу та доставки, плюс ПДВ) – це приблизно вдвічі більше ніж сьогодні..
«Главком» звернувся до радника прем'єр-міністра України з енергетичних питань Юрія Бойка за роз’ясненнями, як уряд планує відновлювати енергетику та які ресурси залучатиме для цього.
Державна компанія «Центренерго», яка управляла двома потужними тепловими електростанціями в центрі та на сході країни, втратила всі свої генеруючі потужності. Щонайменше три ТЕС, які належать компанії ДТЕК, зазнали суттєвих руйнацій. Деякі з усіх перерахованих мною потужностей неможливо відновити, для деяких знадобляться роки. В офіційних повідомленнях називалося, що Україна втратила майже 90% теплової генерації. Як наслідок – у структурі енергетичного балансу теплова генерація займала близько 30%, зараз – лише 5%. Важливо розуміти, що в Україні немає жодної ТЕС, яка б не була атакована та пошкоджена російськими ракетами. ТЕС – це великі об’єкти, з турбіною та генераторами, які настільки масштабні, що потребують машинних залів розміром з п’яти-семиповерхові будинки. Такі об’єкти неможливо захистити фізично інженерними спорудами. У багатьох машзалів українських ТЕС сьогодні просто нема даху після обстрілів. Тож зараз потрібно вживати заходів для забезпечення захисту обладнання від атмосферних явищ – снігу, дощу тощо. Необхідно розуміти, що ефективний захист таких об’єктів, як енергоблоки ТЕС – тільки ППО.
Часто на один об’єкт летіло близько 15-20 ракет. Сили оборони багато з них збивають, але російські терористи активно використовували балістичні ракети, які може збивати лише така система протиповітряної оборони, як Patriot, а їх не так багато в Україні.
Чи можна буде відновити теплову генерацію до зими?
Повністю – ні. Поясню чому. Коли взимку 2022-2023 років вороги знищували високовольтні підстанції «Укренерго» – об’єкти, які транспортують електрику по країні, ми досить швидко відновлювали здатність магістральної мережі передавати електроенергію. Минулого року об’єкти генерації також зазнали значних ушкоджень, проте на всіх станціях залишалось робоче обладнання. Зараз тактика росіян змінилася.
Збільшилася щільність обстрілів електростанцій. Якщо раніше вони витрачали 70-100 ракет на те, щоб уразити електростанції і підстанції по всій країні, то зараз за одну масовану атаку – до 20 ракет летить лише на один об’єкт, і обстрілюються не всі, а три-п’ять у конкретних регіонах. Стратегія ворога цього разу – повне фізичне знищення ТЕС, та пошкодження якомога більшої кількості ГЕС. Обладнання, яке зараз після останніх атак та розбору завалів вдалося запустити в роботу, працює після дуже серйозних пошкоджень, які, звісно, швидко неможливо повністю відремонтувати.
Але велика частина теплових станцій на сьогодні взагалі стоїть. І ключова задача та особливість ремонтної кампанії цього року – запустити в роботу якомога більше обладнання. Бо окрім забезпечення країни електрикою, це ще і важливе економічне питання. Адже, якщо працює половина станції, або навіть 30%, тоді об'єкт генерує грошовий потік, який забезпечує фінансування виробничих процесів станції.
Тепер уявіть ситуацію, коли об'єкт зупинений. Це добре пояснюється на прикладі державної компанії «Центренерго», яка управляє трьома великими ТЕС. Вуглегірська ТЕС окупована вже тривалий час, практично у перші дні вторгнення. Зміївська і Трипільська – зруйновані, про що офіційно повідомило «Центренерго».
Чому у «Центренерго» виникла потреба у державній допомозі? Електростанції електрику не виробляють, відповідно компанія не може платити державі податки, зарплати людям, які зараз зайняті на відновлювальних роботах. Треба також утримати кваліфікований персонал, який, після запуску станції, здатен забезпечити її фахову експлуатацію. Тому без державної допомоги відновлення станцій для «Центренерго» було б неможливим.
А чи може Кабмін виділити кошти на операційні витрати зупинених станцій?
У державному бюджеті є стаття витрат, яка називається Резервний фонд Кабінету міністрів, і якусь частину проблем, звісно, буде профінансовано. Але пам’ятаємо, що Україна у війні, тому проблем, які фінансуються з цього джерела вистачає. технічно у нас є можливість заводити більші обсяги імпорту через діючі інтерконектори. На мій погляд, можна цю цифру підняти на 500-600 МВт без якихось негативних наслідків для надійної роботи енергосистеми, як України, так і наших сусідів.
#ахкакойінвєстор,
#держдопомогаехвективному,
#ніРПВдоостанньогогенератора
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Додано: Суб 01 чер, 2024 17:11
flyman написав:
це позір
Для кришнаїтів теж. Відпустили просто так. Домовились. Ніхто з посадовців не пред'явив посвідчення. Того, що "п'яний", не відвезли на опосвідчення на алкоголь. Мдя, куди катимося?
Сила на силу? Так силовики можуть наступного разу краще підготуватися.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 17:14
Banderlog написав: Успіх написав: budivelnik написав:
Ну пише Долярчик між банами на форум з погрозами що добється документів про догляд за дружиною і на підставі цього демобілізується...
Що він ТУТ хоче отримати? Допомогу в цьому питанні?
Чи хоче просто звернути увагу прокуратури на те як буде провадити корупційні діяння щоб отримати необхідні документи?
Цитату в студію!© Де я таке писав?
(якщо не буде - значить ти є балабольний брехунець!)
А те що я пишу про догляди за кицею/котом, чи якісь Марсіанські сни
- то я не бачу в цьому ніякого криміналу!
ну шо друже Доляр? Пора проводить розбор польотів чи роботу над ошибками
по уходу за кицею застопорилось. В мене один патріотичний молодий перспективний полковник, пес війни смахав. Тільки він кицю в армію здав, а сам пішов по догляду за котятами . Каже , шо це тіко раді пенсії і обязатєльно вернеться лиш через 3 місяці як одгуляє положені йому одпуска.
. І вернеться вже тільки на генеральську должность бо на полковнічїй йому скучно . Короч побачим. Но про всяк випадок, щоб ви не тратились на адвоката , той фінт ушами вже закритий.
Тепер наступний пункт, якщо судити по нашій темі, і знакомих ухилянтах то новий закон не запрацював. Ухилянти і далі ржуть над Вами сракою. Схоже мобілізація провалюється, це причина чому навчання замість 2х, півтори місяці ,а не то шо багато набрали і учебні центри не справляються. Значить надія що вас відучать од пепсіколи
тільки на бусифікацію. Потом , думаю, цей раз таки попідгрібають поліцаїв, вчителів, і бюрократів, як багато хто тут мєчтав. Лічно я нічо втішного в тому не бачу. Да, на начальних етапах воно додасть мотивації для бусифікації.. но на довгий строк це різання сук на яких сидиш. Так шо не волновайся, польот нормальний падаєм)
просто замість РПВ, демографія "хрусть і папалам", економіка "хрусть і папалам", тепло-гідро генерація в нуль , а потім завезти кучерявих та смаглявих мігрантів, геніальний план, патріоти потужно аплодірують стоя
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