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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:07
_Mykola_ написав:
Ви не зовсім в темі як відбувається підготовка оперативного персоналу електростанцій.
Відразу після профільного ВУЗУ молодий інженер починає свою кар'єру в якості обхідника обладнання, потім старшого обхідника... помічника машиніста енергоблока і т.д до головного інженера. Тому такий спеціаліст досконально знає енергоблок, і у відновленні приймає активну участь. Це напевно як тімлід to архітектор, у табелі про ранги та знання в ІТ, тільки з тією різницею, що на ринку таких людей десятки, або максимум декілька сотень... всього
аграрній супердержаві інженери не потрібні - крапка
достатньо кілька десятків тисяч трактористів і кобмайнерів, решту в біореактор
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в Суб 01 чер, 2024 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:08
dimo_0n написав:
Так. А где делись все фаны кордонов 91-го?
Страна, предложившая РПВ будет считаться проигравшей? Виталя, гляньте в окно:
- 7-10млн мамок с детками учат языки и готовятся идти на работу не в УА
- с каждым днём мы получаем все больше "калек войны", которых нужно будет содержать за счёт оставшихся. А всем участникам будет 25% за коммуналку, о остаток оплатит гречкосей
- пару раз в месяц те, у кого ракет осталось на 2-3 недели добивают енергетику
- страна полностью зависит от сисек денежной и военной "партнёров", если хоть одна сисечка перестанет давать молоко - пиши пропало
- в столь сложных условиях до сих пор проходит разворовывание бюджетов теми, кто порвался до сисечек помощи, ведь нужны пингвины, мусорные бачки, дороги, но никак не ремонт электроенергетики. Или енергетику это тоже про войну и икра с вином для полярников важнее?
- с начала конфликта потеряны огромные территории и никто их уже не вернёт, нужно просто перестать пить и трезво взглянуть на текущую ситуацию
- уже во вот налоги поднимут для всех и они станут как в Европе, только вот европейских зарплат не предвидится в связи с этим.
О каком выигрыше идёт речь? Тут бы пару лет протянуть, пока остатки не свалят через Тису, а остальные не лягут костьми без надежды на пенсии... Об ухудшении ситуации говорят повышения ээ, налогов, вопли работодателей о дефиците персонала... Но мы достоим до конца, как в анекдоте - до последнего украинца...
черговий "всьо пропало". чи просто консерва?
робити що? відразу здатися. а там в таборі не вб'ють, а просто "опустять" - для когось теж вибір...
й не треба все в одну купу тягнути - і ІПСО Шарія про пінгвінів, й 10 мільйонів емігрантів, які всі як один інтегруються в країні перебування й все інше...
пропозиції є? чи аби поскиглити?
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:09
flyman написав:
аграрній супердержаві інженери не потрібні - крапка
Того це? Інженер-водій для програмування джондіра на виконання програми...
Так само як інженер-програміст станков ЧПУ зараз є )))
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:10
dimo_0n написав:
Страна, предложившая РПВ будет считаться проигравшей?
dimo_0n написав:
О каком выигрыше идёт речь?
разве ваши аргументы как то отменяют мой? Кто даст проигравшей стороне денег и оружие? только политический самоубийца, ему ж потом скажут "было видно что Украина проигрывает, зачем вы налили ей еще 100 ярдов?" Ну и карета Зеленского без помощи Запада превратится в тыкву. Да и путин вряд ли согласится принять капитуляцию без перехода к рф харьковской, одесской и др. областей "без боя". Те завоевания что сейчас за 2 года это позор для 2й армии мира. Они ж хотели админграницы донецкой/луганской областей в 2022. Единственное, что пока спасает путина от позора, что "СВО ещё не закончена". То есть цыплят пока не считаем. Вот сложите сумму факторов которые на что то влияют. РПВ не нужен никому кроме пэрэсичного.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:11
flyman написав: _Mykola_ написав:
Ви не зовсім в темі як відбувається підготовка оперативного персоналу електростанцій.
