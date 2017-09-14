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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84608461846284638464>
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:22

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel
На генераторах пересидим. Живої сили, об'єктивно, ще дуже багато, просто влада неправильно її набирає. ИМХО зараз треба, в першу чергу, літаки і патріоти, щоб москалі перестали КАБи кидати і РЕБ, щоб дрони позбивати, а далі нам КАБи, щоб бомбити русню . Ну і звісно гроші, дуже багато грошей.

ага, на гумпомощі: теплих аділах, мівіна і смалець (для свічок пайдьот теж, не тільки на заправку макарон швидкого заливання окропом)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:26

  _Mykola_ написав:
  alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?

Операційні видатки на те щоб втримати підготовлений персонал, це правильно і раціонально.
З вулиці оперативний персонал для управління енергоблоком не набереш.
Це ШТУЧНІ УНІКАЛЬНІ спеціалісти, і їх треба берегти.

відбудована тес це 2..3 тижні роки, що він буде робити, на симуляторі кнопки жати цей час?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:27

  flyman написав:відбудована тес це 2..3 тижні роки, що він буде робити, на симуляторі кнопки жати цей час?
демографию пусть поднимает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:33

  Xenon написав:
‼️ Міністерство соціальної політики радить всім українцям самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть

Через демографічні проблеми держава НЕ зможе платити високі соціальні пенсії, зазначили у міністерстві.

комунікати влади пересічєному: спочатку
1.
#отдайдолгродінє
потім
2.
#явамнічогонєдолжєн
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:35

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:замість РПВ,
а то что РПВ не предлагается тяжело додуматься? Та сторона которая предложит РПВ будет считаться проигравшей. Потому что другая сторона начнет ставить условия. Увы, на данной стадии конфликта "сойтись поседерине" невозможно.

Пу перший морнув
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:57

  flyman написав:Пу перший морнув
лично тебе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:58

  budivelnik написав:А він відповідає - 168 000+....
Тепер вже в мене на очах сльози...

От чому, дітлахи місяцями кишенькові гроші збирають на ЗСУ ( нехай навіть їх батьки свідомо дають більше)
І бачили б Ви радість тих дітлахів, яким сказали що крім гігієни вони ще й на Мавік зібрали....

А тут 90% дописів пропуйловського спрямування типу
здаємся сьогодні бо завтра гірше
нам ніхто не допомагає
і так далі....
От цікаво - чи ризикне хтось з тутешніх всьопропалістів з своїми упадочними зрадофільними заявами - зявитись перед очі тих дитинчат.... :mrgreen:

В нашій великій школі, також за цей навчальний рік було зо п'ять благодійних ярмарків, і, на першому, було найбільше зборів, потім все менше і менше, крайній, майже в п'ять разів менше ніж перший...
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так. А где делись все фаны кордонов 91-го?

Страна, предложившая РПВ будет считаться проигравшей? Виталя, гляньте в окно:
- 7-10млн мамок с детками учат языки и готовятся идти на работу не в УА
- с каждым днём мы получаем все больше "калек войны", которых нужно будет содержать за счёт оставшихся. А всем участникам будет 25% за коммуналку, о остаток оплатит гречкосей
- пару раз в месяц те, у кого ракет осталось на 2-3 недели добивают енергетику
- страна полностью зависит от сисек денежной и военной "партнёров", если хоть одна сисечка перестанет давать молоко - пиши пропало
- в столь сложных условиях до сих пор проходит разворовывание бюджетов теми, кто порвался до сисечек помощи, ведь нужны пингвины, мусорные бачки, дороги, но никак не ремонт электроенергетики. Или енергетику это тоже про войну и икра с вином для полярников важнее?
- с начала конфликта потеряны огромные территории и никто их уже не вернёт, нужно просто перестать пить в моменты отключения ээ и трезво взглянуть на текущую ситуацию
- уже во вот налоги поднимут для всех и они станут как в Европе, только вот европейских зарплат не предвидится в связи с этим.


О каком выигрыше идёт речь? Тут бы пару лет протянуть, пока остатки не свалят через Тису, а остальные не лягут костьми без надежды на пенсии... Об ухудшении ситуации говорят повышения ээ, налогов, вопли работодателей о дефиците персонала... Но мы достоим до конца, как в анекдоте - до последнего украинца...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 01 чер, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:02

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:відбудована тес це 2..3 тижні роки, що він буде робити, на симуляторі кнопки жати цей час?
демографию пусть поднимает.

"тертям ебонітової палки" (с)
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:05

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?

Операційні видатки на те щоб втримати підготовлений персонал, це правильно і раціонально.
З вулиці оперативний персонал для управління енергоблоком не набереш.
Це ШТУЧНІ УНІКАЛЬНІ спеціалісти, і їх треба берегти.

відбудована тес це 2..3 тижні роки, що він буде робити, на симуляторі кнопки жати цей час?

Ви не зовсім в темі як відбувається підготовка оперативного персоналу електростанцій.
Відразу після профільного ВУЗУ молодий інженер починає свою кар'єру в якості обхідника обладнання, потім старшого обхідника... помічника машиніста енергоблока і т.д до головного інженера. Тому такий спеціаліст досконально знає енергоблок, і у відновленні приймає активну участь. Це напевно як тімлід to архітектор, у табелі про ранги та знання в ІТ, тільки з тією різницею, що на ринку таких людей десятки, або максимум декілька сотень... всього :lol:
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