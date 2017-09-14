budivelnik написав:А він відповідає - 168 000+.... Тепер вже в мене на очах сльози...
От чому, дітлахи місяцями кишенькові гроші збирають на ЗСУ ( нехай навіть їх батьки свідомо дають більше) І бачили б Ви радість тих дітлахів, яким сказали що крім гігієни вони ще й на Мавік зібрали....
А тут 90% дописів пропуйловського спрямування типу здаємся сьогодні бо завтра гірше нам ніхто не допомагає і так далі.... От цікаво - чи ризикне хтось з тутешніх всьопропалістів з своїми упадочними зрадофільними заявами - зявитись перед очі тих дитинчат....
В нашій великій школі, також за цей навчальний рік було зо п'ять благодійних ярмарків, і, на першому, було найбільше зборів, потім все менше і менше, крайній, майже в п'ять разів менше ніж перший...
alex lem написав:vitaliiangel якщо електростанції зараз не працюють то держава повинна платить операційні видатки, читаємо (зарплати менеджерам ДТЕК-у) ? А нічого в них не репне? Де поділися кошти що заробили з часів Яника?
Операційні видатки на те щоб втримати підготовлений персонал, це правильно і раціонально. З вулиці оперативний персонал для управління енергоблоком не набереш. Це ШТУЧНІ УНІКАЛЬНІ спеціалісти, і їх треба берегти.
відбудована тес це 2..3 тижні роки, що він буде робити, на симуляторі кнопки жати цей час?
Ви не зовсім в темі як відбувається підготовка оперативного персоналу електростанцій. Відразу після профільного ВУЗУ молодий інженер починає свою кар'єру в якості обхідника обладнання, потім старшого обхідника... помічника машиніста енергоблока і т.д до головного інженера. Тому такий спеціаліст досконально знає енергоблок, і у відновленні приймає активну участь. Це напевно як тімлід to архітектор, у табелі про ранги та знання в ІТ, тільки з тією різницею, що на ринку таких людей десятки, або максимум декілька сотень... всього
dimo_0n написав:Так. А где делись все фаны кордонов 91-го?
Страна, предложившая РПВ будет считаться проигравшей? Виталя, гляньте в окно: - 7-10млн мамок с детками учат языки и готовятся идти на работу не в УА - с каждым днём мы получаем все больше "калек войны", которых нужно будет содержать за счёт оставшихся. А всем участникам будет 25% за коммуналку, о остаток оплатит гречкосей - пару раз в месяц те, у кого ракет осталось на 2-3 недели добивают енергетику - страна полностью зависит от сисек денежной и военной "партнёров", если хоть одна сисечка перестанет давать молоко - пиши пропало - в столь сложных условиях до сих пор проходит разворовывание бюджетов теми, кто порвался до сисечек помощи, ведь нужны пингвины, мусорные бачки, дороги, но никак не ремонт электроенергетики. Или енергетику это тоже про войну и икра с вином для полярников важнее? - с начала конфликта потеряны огромные территории и никто их уже не вернёт, нужно просто перестать пить и трезво взглянуть на текущую ситуацию - уже во вот налоги поднимут для всех и они станут как в Европе, только вот европейских зарплат не предвидится в связи с этим.
О каком выигрыше идёт речь? Тут бы пару лет протянуть, пока остатки не свалят через Тису, а остальные не лягут костьми без надежды на пенсии... Об ухудшении ситуации говорят повышения ээ, налогов, вопли работодателей о дефиците персонала... Но мы достоим до конца, как в анекдоте - до последнего украинца...
черговий "всьо пропало". чи просто консерва?
робити що? відразу здатися. а там в таборі не вб'ють, а просто "опустять" - для когось теж вибір...
й не треба все в одну купу тягнути - і ІПСО Шарія про пінгвінів, й 10 мільйонів емігрантів, які всі як один інтегруються в країні перебування й все інше...
dimo_0n написав:Страна, предложившая РПВ будет считаться проигравшей?
dimo_0n написав:О каком выигрыше идёт речь?