Відразу після профільного ВУЗУ молодий інженер починає свою кар'єру в якості обхідника обладнання, потім старшого обхідника... помічника машиніста енергоблока і т.д до головного інженера. Тому такий спеціаліст досконально знає енергоблок, і у відновленні приймає активну участь. Це напевно як тімлід to архітектор, у табелі про ранги та знання в ІТ, тільки з тією різницею, що на ринку таких людей десятки, або максимум декілька сотень... всього
аграрній супердержаві інженери не потрібні - крапка
Тільки є ньюанс, без цих людей, запустити генерацію електроенергії не вийде, і аграрній супердержаві буде тяжко без е\е.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:13
dimo_0n написав: flyman написав:
аграрній супердержаві інженери не потрібні - крапка
Того це? Інженер-водій для програмування джондіра на виконання програми...
Так само як інженер-програміст станков ЧПУ зараз є )))
які ще інженери програмісти станків ЧПУ?
в 1999 закрили завод де програмував їх "за запис в трудовій"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 чер, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:14
_Mykola_ написав: flyman написав: _Mykola_ написав:
Ви не зовсім в темі як відбувається підготовка оперативного персоналу електростанцій.
Відразу після профільного ВУЗУ молодий інженер починає свою кар'єру в якості обхідника обладнання, потім старшого обхідника... помічника машиніста енергоблока і т.д до головного інженера. Тому такий спеціаліст досконально знає енергоблок, і у відновленні приймає активну участь. Це напевно як тімлід to архітектор, у табелі про ранги та знання в ІТ, тільки з тією різницею, що на ринку таких людей десятки, або максимум декілька сотень... всього
аграрній супердержаві інженери не потрібні - крапка
Тільки є ньюанс, без цих людей, запустити генерацію електроенергії не вийде, і аграрній супердержаві буде тяжко без е\е.
що запустити з страртера (ручки на колінвал), джон-дір чи трактор Бєларусь на солярі?
так їдем до декомунізації, якщо колись ішли вперед із гаслом "радянська влада плюс електрифікація всії країни", то тепер ідем взад із дееелектрифікацією і декомунізацією клятого спадку клятого совка
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 чер, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:15
Shaman написав:
пропозиції є? чи аби поскиглити?
Покі один українець тирить з бюджетів бабки, другій - бере хабаря сидячі у креслі ТЦК, третій по вказівки перших двох загоняє у окоп четвертого - ця нація приречена.
С кожним днем ми втрачаємо ресурс не на свою користь. Треба Сталіна, та повернути розстріл за розкрадання грошей та взятки. Але цього ніколи не буде, бо для декого це бізнесс, а не ставка на життя.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 01 чер, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:17
_Mykola_ написав: flyman написав: _Mykola_ написав:
Ви не зовсім в темі як відбувається підготовка оперативного персоналу електростанцій.
Відразу після профільного ВУЗУ молодий інженер починає свою кар'єру в якості обхідника обладнання, потім старшого обхідника... помічника машиніста енергоблока і т.д до головного інженера. Тому такий спеціаліст досконально знає енергоблок, і у відновленні приймає активну участь. Це напевно як тімлід to архітектор, у табелі про ранги та знання в ІТ, тільки з тією різницею, що на ринку таких людей десятки, або максимум декілька сотень... всього
аграрній супердержаві інженери не потрібні - крапка
Тільки є ньюанс, без цих людей, запустити генерацію електроенергії не вийде, і аграрній супердержаві буде тяжко без е\е.
тю. То відсталі технології й нікчемні інженери. Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:20
flyman написав:
які ще інженери програмісти станків ЧПУ?
в 1999 закрили завод де програмував їх програмував "за запис в
Такі ж як і мережевий інженер зв'язку, яких шукає Київстар для лазання по чердакам ))
Такі вакансії я бачів неодноразово на ворк/работа уа
vitaliiangel написав:
Да и путин вряд ли согласится принять капитуляцию без перехода к рф харьковской, одесской и др. областей "без боя". Те завоевания что сейчас за 2 года это позор для 2й армии мира. Они ж хотели админграницы днецкой/луганской областей в 2022. Единственное что спасает путина от позора, что "СВО ещё не закончена". То есть цыплят пока не считаем. Вот сложите сумму факторов которые на что то влияют. РПВ не нужен никому кроме пэрэсичного.
Вже відповів Шаману - нація приречена. Питання лише часу. Буде все тяжче та тяжче. Я це казав у 2022. З тих часів поліпшення лише зі знаком мінус.
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