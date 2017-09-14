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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8461846284638464
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:23

  dimo_0n написав:Вже відповів Шаману - нація приречена.
шаману низзя такое говорить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:26

  vitaliiangel написав:
  dimo_0n написав:Вже відповів Шаману - нація приречена.
шаману низзя такое говорить.

чому? нехай кажуть.

а ти як психолог маєш пояснити, що треба щось робити, бо інакше з таким підходом - мотузка, мило й в гори :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:33

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:пропозиції є? чи аби поскиглити?

Покі один українець тирить з бюджетів бабки, другій - бере хабаря сидячі у креслі ТЦК, третій по вказівки перших двох загоняє у окоп четвертого - ця нація приречена.
С кожним днем ми втрачаємо ресурс не на свою користь. Треба Сталіна, та повернути розстріл за розкрадання грошей та взятки. Але цього ніколи не буде, бо для декого це бізнесс, а не ставка на життя.

так доки, чи вже? ;) й той, що бере хабарі - вони як з повітря, чи є ще п'ята категорія? - порішати :D

за Сталіним - це за поребрик, там вже повторюють. не допомагає, але кого результат цікавить?

кожен бачить собі подібних, я бачу багато інших людей, про яких ви навіть не згадали. тому нація вистоїть. а спеціально для вас окремий вірш, з якого кажуть й почався відповідний жанр
Я спросил электрика Петрова:
— Зачем ты намотал на шею провод?
Ничего Петров не отвечает,
Висит и только ботами качает.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:там вже повторюють. не допомагає, але кого результат цікавить?

Я вам нагадаю, що в них з 2014 додалося теорії, а в нас зменшилося, та впала генерація... Тому я ХЗ як воно там не допомогає...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:43

  dimo_0n написав:
  flyman написав:які ще інженери програмісти станків ЧПУ?
в 1999 закрили завод де програмував їх програмував "за запис в

Такі ж як і мережевий інженер зв'язку, яких шукає Київстар для лазання по чердакам ))
Такі вакансії я бачів неодноразово на ворк/работа уа
  vitaliiangel написав:Да и путин вряд ли согласится принять капитуляцию без перехода к рф харьковской, одесской и др. областей "без боя". Те завоевания что сейчас за 2 года это позор для 2й армии мира. Они ж хотели админграницы днецкой/луганской областей в 2022. Единственное что спасает путина от позора, что "СВО ещё не закончена". То есть цыплят пока не считаем. Вот сложите сумму факторов которые на что то влияют. РПВ не нужен никому кроме пэрэсичного.

Вже відповів Шаману - нація приречена. Питання лише часу. Буде все тяжче та тяжче. Я це казав у 2022. З тих часів поліпшення лише зі знаком мінус.

ні, пройде через чистилище, тут хтось писав вчора, про позбавлення від біосміття та баласту (відріже Пу ракову пухлину на сході), а потім (за мить до перевороту думок) як вжжжуххххх!

з.і.
пухлина не проти
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:47

Рагнар0к: Асгард там де асгардці

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:там вже повторюють. не допомагає, але кого результат цікавить?

Я вам нагадаю, що в них з 2014 додалося теорії, а в нас зменшилося, та впала генерація... Тому я ХЗ як воно там не допомогає...

Рагнар0к: Асгард там де асгардці! (с)

7мий техноуклад, людство виходить в космос із збираються колонізувати космічні околиці, а скрепні тужать за берізками
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 чер, 2024 18:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:48

Влада вирішила мобілізувати ДСНС, — Гончаренко

"Абсолютно божевільне рішення! Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували", — коментує нардеп Гончаренко


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:51

  Xenon написав:
Влада вирішила мобілізувати ДСНС, — Гончаренко

"Абсолютно божевільне рішення! Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували", — коментує нардеп Гончаренко



катарсіс
flyman
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