разве ваши аргументы как то отменяют мой? Кто даст проигравшей стороне денег и оружие? только политический самоубийца, ему ж потом скажут "было видно что Украина проигрывает, зачем вы налили ей еще 100 ярдов?" Ну и карета Зеленского без помощи Запада превратится в тыкву. Да и путин вряд ли согласится принять капитуляцию без перехода к рф харьковской, одесской и др. областей "без боя". Те завоевания что сейчас за 2 года это позор для 2й армии мира. Они ж хотели админграницы донецкой/луганской областей в 2022. Единственное, что пока спасает путина от позора, что "СВО ещё не закончена". То есть цыплят пока не считаем. Вот сложите сумму факторов которые на что то влияют. РПВ не нужен никому кроме пэрэсичного.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 01 чер, 2024 18:15, всього редагувалось 3 разів.
_Mykola_ написав:Ви не зовсім в темі як відбувається підготовка оперативного персоналу електростанцій. Відразу після профільного ВУЗУ молодий інженер починає свою кар'єру в якості обхідника обладнання, потім старшого обхідника... помічника машиніста енергоблока і т.д до головного інженера. Тому такий спеціаліст досконально знає енергоблок, і у відновленні приймає активну участь. Це напевно як тімлід to архітектор, у табелі про ранги та знання в ІТ, тільки з тією різницею, що на ринку таких людей десятки, або максимум декілька сотень... всього
аграрній супердержаві інженери не потрібні - крапка
Тільки є ньюанс, без цих людей, запустити генерацію електроенергії не вийде, і аграрній супердержаві буде тяжко без е\е.
тю. То відсталі технології й нікчемні інженери. Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Покі один українець тирить з бюджетів бабки, другій - бере хабаря сидячі у креслі ТЦК, третій по вказівки перших двох загоняє у окоп четвертого - ця нація приречена. С кожним днем ми втрачаємо ресурс не на свою користь. Треба Сталіна, та повернути розстріл за розкрадання грошей та взятки. Але цього ніколи не буде, бо для декого це бізнесс, а не ставка на життя.
так доки, чи вже? й той, що бере хабарі - вони як з повітря, чи є ще п'ята категорія? - порішати
за Сталіним - це за поребрик, там вже повторюють. не допомагає, але кого результат цікавить?
кожен бачить собі подібних, я бачу багато інших людей, про яких ви навіть не згадали. тому нація вистоїть. а спеціально для вас окремий вірш, з якого кажуть й почався відповідний жанр
Я спросил электрика Петрова: — Зачем ты намотал на шею провод? Ничего Петров не отвечает, Висит и только ботами качает.
а що якщо наступ і прорив не є метою per se, а скоріше план-"матрьошка", і одна з цілей є нова лінія фронту на кількадесят кілометрів, що вимагає від України додаткових ресурсів в тривалій війні на виснаження
budivelnik написав:А він відповідає - 168 000+.... Тепер вже в мене на очах сльози...
От чому, дітлахи місяцями кишенькові гроші збирають на ЗСУ ( нехай навіть їх батьки свідомо дають більше) І бачили б Ви радість тих дітлахів, яким сказали що крім гігієни вони ще й на Мавік зібрали....
А тут 90% дописів пропуйловського спрямування типу здаємся сьогодні бо завтра гірше нам ніхто не допомагає і так далі.... От цікаво - чи ризикне хтось з тутешніх всьопропалістів з своїми упадочними зрадофільними заявами - зявитись перед очі тих дитинчат....
В нашій великій школі, також за цей навчальний рік було зо п'ять благодійних ярмарків, і, на першому, було найбільше зборів, потім все менше і менше, крайній, майже в п'ять разів менше ніж перший...
1 Я не в курсі скільки зборів було в тій школі.... Дирекція школи САМА звязалась з БФ і поцікавилась чи не хочуть вони правильно потратити гроші які НАПЕВНО будуть зібрані... 2 Як бачите зібрали досить багато , чи велика школа-якось не знаю що таке велика - 940+учнів 3 Не думаю що це перший збір на третій рік війни.